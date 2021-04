Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• Bundeseinheitliche Corona-Regeln sollen kommen. Die Bundesregierung will das Infektionsschutzgesetz ändern. Sie will künftig Vorgaben für alle Landkreise machen, bei denen die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz über 100 steigt. Der Corona-Gipfel am Montag ist abgesagt.

• Prinz Philip ist tot. Es ist ein großer Einschnitt für die britischen Royals: Prinz Philip, der Ehemann von Queen Elizabeth II., ist mit 99 Jahren gestorben. Stets ging er ein, zwei Schritte hinter der Queen. Ein Nachruf auf einen Mann, der nie klagte.

• Minister, Mediziner, RKI: Alle fordern einen harten Lockdown. Wegen Ostern sind die Infektionszahlen nur bedingt aussagekräftig. Auf den Intensivstationen in Deutschland wird es aber schon jetzt immer enger.

• EMA prüft auch Impfstoff von Johnson & Johnson wegen Blutgerinnseln. Die EU-Arzneimittelbehörde EMA untersucht auch mehrere Fälle von Blutgerinnseln nach Impfung mit dem Stoff von Johnson & Johnson. Man nehme vier ernste Fälle von Thrombosen in den Blick, heißt es.

Was wurde diskutiert?

• Kriegsgefahr in der Ukraine: Putin testet den Westen mit Drohgebärden. Vereint können Europa und die USA ihn von seinen Plänen abhalten: mit entschiedenen Maßnahmen. Ein Kommentar von Christoph von Marschall.

• Start ins nächste digitale Semester: Das verkachelte Sommersemester darf nicht zur Normalität werden. Macht wenigstens die Mensen und die Bibliotheken auf, fordert der Professor Paul Nolte.

• Sputnik wird zur Hoffnung Deutschlands hochgeredet - ein Skandal. Warum bewerben Söder, Spahn & Co den russischen Impfstoff so auffallend? Möglich, dass die EMA-Zulassung nie kommen wird. Wegen ernster Einwände. Ein Kommentar von Christoph von Marschall.

Für die Menschen im Saarland kehrt dieser Tage ein Stück weit Normalität zurück. Foto: dpa/Oliver Dietze

Was können Abonnent:innen lesen?

• Modellprojekt im Saarland. Die Theater ausgebucht, die Gastro offen. In der dritten Welle startete Ministerpräsident Tobias Hans im Alleingang ein Experiment. Die Bürger sind skeptisch.

• Arzt über Impfkampagne. Christian Lübbers darf als niedergelassener Arzt bereits seit Ende März gegen Corona impfen. Er ist sich sicher: Gäbe es weniger Bürokratie, kämen wir in Deutschland schneller voran. Ein Interview.

• Wenn der Staat an den eigenen Vorgaben scheitert. Ob Beschaffung von Selbsttests oder Auslastung der Büros: Mit der Umsetzung der neuen Office-Regeln hapert es bei Berlins größtem Arbeitgeber – der öffentlichen Verwaltung.

• Langeweile im Job schadet der Psyche. Bore-out klingt in Corona-Zeiten nach einem Luxusproblem, kostet die Wirtschaft aber Milliarden. Das Homeoffice verschärft die Lage.

Was können wir unternehmen?

Kochen: Kleiner Aufwand, großer Genuss. Wie wäre es mit Pasta mit Blumenkohl, Sardellen, Rosinen und Semmelbröseln?

Ein Buch lesen: Andreas Lehmann lotet in seinem neuen Buch „Schwarz auf Weiß“ die existentielle Tristesse der Corona-Krise aus. Humor hat der Roman trotzdem.

Musik hören: Der Co-Intendant des Zürcher Schauspielhauses hat mit Ensemble-Mitgliedern ein Live-Album aufgenommen - von Country bis Punk.

Wer als Kanzlerkandidat für die Union ins Rennen gehen wird, ist immer noch unklar. Foto: dpa/Guido Kirchner

Was sollte ich für die kommenden Tage wissen?

Der Vorstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion kommt am Sonntag zur Klausurtagung zusammen. Neben Kanzlerin Merkel sind auch CDU-Parteichef Armin Laschet und der CSU-Vorsitzende Markus Söder dabei. Wird hier womöglich schon eine Entscheidung im Rennen um die Kanzlerkandidatur gefällt? Warum Laschet noch nicht verloren hat, lesen Sie hier.

Mitten in der dritten Corona-Welle wollen am Wochenende 600 Delegierte der AfD in Dresden ein Programm für die Bundestagswahl beschließen. Das beherrschende Thema dürfte die Spitzenkandidatur sein.

Zahl des Tages!

50. Noch im April soll die Impfkampagne in Deutschland deutlich an Fahrt aufnehmen. Hier beantworten wir die 50 wichtigsten Fragen rund um die Impfstoffe, deren Wirkungen und Nebenwirkungen, ebenso wie zur Impforganisation, wie Sie einen Impftermin bekommen und wo Sie sich impfen lassen können.