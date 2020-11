Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

Corona-Gipfel im Kanzleramt: Seit kurz nach 14 Uhr tagten die Kanzlerin und die Länderchefs, um das weitere Vorgehen in der Pandemie zu besprechen. Kurzzeitig musste die Schalte unterbrochen werden, weil man sich heiß geredet hatte. Vor allem die Kanzlerin sorgte dem Vernehmen nach für Ärger in der Runde, weil sie einen strengen Kurs für die Schulen durchsetzen wollte. Bei den Ländern kam sie damit aber nicht durch. Was letztlich vereinbart wurde, können Sie hier lesen. Morgen früh gibt es auf tagesspiegel.de die Nachlese mit Kommentaren, Analysen und einer Rekonstruktion, wie es zu den Entscheidungen kam.

Biden gibt erstes Interview nach dem Wahlsieg: Die Nation einen und mit den USA wieder die Welt anführen: Diese Aufgaben sieht Joe Biden vor sich, wie er in einem Fernsehinterview sagte. Außerdem erwägt der Demokrat, einen Trump-Unterstützer in sein Kabinett zu holen.

Auto rammt Tor des Kanzleramts – Fahrer ist ein Wiederholungstäter: Ein Auto mit Parolen auf den Türen hat das Tor des Kanzleramts gerammt. Die Polizei nahm den Fahrer fest, Ermittler gehen von einem psychisch Erkrankten aus.

Diego Maradona ist tot: Als Mensch war Diego Maradona umstritten, als Fußballer über jeden Zweifel erhaben. Nun ist er im Alter von 60 Jahren kurz nach einer Hirn-Operation gestorben. Einen Nachruf auf die Fußballlegende lesen Sie hier, Reaktionen auf den Tod Maradonas an dieser Stelle.

Meghan erlitt Fehlgeburt – jetzt äußert sie sich erstmals: In einem emotionalen Gastbeitrag für die „New York Times“ enthüllt Meghan, Herzogin von Sussex, dass sie eine Fehlgeburt hatte und wie sie damit umging.

Was wurde diskutiert?

Verbot von privatem Feuerwerk: Ein gutes Feuerwerk kann unvergesslich sein, privates Feuerwerk ist vor allem stressig – für Mitbürger und für Natur und Tierwelt. Meine Kollegin Rilana Kubassa hätte sich im Rahmen der Corona-Maßnahmen ein Verbot gewünscht.

Debatte um die Rolle der Bundeswehr: Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sieht derzeit keine Mehrheit für Kampfeinsätze der Armee. Das ist richtig, birgt aber Probleme. Ein Kommentar von Stephan-Andreas Casdorff.

Warum Jens Spahns Hauskauf privat ist – und politisch: Der Erwerb einer Villa wäre keine größere Debatte – wenn der Politiker sie uneingeschränkt zuließe. Aber dazu fehlt ihm etwas, schreibt Jost Müller-Neuhof: Großzügigkeit.

Der Fall Janik Möser zeigt, dass es jeden treffen kann: Auch Leistungssportler müssen das Coronavirus ernst nehmen. Reichen die neuen Richtlinien, um die Risiken zu minimieren?, fragt Sportredakteur Jörg Leopold.

Wie ein Mann über die Angst vor Corona zum Skeptiker wurde: Paul Reimann verzweifelt an der Pandemie. Doch die Suche nach Trost treibt ihn auf Abwege – und bis vor den Reichstag. Ein Versuch zu verstehen.

Die Black-Friday-Tipps von Deutschlands größtem Schnäppchenjäger: Fabian Spielberger machte die Suche nach den besten Angeboten zum Beruf, als er Mydealz gründete. Hier verrät er, worauf man beim Online-Shopping achten sollte.

Warum uns ein Waldbesuch so guttut: Im Wald scheint Corona weit weg, er hat auch im Lockdown immer geöffnet und kann uns sogar gesund machen – an Leib, Geist und Seele.

So pflegt man Freundschaften in Zeiten des Lockdowns: Auch wenn es mit der physischen Nähe in diesem Winter nicht weit her ist: Es gibt viele Möglichkeiten zusammenzukommen. Ein paar Ideen.

Kochen: Kleiner Aufwand, großer Genuss. Einfache Rezepte aus unserer Redaktion. In Teil 24 kochen wir etwas aus dem Poesiealbum: Grünes Hähnchencurry.



Fernsehen: Der Fall hat Kriminalgeschichte geschrieben: Mit dem Dreiteiler „Das Geheimnis des Totenwaldes“ beleuchtet die ARD den Fall aus Sicht von Angehörigen der Opfer. Zu sehen in der Mediathek unter diesem Link.



Netflixen: Mit „Mosul“ wagt Netflix einen Kriegsfilm zum Islamischen Staat. Mit Erfolg. Eines müssen sich die Macher allerdings vorwerfen lassen.



Streamingtipps für den Lockdown: Vom HAU bis zur Elbphilharmonie zeigen deutsche Häuser während des Lockdowns Veranstaltungen im Internet. Wir präsentieren eine Auswahl.

Was sollte ich für morgen wissen?

Der Bundestags-Untersuchungsausschuss zum Wirecard-Bilanzskandal: Geladen sind Wirtschaftsprüfer von KPMG und EY. Der Ausschuss will untersuchen, ob Wirecard von Politik und Aufsichtsbehörden mit Samthandschuhen angefasst wurde.



Polens Ministerpräsident Morawiecki trifft seinen ungarischen Amtskollegen Viktor Orban. Dem Vernehmen nach wollen die beiden rechtsnationalen Politiker ihr weiteres Vorgehen im EU-Haushaltsstreit miteinander abstimmen. Beide Länder blockieren derzeit das nächste Sieben-Jahres-Budget und die geplanten Corona-Wiederaufbauhilfen der EU.



Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel im Bundestag zu den neu ausgehandelten Corona-Maßnahmen. Ihr Auftritt ist für 9 Uhr angesetzt.

Zahl des Tages!

3,5 Meter hoch ist eine Metallsäule, die eine Hubschrauber-Crew im US-Bundesstaat Utah in einer abgelegenen Wüstengegend gefunden hat. Eigentlich sollten von dem Fluggerät aus Schafe gezählt werden. Um die Herkunft des Objekts rankten sich umgehend wilde Spekulationen. Von Künstlern bis hin zu Außerirdischen wurde alles für möglich gehalten. Der Pilot des Hubschraubers sagte: "Ich muss zugeben, das war so ziemlich das Seltsamste, was mir in all den Jahren des Fliegens da draußen begegnet ist."