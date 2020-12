Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• Hauptstadt vor dem Corona-Stillstand: Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat einen harten Lockdown in Berlin angekündigt - der womöglich schon vor Weihnachten beginnen könnte. Alle Details finden Sie hier.

• Razzia beim Abou-Chaker-Clan: 500 Beamte durchsuchen 33 Objekte in Berlin und Hamburg, um drei Haftbefehle zu vollstrecken. Es geht um den Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Sie soll per „Gewaltinkasso“ Schulden eingetrieben haben.

• Wieler betont „besorgniserregende Lage“ – diese Zahlen unterstreichen das: Das Infektionsgeschehen ist diffus, schon bald könnte ein exponentielles Wachstum folgen, warnt der RKI-Präsident. Denn es gibt neue Corona-Höchstwerte.

• Berlin erreicht Klimaziel 2020 vorzeitig: Der CO2-Ausstoß in der Hauptstadt ist seit 1990 um 40,7 Prozent gesunken. Berlin hat den CO2-Ausstoß damit vom Wachstum abgekoppelt. Aber der schwierigste Teil beim Klimaschutz steht noch bevor.

• Von der Leyen schlägt Notmaßnahmen für No-Deal-Brexit vor: Die EU-Kommission bereitet sich auf ein Scheitern der Verhandlungen vor. Sonderregelungen sollen Flug-, Straßenverkehr und Fischerei aufrechterhalten.

Besorgniserregend. RKI-Präsident Lothar Wieler warnte am Donnerstag nochmals eindringlich. Foto: Tobias Schwarz/Reuters

Was wurde diskutiert?

• Spahns FFP2-Masken-Aktion ist ein Gesundheitsrisiko: Nicht alle Menschen sind mobil, nicht alle haben eine Apotheke in der Nähe. Masken-Coupons sind daher unsinnig. Was stattdessen helfen würde, erklärt Stephan-Andreas Casdorff.

• Brexit, Orban und der Europagipfel: Was der Brexit wirklich bedeutet, wird sich erst in fünf bis zehn Jahren zeigen. Bis dahin wird auch die EU vielleicht schon ganz anders aussehen, schreibt der britische Historiker Timothy Garton Ash in seinem Gastbeitrag.

• Gibt es ein Diktat der Wissenschaft? In der Lockdown-Debatte sehen Wissenschaftler wie der Virologe Christian Drosten sich gerade ignoriert. Und er hat recht: Blind folgen müssen wir den Experten nicht – aber ihren Rat ernst nehmen, kommentiert Sascha Karberg.

• US-Klage gegen das soziale Netzwerk: Zwei Milliarden Menschen nutzen die Dienste von Facebook - und teilen ihre Daten mit dem Konzern. Nur mehr Konkurrenz kann diese Macht brechen, kommentiert Carla Neuhaus.

Jens Spahn nimmt seine FFP-2-Maske vor einer Pressekonferenz in seinem Ministerium ab. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Was können Abonnenten lesen?

• Die "Wolfskrieger" aus Peking: Chinesische Botschaften geben diplomatische Zurückhaltung zunehmend auf. Kritik wird zur Abschreckung mit scharfen Attacken gekontert. In Deutschland steht der Menschenrechtsausschuss unter Beschuss.

• Kostenlose Corona-Masken für Risikogruppen: Woran erkennt man gute FFP2-Masken, wie trägt man sie richtig und warum sind sie gesundheitlich unbedenklich? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

• Erst Doordash, jetzt Airbnb: Trotz Corona wagen sich mehrere Firmen aufs Parkett. Wann es sich auszahlt, früh ihre Aktien zu kaufen.

• Dank Corona 300 Millionen Euro Umsatz: Kaum jemand kennt die Berlin Brands Group: Dabei entwickelt und vertreibt sie 2500 Produkte – als einer der größten Amazon-Verkäufer in Europa. Ein Laborbesuch.

Was können wir unternehmen?

Kochen: Kleiner Aufwand, großer Genuss: Schnelle Rezepte aus unserer Redaktion. In Teil 39 schicken wir einen Kreuzblütler in den Ofen á la Nigel Slater.

Eine Doku schauen: Die Arte-Dokumentation „Die geheimen Depots von Buchenwald“ erinnert streckenweise an „Jäger des verlorenen Schatzes“. Hier finden Sie die Dokumentation in der Mediathek.

Ein Buch lesen: Auch von Autoren wie Gustave Flaubert gibt es neu übersetzte Romane. Hier sind unsere acht Lieblingsbücher zum Wiederlesen.

Lange übersehen. In den National Archives in Washington ist eine mysteriöse Skizze aufgetaucht, die sechs unentdeckte Bunker in... Foto: Arte/In One Media

Was sollte ich für morgen wissen?

Informationsveranstaltung der Europäischen Arzneimittel-Agentur Ema zu Covid-19-Impfstoffen: Zweck der virtuellen Veranstaltung ist es laut Ema, die Öffentlichkeit sowie Interessenvertreter über die EU-Regularien für die Zulassung von Covid-19-Impfstoffen und über die Rolle der Ema bei deren Entwicklung, Evaluierung und Genehmigung zu unterrichten.

Die Schweizer Regierung verkündet schärfere Corona-Maßnahmen: Die Regierung will erstmals seit dem Frühjahr wieder landesweite Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus verordnen, weil viele Kantone nur lasche Vorschriften verhängten und keinen Rückgang der sehr hohen Fallzahlen erreicht haben.

Zahl des Tages

1500 Jahre alt ist ein jetzt entdecktes Mosaik in Großbritannien. Das Setzbild im englischen Chedworth belege, dass auch nach dem Abzug der Römer der romanisierte Lebensstil gehalten habe, betonten die Archäologen am Donnerstag. Bisher waren Historiker davon ausgegangen, dass in dem „dunklen Zeitalter“ („Dark Ages“) alle römischen Städte und Villen verlassen und dem Verfall preisgegeben worden seien.