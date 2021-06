Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• US-Präsident auf dem Weg nach Europa: Unmittelbar vor dem Abflug zum G7-Gipfel sagt der US-Präsident, einen weltweiten Plan für Impfungen zu haben. Details nennt er dabei aber noch nicht. Zuerst wird er den britischen Premier Boris Johnson treffen.

• Warum es vorerst bei „Rasse“ im Grundgesetz bleibt: Eigentlich hatte sich die große Koalition geeinigt, das Wort „Rasse“ aus dem Grundgesetz zu streichen. Doch daraus wird nichts. Die SPD ist sauer.

• Winterkorn und Ex-Kollegen zahlen 288 Millionen Schadensersatz an VW: Ex-VW-Chef Winterkorn hat nach Ansicht der Berliner Staatsanwaltschaft zum Abgasskandal bewusst falsch ausgesagt. Zudem muss er 11,2 Millionen an VW zahlen.

• Ermittlungen gegen 20 hessische Polizisten wegen rechter Chats: Ein ehemaliger und 19 aktive Beamte: Hessische Behörden ermitteln gegen 20 Polizisten wegen der Beteiligung an rechtsextremen Chatgruppen.

• Bei RTL und ProSieben in der ersten Reihe: Warum Pinar Atalay, Linda Zervakis und Jan Hofer von der ARD zu den Privaten wechseln.

Was wurde diskutiert?

• Attacken gegen Jens Spahn: Die SPD überzieht, die Masken-Vorwürfe fallen weitgehend in sich zusammen. Die schrille Lautstärke der Vorsitzenden zeigt die Nervosität. Die SPD agiert, als wäre sie schon in der Opposition, analysiert Georg Ismar.

• Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland: Mit dem Verfahren schürt die EU-Kommission die Ressentiments gegen ein vermeintlich übergriffiges Europa. Ist die EU-Kommission von allen guten Geistern verlassen?, fragt Christoph von Marschall.

• Verschleppte Rentenreformen: Je länger man wartet, desto schlimmer wird es - die Politik drückt sich um die überfällige Reform der Rentenversicherung. Sie will niemandem weh tun. Doch aussitzen geht nicht, mahnt Heike Jahberg.

• Der Fall Wamangituka und seine Folgen: Der Fall Wamangituka beim VFB Stuttgart steht exemplarisch für die Unterdrückung afrikanischer Talente. Schuld haben nicht nur Vermittler, sondern auch die Klubs. Stoppt die Ausbeutung afrikanischer Talente!, fordert Martin Einsiedler.

Was können Abonnent:innen lesen?

• Die sieben großen Streitpunkte im Grünen-Wahlprogramm: Rund 3300 Änderungsanträge hat die Basis für das Wahlprogramm der Grünen eingebracht. Auf dem Parteitag am Wochenende wird es zu Kampfabstimmungen kommen, um den CO2-Preis, Killerdrohnen und Autobahnen. Dabei geht es auch um die Frage, wie radikal die Grünen künftig noch sein wollen.

• Die Debatte, die die Rekordjagd an den Börsen beenden könnte: Die Aktienmärkte warten gespannt auf den Super-Donnerstag, an dem neue US-Inflationszahlen und die EZB-Zinstagung die Märkte durcheinander wirbeln könnten. Was Anleger wissen müssen.

• Schwierige Männer und der Machtverlust des Westens: Dieses Wochenende gibt es in Cornwall den letzten G7-Gipfel mit Angela Merkel. Zeit für eine anekdotische Bilanz der vergangenen Treffen, die die dramatischen Veränderungen spiegelt.

• Der Geist der Bronzezeit: Die Welt vor 4000 Jahren war globalisierter, als wir denken. Die Elite von Nebra hatte weitreichende Kontakte, von England bis in den Nahen Osten.

Was können wir unternehmen?

Kochen: Einfache Lieblingsrezepte aus dem Archiv unserer Redaktion. Heute zum Runterkühlen eine geeiste texanische Suppe. Caramba!

Ins Kino gehen: Die Sommerausgabe der Berlinale 2021 hat begonnen. Unsere Kulturredaktion verrät ihre Favoriten, vom Wettbewerb bis zu den Kurzfilmen. (T+)

Ein Buch lesen: Das „Wuhan Tagebuch“ machte sie weltberühmt. Ihn „Weiches Begräbnis“ setzt sich Fang Fang mit den Gründungmythen ihrer Heimat auseinander. Der Roman erscheint erstmals auf Deutsch.

Musik hören: Garbage sind auf „No Gods No Masters“ politischer denn je. Sängerin Shirley Manson über die Zukunft des Feminismus und das Geheimnis der Bandbiografie.

Was sollte ich für morgen wissen?

Sie beginnt im Nordosten Kanadas, zieht über das nördliche Polarmeer, streift die Nordwestecke Grönlands, geht über den Nordpol der Erde und endet im Nordosten Sibiriens: Morgen gibt es eine ringförmige Sonnenfinsternis zu sehen. In Deutschland werden nur wenige Prozent der Sonnenscheibe vom Neumond bedeckt. In Kiel werden gegen Mittag knapp 19 Prozent der Sonne bedeckt, in München gut sechs Prozent.

Vor dem G7-Gipfel in Cornwall empfängt der britische Premierminister Boris Johnson US-Präsident Joe Biden. Der G7-Gipfel findet unter dem Vorsitz von Johnson vom 11. bis 13. Juni in Carbis Bay in Cornwall statt.

In Berlin findet die Ministerpräsidentenkonferenz statt. Und es könnte eine historische werden. Denn noch ist unsicher, ob Corona überhaupt auf der Tagesordnung steht. Stattdessen wollen sich die Länderschefs zu Themen wie Energiewende, Digitalisierung und Entwicklungszusammenarbeit austauschen.

Zahl des Tages

4 Millionen Euro müssen sechs englische Top-Klubs je zahlen,weil sie die Super League gründen wollten. Zugleich haben sich die Vereine auf höhere Geldstrafen und Punktabzüge verständigt, wenn sich künftig Klubs aus Englands höchster Spielklasse einer ähnlichen Abspaltung wie der Super League anschließen, berichtete der TV-Sender.