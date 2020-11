Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• Debatte im Bundestag wird zur Generalabrechnung mit der AfD: Bedrängt, belästigt, gefilmt: Der Bundestag will die Störung durch AfD-Gäste aufarbeiten. Doch in der Debatte bricht sich noch viel mehr Ärger Bahn.

• Teil-Lockdown bleibt wahrscheinlich bis nach Silvester: Nach Tagesspiegel-Informationen werden Restaurants, Cafés, Kneipen und Kultureinrichtungen in Berlin bis kurz vor Weihnachten geschlossen bleiben – wahrscheinlich sogar über Silvester bis ins neue Jahr hinein.

• Mehrheit der Wähler traut Grünen die Kanzlerschaft nicht zu: Die Grünen wollen es bei der Bundestagswahl 2021 mit der CDU aufnehmen. Eine Umfrage im Auftrag des Tagesspiegels zeigt: Den meisten kommt das zu früh.

• Mutmaßlicher Kannibale arbeitete an Pankower Sekundarschule als Lehrer: Die Anfang November in Berlin gefundenen Knochen stammen von einem Vermissten. Die Polizei geht von einem Sexualverbrechen aus. Ein Mann wurde verhaftet.

• Udo Walz im Alter von 76 Jahren gestorben: Der Star-Friseur Udo Walz tot. Er war zuletzt in einem Berliner Krankenhaus behandelt worden.

Zu unerfahren für die Kanzlerschaft? Die Grünen-Chefs Annalena Baerbock und Robert Habeck. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Was wurde diskutiert?

• Bündnis von Corona-Skeptikern und Verfassungsfeinden: Die AfD überschreitet laufend Schmerzgrenzen. Der Staat muss gegenüber der Partei endlich Härte zeigen: Der Verfassungsschutz sollte die Partei als Verdachtsfall werten und auch Corona-Leugner beobachten. Ein Kommentar von Frank Jansen.

• Welche Sprache versteht Orban? Die Staats- und Regierungschefs der EU wollen unbedingt einen Großkonflikt vermeiden. Aber das Veto Ungarns und Polens könnte doch dazu führen. Ein Kommentar von Albrecht Meier.

• Eine Gesellschaft muss auch Silikonbrüste aushalten können: Manche machen einfach ihr Ding, und andere erheben sich darüber. Über Zwangsbeglückung durch Feminismus und Anti-Rassismus und wem sie nützt. Eine Kolumne von Fatina Keilani.

Silikonbrüste mit Seele: So präsentiert sich Katja Krasavice auf ihrer Webseite. Screenshot https://katja-krasavice.de/

Was können Abonnenten lesen?

• Was wir über pandemietreibende Schulen, sichere Busse und das unsichere Zuhause wissen: Die Erkenntnisse über das Coronavirus sind frisch und längst nicht so gesichert, wie es oft scheint. Teil 1 der Serie „Corona-Mythen“.

• Das passiert in den finalen Augenblicken unseres Lebens im Gehirn: Im Sterben entfaltet das Gehirn eine rätselhafte Aktivität. Die könnte die rauschhaften Bilder bei Nahtoderfahrungen erklären, glaubt ein Berliner Neurologe.

• Macht Corona Einsamkeit gesellschaftsfähig? „Eierlikör ist auch was Feines!“ – viele Berliner haben im Shutdown niemanden, der zuhört. Die Initiative „Silbernetz“ hilft. Und kann Leben retten.

• Schuhe statt Reisen und Restaurantbesuch: Während das öffentliche Leben wieder massiv eingeschränkt wird, bleibt eines möglich: einkaufen. Aber hellt das wirklich die Stimmung auf?

Was können wir unternehmen?

Kochen: Kleiner Aufwand, großer Genuss: Einfache Rezeptideen aus unserer Redaktion. Teil 19 folgt mit Bedacht der alten Regel "und freitags Fisch".

Fernsehen: Agatha Christies Klassiker „Und dann gabs keines mehr“ steht Pate bei der französischen Serie „They Were Ten“ auf ZDFneo. Zu sehen am Samstag um 0:00 Uhr.

Musik hören: Jeden Freitag stellen Popkritiker/innen ab 21 Uhr auf Radio eins die Alben der Woche vor. Diesmal mit Stella Sommer, Elvis Costello und Eels.

Ein Buch lesen: Der Schotte Douglas Stuart bekommt für seinen Roman „Shuggie Bain“ den Booker Price, die wichtigste Literaturauszeichnung Großbritanniens. In dem Buch erzählt er von einer Kindheit mit einer alkoholabhängigen Mutter.

„They Were Ten“. Eve (Marianne Denicourt) fühlt sich bedroht und wehrt sich. Foto: ZDF und Caroline Dubois

Was sollte ich für die kommenden Tage wissen?

In Leipzig treffen sich am Samstag wieder Corona-Skeptiker, um gegen die Pandemiemaßnahmen zu demonstrieren. Im Schlepptau wahrscheinlich wieder Rechtsextreme und Verschwörungstheoretiker. Es könnte erneut ein häßlicher Tag in der Sachsen-Metropole werden. Wir halten Sie natürlich wie immer auf tagesspiegel.de auf dem Laufenden.

Am Samstag startet der G20-Gipfel. Gastgeber der virtuellen Konferenz ist das für seine Menschenrechtsverstöße berüchtigte Saudi Arabien. Hier unser Vorbericht.

Beginn des Prozesses gegen den ehemaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy, der wegen Bestechung angeklagt ist. Dem konservativen Politiker wird vorgeworfen, 2014 über seinen Rechtsbeistand versucht zu haben, von einem Generalanwalt beim Kassationsgericht geheime Informationen zu erlangen.

Zahl des Tages

30 von Trumps Klagen gegen die Wahlergebnisse in den US-Bundesstaaten sind bisher gescheitert. Aber anstatt einzulenken, kündigte Trumps Anwalt Rudy Giuliani am Freitag in einem wirklich bizarren Auftritt (das Video sehen Sie im Artikel) weitere Klagen an. Der ehemalige Bürgermeister von New York redete sich bei seinem Auftritt so in Rage, dass ihm die Haarfarbe über das Gesicht lief. Ich fühlte mich irgendwie an Frankenstein erinnert. Was passt; denn Trumps Kampf um das Weiße Haus entwickelt sich mehr und mehr zu einem Horrorfilm. Das Opfer: die Demokratie.