Was ist passiert?

• Bundesweite Corona-Notbremse beschlossen – das ist nun geplant: Das Kabinett hat am Dienstag die Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschlossen. Die Regeln würden derzeit für alle Länder bis auf Schleswig-Holstein gelten. Die Details im Überblick.

• Laschet greift Söder in der Fraktionssitzung scharf an: Showdown bei der Union! Laschet und Kontrahent Söder werben um Zustimmung vor der Bundestagsfraktion. Der CDU-Chef griff den CSU-Chef dabei scharf an: "Wir brauchen keine One-Man-Show", sagte er. Das Aufeinandertreffen der möglichen Kanzlerkandidaten können Sie in unserem Newsblog nachlesen.

• US-Behörde empfiehlt Aussetzung von J&J-Impfungen wegen Thrombosefällen: Nach einer auffälligen Häufung von Thrombose-Fällen nach J&J-Impfungen empfiehlt die US-Behörde eine Impfpause mit dem Vakzin.

• „USA und Nato verwandeln die Ukraine bewusst in ein Pulverfass“: Russland wirft den USA und weiteren Nato-Staaten eine Eskalation durch Waffenlieferungen vor. Der Vize-Außenminister fordert, den Friedensplan umzusetzen.

• Schulleiter und Eltern in Berlin beklagen Test-Chaos: Gefährdungsanzeigen, offene Briefe und Zweifel an der Rechtmäßigkeit von Senatsvorgaben: So ist die Stimmung zum Schulbeginn nach den Osterferien.

Armin Laschet, im Schatten von Markus Söder. Foto: dpa

Was wurde diskutiert?

• Bundesweite Corona-Notbremse: Hurra, wir bekommen eine bundeseinheitliche Corona-Notbremse?! Die Maßnahmen sind eine Kapitulationserklärung der Politik.Ein Verriss von Karin Christmann.

• K-Frage in der Union: Politik muss sich nicht immer nach Umfragen richten, doch eine Botschaft ist stabil: Das Wahlvolk will Armin Laschet nicht als Kanzler. Es ist höchste Zeit, dass Laschet seinen Egotrip beendet, kommentiert Christoph von Marschall.

• Agrarsubventionen für Landwirte: Grund und Boden lassen sich nicht vermehren. Deshalb müssen die Landwirte mehr für den Naturschutz tun. Sechs Milliarden Gründe sprechen dafür, rechnet Heike Jahberg vor.

• Rekord-Trainertransfer in der Bundesliga: 7,5 Millionen Euro - so viel wie für Hütter wurde in der Bundesliga noch nie für einen Trainer bezahlt. Warum sollen die Klubs ihr Geld auch nur für Spieler ausgeben?,fragt Julian Graeber.

Bäumchen wechsel dich. Marco Rose (links) geht von Gladbach nach Dortmund, der bisherige Frankfurter Hütter wird sein Nachfolger. Foto: Arne Dedert/dpa

Was können Abonnent:innen lesen?

• Das Waldsterben verschlimmert sich: Der Wald wird in der Pandemie zum Ort der Freiheit – und ist zugleich Bote des Klimawandels. So schlecht wie jetzt ging es ihm seit über 30 Jahren nicht mehr.

• „Mobbing kennt keinen Lockdown“: Wer vorher schon wenig Kontakte hatte, verliert jetzt den Anschluss, warnt Marek Fink vom Verein „Zeichen gegen Mobbing“. Eltern und Lehrer bemerken Beleidigungen im Online-Chat häufig nicht. Was kann man tun?

• So zahlen Sie sich selbst eine Rente aus: Mit der gesetzlichen Rente ist der Lebensstandard kaum zu halten. Drei Möglichkeiten, wie Sie vom Ersparten leben.

• „Für wen lohnt es sich zu kochen, wenn nicht für sich selbst?“ Ein Gespräch mit der Berliner Köchin und Food-Aktivistin Sophia Hoffmann über die kaputte Lebensmittelindustrie, umweltschonendes Essen und Kochen als Selbstliebe.

Was sollte ich für morgen wissen?

Coinbase, die größte US-Handelsplattform für Krypto-Währungen, geht an die Börse. Es handelt sich dabei jedoch nicht um einen klassischen Börsengang, sondern eine sogenannte Direktplatzierung an der New Yorker Nasdaq ohne Begleitung durch Investmentbanken und ein vorheriges Preisbildungsverfahren.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg empfängt US-Verteidigungsminister Lloyd Austin zu Gesprächen. Thema sollen der Umgang mit Russland und China sowie die Nato-Einsätze in Afghanistan und im Irak sein.

In der Fußball Champions-League versucht Borussia Dortmund im Rückspiel gegen Manchester City sein Glück. Das Hinspiel in England gewann City 2:1.

Zahl des Tages

1000 Lösungen gegen die Klimakrise hat der Solarflieger und Psychiater Bertrand Piccard zusammengetragen. Im Interview erklärt er, warum es "jetzt keine Entschuldigungen mehr gibt".