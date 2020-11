Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• Teils wüste Proteste gegen die Coronapolitik: Nach dem mehrstündigen Einsatz von Wasserwerfern ziehen die Demonstranten im Berliner Regierungsviertel am späten Nachmittag ab. Einige hatten Kinder zum Schutz vor der Polizei mitgebracht. Es gab 190 Festnahmen und mehrere verletzte Polizisten. Wir haben die Proteste den ganzen Tag im Liveblog begleitet. Hier können Sie die Ereignisse nachlesen.

• Politiker im Bundestag bedrängt: Mehrere Abgeordnete wurden vor dem Plenarsaal von Corona-Skeptikern beschimpft und mit dem Handy gefilmt. Die Demonstrierenden sollen außerdem versucht haben, in Büros der Abgeordneten zu gelangen. Ein AfD-Mann schleuste die Störer trotz erhöhter Sicherheitsvorkehrungen ins Parlament.

• Heftige Debatte um Infektionsschutzgesetz: Die Bundestagsabgeordneten entschieden am Mittwoch über das neue Infektionsschutzgesetz. Hier finden Sie die wichtigsten Argumente der Parlamentsdebatte zum Nachlesen. Bundestag und Bundesrat stimmten der Neufassung des Gesetzes am Nachmittag zu.

• Hälfte der Deutschen hat Bedenken bei Corona-Impfung: Die Zulassung eines Corona-Impfstoffs rückt näher. Noch in dieser Woche wollen Biontech und Pfizer in den USA eine Notfallzulassung beantragen, die EU könnte bald folgen. Doch die Hälfte der Deutschen fürchtet Nebenwirkungen – und könnte so die Schlagkraft des Impfstoffs gefährden.

• Trump feuert US-Behördenleiter für Cybersicherheit: Chris Krebs sagte zuletzt, dass die US-Präsidentenwahl nicht manipuliert worden sei. Weil US-Präsident Donald Trump das nicht gefällt, muss dieser jetzt gehen.

Was wurde diskutiert?

• Im Ton und in der Zeit vergriffen: Kritik an der Ergänzung des Infektionsschutzgesetzes ist schon angebracht. Aber wer sie übertreibt, handelt verantwortungslos, findet mein Kollege Albert Funk aus der Hauptstadtredaktion.

• US-Militärabzug aus Afghanistan: Was der scheidende US-Präsident Donald Trump als Friedenssignal verkauft, ist das genaue Gegenteil, analysiert Tagesspiegel-Herausgeber Stephan-Andreas Casdorff.

• Nach dem 0:6-Debakel der Nationalmannschaft: Die ständige Debatte um Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng zeigt vor allem eins: Bundestrainer Joachim Löw kann es niemandem mehr Recht machen.

• Von einer E-Wende ist die Autobranche weit entfernt: Will der Verkehrssektor klimaneutral werden, muss viel mehr passieren – und eine Alternative für die Beschäftigten der Branche gefunden werden, schreibt unser Verkehrsexperte Henrik Mortsiefer.

Was können Abonnenten lesen?

• „Die Bedrohung beginnt erst jetzt“: Experten dachten, dass mit der Pandemie Gewalt gegen Kinder zunimmt. Doch die Fallzahlen sind rückläufig. Das könnte sich jetzt ändern.

• So könnte Berlin zu einer (wirklich) lebenswerten Stadt werden: Stadtbewohner sind bequem, vergesslich und haben nie Zeit. Einem gelungenen Miteinander steht das häufig im Weg.Wien, Zürich und Kopenhagen zeigen, wie man damit umgeht.

• Neuruppin will zum begehrtesten Anlaufpunkt für Berliner Hauskäufer werden: Bauland für 35.000 Einwohner hat Neuruppin, 1300 Wohnungen sollen bis 2030 entstehen. Die Quadratmeterpreise betragen rund die Hälfte des Berliner Durchschnitts. Das gefällt nicht jedem.

• Die tiefe Wunde der schönsten Stadt der Welt: Paris kämpft bis heute mit der Eingliederung seiner Banlieues und der Spaltung der Stadt. Mehrere Großprojekte sollen die historisch gewachsenen Grenzen nun überwinden.

Was können wir unternehmen?

Kochen: Kleiner Aufwand, großer Genuss: Einfache Rezeptideen aus unserer Redaktion. Teil 17 macht aus Kürbis und Hähnchenfilet ein tolles Backofengericht.

Fernsehen: Im ARD-Film „Ökozid“ zerrt heute um 20:15 Uhr eine Allianz des Südens die Bundesrepublik vor den Internationalen Gerichtshof. Der Prozess ist fiktiv, die Fakten aber sind real.

Eine Doku schauen: Leni Riefenstahl, die Nazis und die Legendenbildung: Eine Arte-Dokumentation wirft neue Fragen auf. Heute um 22:15 Uhr.

Ein Buch lesen: Er hat das ganze Ruhrgebiet erzählt: Kritiken, Geschichten und ein Romanfragment aus dem Nachlass des Pop-Schriftstellers Wolfgang Welt.

Was sollte ich für morgen wissen?

Videokonferenz der EU-Staats- und Regierungschefs: Nach dem Veto von Polen und Ungarn gegen die EU-Haushaltsbeschlüsse ist in Brüssel Ratlosigkeit ausgebrochen. Die beiden osteuropäischen Staaten wollen Zugeständnisse beim Rechtsstaatsmechanismus.

Zahl des Tages

6,74. Das ist der Wert auf einer Skala von 0 bis 10, den die Deutschen für ihre Zufriedenheit im Corona-Jahr 2020 angeben. 2019 waren es laut dem jährlich erscheinenden "Glückatlas" noch 7,14 Punkte. Bernd Raffelhüschen, Professor für Finanzwissenschaft an der Uni Freiburg und der Studienleiter, stellt aber klar: „Wir sind keine Frustbeutel.“ Den Zufriedenheitseinbruch wegen Corona bewertet er als "relativ moderat". Na denn...