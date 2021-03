Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• Das Astrazeneca-Debakel und die Folgen: Nach dem Aussetzen von Astrazeneca wächst die Angst vor dem Vakzin. Welche Folgen hat das für die deutsche Impfkampagne?

• Berlin sagt Lockerungen ab: Der Berliner Senat verzichtet vorerst auf den laut Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz für den 22. März geplanten nächsten Öffnungsschritt. Beschränkungen und Schließungen bei Kultur und Gastronomie bleiben bestehen, Lockerungen wurden zunächst abgesagt. Mehr im Newsblog.

• Schulöffnungen in der Kritik: Die Ausbreitung von Corona bei Kindern nimmt zu, die Länder halten noch unbeirrt an Schulöffnungen fest. Die Zweifel wachsen, dass das gutgehen kann.

• Baupolitik in Berlin verfehlt ihre Ziele: Auch 2020 genehmigten die Bauämter deutlich weniger neue Wohnungen als im Vorjahr. Die meisten Genehmigungen erteilte Marzahn-Hellersdorf.

• Deutschland hält Klimaziel für 2020 ein: Die CO2-Emissionen in Deutschland sind im vergangenen Jahr deutlich gesunken. Der Rückgang ist vor allem auf die Corona-Pandemie zurückzuführen.

Was wurde diskutiert?

• Die Astrazeneca-Impfpause: Jetzt bricht Schwarz-Rot alles zusammen: Der Plan, bis Herbstbeginn die Bevölkerung durchzuimpfen, ist ohne Astrazeneca wohl dahin. Alternativen fehlen. Tagesspiegel-Herausgeber Stephan-Andreas Casdorff rechnet mit der Regierungspolitik ab.

• Senatswahlen in der Hauptstadt: Die Wahlen im Südwesten zeigen, dass Bewegung im politischen System ist. Auch in Berlin werden für den Herbst neue Koalitionen erwogen, schreibt Julius Betschka.

• Sanktionen für "unsportliches Verhalten": Heiko Vogel von Gladbachs U 23 soll als "Strafe" ein Mädchen- oder Frauenteam trainieren. Dieses Verständnis von Sanktionen ist frauenfeindlich, kommentiert Inga Hofmann.

• Kulturkampf an französischen Hochschulen: Identitätsdebatten zerreißen das Land von Freiheit und Gleichheit. Jetzt traf es zwei deutsche Dozenten in Grenoble,schreibt Andrea Nüsse in ihrer Kolumne.

Was können Abonnent:innen lesen?

• Blutgerinnsel stoppen die Astrazeneca-Impfungen: Wie Forschende mögliche Ursachen erklären - und warum manche Vergleiche nicht ganz stimmig sind. Zum Beispiel der zu den möglichen Nebenwirkungen bei der Pille.

• „Dürfen Schuldige freigesprochen werden? Ja, auf jeden Fall“: Er verteidigte Bushido und Arafat Abou-Chaker, arbeitete mit Ferdinand von Schirach. Im Interview spricht Anwalt Stefan Conen über Clans und Schwarzfahrer.

• Ein Kardiologe erklärt die Gefahren von zu viel Fitness: Bewegung macht gesünder und verlängert das Leben. Das bestätigt eine neue Studie. Doch es gibt auch Ausnahmen, wie der Kardiologe Jürgen Fritsch erklärt.

• Wie Berliner ihre Wohnung gefunden haben: Seit mehr als einem Jahr ist das Mietendeckel-Gesetz in Kraft. Es hat die Mieten verringert – aber auch das Angebot. Wie man dennoch fündig wird? Einige Erfolgsgeschichten.

Was sollte ich für morgen wissen?

In Baden-Württemberg beginnen die Koalitionssondierungen. Der wiedergewählte Ministerpräsident Winfried Kretschmann wird sich mit Vertretern der CDU, der SPD und der FDP treffen.

Zahl des Tages

2 Millionen Kilometer von der Erde entfernt wird am Sonntag der Asteroid 2001FO32 vorbeifliegen. Er hat einen Durchmesser von mehreren hundert Metern und ist damit der größte Kleinplanet, der in diesem Jahr an der Erde verbeisaust.