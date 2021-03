Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• Kanzlerin Merkel will deutliche Verschärfung der Corona-Maßnahmen: Erste Beschlüsse beim Corona-Gipfel im Kanzleramt. Der Lockdown wird bis 18. April verlängert. Osterlockerungen für Familienbesuche wird es wohl nicht geben. Allerdings ist der Gipfel seit 18:30 Uhr unterbrochen. Hier gibt es die Hintergründe.

• EU verhängt Sanktionen gegen China – Vergeltung aus Peking folgt prompt: Erstmals seit 1989 ahndet die EU wieder Menschenrechtsverletzungen durch China. Hintergrund ist die Unterdrückung der Uiguren in Xinjiang. Als Reaktion auf die EU verhängt die Regierung in Peking ebenfalls Strafmaßnahmen.

• Was die Briten beim Impfen besser machen: In Großbritannien hat bereits die Hälfte aller Erwachsenen eine Spritze gegen Corona bekommen. Dass das so schnell vorangeht, hat viele Gründe – zum Beispiel: Terminvergabe, Lagerung, Mut zum Risiko.

• Brasiliens Gesundheitssystem steht vor dem Kollaps: Eine gefährliche Virusvariante und ein Präsident, der die Bedrohung durch Corona klein redet: In Brasiliens Krankenhäusern herrscht schiere Verzweiflung. Ein Mediziner vor Ort bringt es auf den Punkt: „Die Lage ist verzweifelt.“

• Radfahrerin in Berlin bei Unfall getötet: Bei einem Unfall mit einem Lastwagen ist in Weißensee eine 66-Jährige gestorben. Die Grünen fordern nun mehr Kontrollen für abbiegende Lkw.

Was wurde diskutiert?

• Ringen um Schulöffnungen: Es ist zum Verzweifeln: Bei den Schulen werden in der Pandemie immer die gleichen Fehler gemacht. Fatal wirkt sich die Fixierung auf Noten aus, bemängelt Tilmann Warnecke.

• Mehr Tübingen wagen: In Tübingen können Bürger mit einem Tagespass nach einem Corona-Test wieder ins Kino und ins Restaurant. Lokale Pläne wie diese sind jetzt nötig. Unser Herausgeber Stephan-Andreas Casdorff findet:Deutschland muss sich nicht einschließen – es gibt Alternativen.

• Gnadenlose Repression in der Türkei: Für den Machterhalt reißt Präsident Erdogan letzte Brücken zur Rechtstaatlichkeit ein. Er steht mit dem Rücken zur Wand und schlägt um sich, kommentiert unsere Korrespondentin Susanne Güsten.

• Widersprüche der Identitätspolitik: People of Color können nicht immer mit sexueller Diversität etwas anfangen. Zu starkes Beharren von Subgruppen schwächt die Anliegen.Ist seit Adorno Sexualität nicht das Überschreiten von Identität, fragt meine Kollegin Caroline Fetscher in ihrer Kolumne.

Was können Abonnenten lesen?

• Kurt Krömer spricht erstmals über seine Depressionen: Immer lustig, immer einen Spruch auf den Lippen. So kennt man Kurt Krömer. Im Tagesspiegel-Interview spricht der Komiker über seine Erkrankung, an der er seit 30 Jahren leidet. Er sagt: „Ich habe keinen Bock auf Versteckspiel.“

• Das Homeoffice geschickt von der Steuer absetzen: Was ist, wenn ich kein Arbeitszimmer habe? Zählt auch der Küchentisch als Arbeitsmittel? Ein Leitfaden durch die Besonderheiten der Steuererklärung 2020. Denn Sie können mehr als die 600 Euro Pauschale ansetzen.

• „Ausdauersportler bekommen häufiger Herzrhythmusstörungen“: Bewegung macht gesünder und verlängert das Leben. Das bestätigt eine neue Studie. Doch es gibt auch Ausnahmen, sagt der Kardiologe Jürgen Fritsch. Er erklärt die Gefahren von zu viel Fitness.

• Wie viele Leben berührt ein Tod? Manche zutiefst, andere flüchtig. Wieder andere kommen erst durch sein Sterben in Berührung mit dem Menschen. Wenn ein Mensch stirbt – eine Rekonstruktion.

Was können wir unternehmen?

Ein Buch lesen: Raus aus der Kreuzberger Altbauhölle – Juli Zeh erzählt im Brandenburger Dorfpanorama „Über Menschen“ eine Corona-Variation ihres Bestsellers „Unterleuten“.

Noch ein Buch lesen: Jürgen Heimbach Historienkrimi „Vorboten“ erzählt die tragische Geschichte eines Kriegsveteranen. Er spielt im 1919 von französischen Truppen besetzten Rheinland.

Eine Ausstellung besuchen: In der Fotoausstellung „Hidden – Tiere im Anthropozän“ im „f3 Freiraum für Fotografie“ geht es ums Tierwohl und Bilder zur Fleischeslust. Der Besuch ist aktuell mit Zeitfensterticket möglich.

Was sollte ich für morgen wissen?

Kremlchef Wladimir Putin will sich nach langem Zögern nun doch an diesem Dienstag gegen das Coronavirus impfen lassen. „Übrigens, ich beabsichtige morgen, das selbst zu tun“, sagte der Präsident. Welcher Wirkstoff ihm verabreicht wird, verriet Putin allerdings nicht. Sein Sprecher Dmitri Peskow sagte der Staatsagentur Tass zufolge, dass Putin eines der drei russischen Vakzine erhalten werde. Alle drei seien gut und zuverlässig.

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) will am Dienstag den zweiten Zwischenbericht zur Umsetzung des Reformpakets zur Bekämpfung rechtsextremistischer Tendenzen beim KSK vorlegen. Wegen der so genannten Munitionsaffäre gibt es bereits Vorermittlungen gegen den KSK-Kommandeur Markus Kreitmayr.

Zahl des Tages

202 Kreise und kreisfreie Städte liegen aktuell über einer Inzidenz von 100. Damit liegen derzeit gut die Hälfte aller Regionen in Deutschland bei den Corona-Neuinfektionen in einem Bereich, ab dem die „Notbremse“ greifen soll.