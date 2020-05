Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Zur Anmeldung für den Newsletter geht es hier.

Das Corona-Update

Die aktuellen Zahlen zur Epidemie:

1. Die Johns-Hopkins-Universität meldet weltweit knapp 3,5 Millionen bestätigte Infizierte und rund 248.100 registrierte Tote.

2. In Deutschland könnte es 1,8 Millionen Infizierte geben. Zu dem Ergebnis kommen die Wissenschaftler der Heinsberg-Studie. Deren Abschlussbericht wurde heute offiziell vorgestellt. Im Mittelpunkt steht die Gemeinde Gangelt im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen, der lange als Brennpunkt der Coronavirus-Krise galt. Die Virologen haben die Ausbreitung dort genau untersucht und mit Hilfe von Hochrechnungen und Modellen die Verbreitung des Virus in Deutschland berechnet. Mehr zu den Ergebnissen und der Studie finden Sie hier. Alle offiziellen Zahlen, Daten und Fakten können Sie auch auf unseren Live-Karten hier verfolgen.

Der Corona-Ticker:

+ Boris Palmer gerät bei den Grünen immer stärker unter Druck

+ Berliner Schulsenatorin zieht positive Bilanz des 1. Schultages nach der Schließung

+ Charité ruft Schutzmasken wegen möglicher Mängel zurück

+ Senat berät am Mittwoch über mögliche weitere Lockerungen. Vor allem die Restaurants sollen im Mittelpunkt stehen

Angriff auf Kamerateam vom ZDF: Täter hatten vor Übergriff wohl Streit mit „heute-show“-Team

Der Staatsschutz ermittelt gegen 15 Personen, die am 1. Mai ein ZDF-Team verletzt haben sollen. Die Verdächtigen sollen zur linken Szene gehören. Mehr Hintergründe zu den Übergriffen finden Sie hier .

hier Debatte um US-Atomwaffen in Deutschland

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat am Wochenende im Tagesspiegel den Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland gefordert. Außenminister Heiko Maas, ebenfalls SPD, wies das zurück. Die Debatte und Hintergründe dazu finden Sie hier.

Debatte und Hintergründe dazu finden Sie hier. Chinas Geheimdienst warnt vor Krieg mit den USA

Ein Bericht des chinesischen Geheimdienstes sieht die USA auf Konfrontationskurs mit China. Auch ein bewaffneter Konflikt sei möglich, heißt es. Hintergrund sind unter anderem die Auseinandersetzungen um die Herkunft des Coronavirus. Aber nicht nur. Lesen Sie hier mehr dazu.

Lesen Sie hier mehr dazu. Loveparade-Prozess eingestellt

21 Tote, 650 Verletzte: Vor knapp zehn Jahren endete die Loveparade in Duisburg in einer Katastrophe. Das Gerichtsverfahren bleibt nun ohne Urteil. Mehr dazu hier .

Unsere Tipps für den Corona-Alltag

Rezepttipp: Hier kann man zwei Sachen super kombinieren: Kinder bespaßen und lecker Essen. Unser Tipp wie man auch ohne Eismaschine sehr gutes Schokoeis am Stiel machen kann.

Streaming-Tipp: Lesen Sie hier, wie Sie Poesie, Ballett und Klassik erleben können, ohne vom Sofa runter zu müssen.

Lese-Tipp: Meine beiden Kollegen Esther Kogelboom und Moritz Hohnert führen Tagebuch aus dem Homeoffice. Und ja, es ist nicht leicht mit mehreren Kindern, die die volle Aufmerksamkeit fordern. Manchmal aber auch lustig. Hier bekommen Sie einen Eindruck.

Gibt es was im Fernsehen?

In diesen Tagen jährt sich das Ende des Zweiten Weltkrieges zum 75. Mal. Es gibt zahlreiche Dokumentationen. Diese ist besonders eindringlich. Es geht um das Leid der Kinder. "Kinder des Krieges" heute Abend in der ARD und der Mediathek.

Was sollte ich für morgen wissen?

Autoindustrie. Bundeskanzlerin Angela Merkel telefoniert mit den Vertretern der Automobilindustrie um unter anderem über die Auswirkungen der Coronakrise zu sprechen.

Staatsanleihen. Das Bundesverfassungsgericht verkündet ein Urteil zu den milliardenschweren Staatsanleihenkäufe der Europäischen Zentralbank.

Zahl des Tages!

2,81 - Millionen Kilometer. Das ist nicht der Weg zur nächsten Galaxie, sondern die Haarlänge die in Berlin nach Berechnungen meines Kollegen Stefan Jacobs während der Zeit der geschlossenen Friseursalons gewachsen ist. Hier seine Berechnung. Und wie lief Tag 1 des Locke Down? In Brandenburg gab es einen regelrechten Ansturm. Dazu mehr hier. Und eine Reportage meines Kollegen Lars Spannagel vom Scheitelweg Deutschlands finden Sie hier.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Wenn Sie Fragen, Anregungen, Kritik zu diesem neuen Newsletter haben, können Sie mir gerne mailen.

Danke und herzliche Grüße

Ihr

Christian Tretbar

Mitglied der Chefredaktion