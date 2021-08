Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier

Was ist passiert?

• „Verzweifelt und im Stich gelassen“: Es sind entsetzliche Bilder aus Kabul. Hunderte hoffen auf einen Flug – Menschen klammern sich an Gangway und Flugzeug. Am Flughafen von Kabul drängen Hunderte auf das Rollfeld. Videos zeigen Chaos. Es gibt Berichte über Tote. US-Soldaten feuern offenbar Warnschüsse in die Luft.

• Tarifkonflikt bei der Bahn spitzt sich zu: "Es wird weitere Streiks geben!" Dienstag demonstriert die Lokführergewerkschaft GDL am Potsdamer Platz. Ulrich Silberbach, Vorsitzender des Beamtenbundes, verteidigt die GDL.

• Impfkommission empfiehlt Corona-Impfung für alle ab 12 Jahre: Sollen auch Kinder gegen Corona geimpft werden? Über diese Frage wurde Wochen debattiert. Jetzt ändert die Ständige Impfkommission ihre Einschätzung.

• Klimademos in Berlin: Umweltschützer protestieren in der Berliner Innenstadt. Einige klebten sich auf die Straße. Auf Telegram wurde zur Besetzung des Monbijouparks aufgerufen.

In vielen ärmeren Ländern ist Impfstoff noch Mangelware. Foto: dpa/Gbemiga Olamikan

Was wurde diskutiert?

• Demütigung des Westens durch die Taliban: Der Fall Afghanistan ist eine Schande deutscher Politik. Die Bundesregierung streitet, statt entschlossen am Hindukusch zu helfen. Was für ein unwürdiges Ende. Letztlich trägt Merkel die Verantwortung, findet Stephan-Andreas Casdorff.

• Überstürzter Truppenabzug aus Afghanistan: Einen Garten in der Wüste muss man wässern. Wozu schickte die Welt ihre Soldaten nach Afghanistan? Ein Exiljournalist stellt sich Fragen und schaut mit Sorge auf sein Land. Ein Gastbeitrag von Noorullah Rahmani.

• Fehlende Therapien gegen Demenz: Woran Gerd Müllers Tod uns erinnert. Gegen fast alles gibt es Therapien, aber nicht gegen die Auflösung des Selbst. Daran hat sich seit vielen Jahren nichts geändert - und das bleibt vielleicht noch lange so. Ein Kommentar von Richard Friebe.

• Ungerechtigkeit bei Corona-Impfstoffen: Die EU unterwirft sich der Pharmalobby - das ist teuer und hat grausame Folgen. Die Monopole hebeln den Wettbewerb aus und die Hersteller erhöhen die Preise. Für ärmere Länder gibt es eben keinen Impfstoff. Eine Kolumne von Harald Schumann (T+).

Immer mehr Pariser Straßen sind Radfahrern vorbehalten. Foto: imago images/viennaslide

Was sollten Abonnent:innen lesen?

• Bessere Abwehr gegen Coronamutanten: Eine neue Studie besagt, dass auch für Genesene die Zweitimpfung sinnvoll ist. Für Menschen, die die Infektion überstanden haben, galt bisher: Eine Spritze reicht für den vollen Impfschutz. Doch auch für sie könnte eine zweite Dosis von Vorteil sein.

• Die Pariser Bürgermeisterin und der Klimaschutz: In Frankreichs Hauptstadt haben Fahrräder Vorfahrt. Innerhalb von zwei Jahrzehnten hat sich Paris komplett verwandelt. Autos wurden verbannt und immer mehr Straßen zu reinen Rad- und Joggingwegen.

• Wohnung oder Haus, Auto oder Rad, Fleisch oder Gemüse: Wer fährt mit welcher Partei am besten? Ein Wahlcheck für Verbraucher.

• So macht die rechte Youtube-Community Stimmung gegen Baerbock: Die Analyse von 400.000 Youtube-Kommentaren zu den Spitzenkandidat:innen zeigt einen sehr aggressiven Ton. Die Community attackiert manche Meinungen anscheinend systematisch.

Was können wir unternehmen?

Komplizierte Biografien lesen: Der Irrsinn des 20. Jahrhunderts und wie er bis in die Gegenwart reicht: Maxim Billers Roman "Der falsche Gruß". Es geht darin um Lebensläufe in all ihrer Widersprüchlichkeit, mitunter angedeutet satirisch, um den Umgang der nachgeborenen Generationen mit dem Nationalsozialismus und Holocaust, und wie all das in unserer Gegenwart reicht.

Eine Fotoausstellung besuchen: Fotokunst im idyllischen Schloss am See. Kummerow in Vorpommern lockt mit barocker Pracht und einer großen Fotosammlung. Aktuell ergründet eine Schau die Frage: Was ist Zuhause?

Was sollte ich für morgen wissen?

Der Klimaprotest in Berlin geht weiter: Neben weiteren Blockadeaktionen ein „Klimaprotestzug“ an. „Ein Zusammenschluss aus mehreren Dutzend Gruppen wird laut und bunt auf die Straße gehen und der Regierung Feuer unter dem Hintern machen“, hieß es. Startpunkte sind die SPD- und die CDU-Parteizentrale. Die Demonstration endet am Invalidenpark mit einer Schlusskundgebung.

Ab Dienstag müssen Einreisende aus der Türkei, die nicht geimpft oder genesen sind, für fünf bis zehn Tage in Quarantäne.

Um 20.30 Uhr trifft Borussia Dortmund im Supercup auf die Bayern. Es geht um den ersten Titel der Saison.

Zahl des Tages

12. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt jetzt für alle Kinder und Jugendlichen ab zwölf Jahren die Corona-Impfung. Nach sorgfältiger Bewertung neuer wissenschaftlicher Beobachtungen und Daten komme man zu der Einschätzung, „dass nach gegenwärtigem Wissensstand die Vorteile der Impfung gegenüber dem Risiko von sehr seltenen Impfnebenwirkungen überwiegen“, teilte das Gremium am Montag mit und berief sich auf einen Beschlussentwurf.