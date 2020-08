Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

Symbolbild: Die Wiener Philharmoniker spielen vor 100 Personen das erste Konzert mit Corona-Beschränkungen im Goldenen Saal des... Foto: dpa

Was wurde diskutiert?

Karikatur: Klaus Stuttmann

Parteitag der US-Demokraten: Mit Kamala Harris hat Joe Biden sich einen Vorteil im US-Wahljahr verschafft. Aber gewonnen hat er noch nicht. Worauf es jetzt ankommt, erklärt mein Kollege Christoph von Marschall.

Chebli kandidiert gegen Müller: Weil Kühnert und Müller sich nicht einigen konnten, soll Chebli weichen. Das sagt viel über die Glaubwürdigkeit der SPD beim Thema Gleichberechtigung aus.

Tests für Reiserückkehrer: Politiker, die jetzt fordern, Risikourlauber für ihre Tests zahlen zu lassen, zetteln Neiddebatten an und könnten sich auch sonst gefährlich verrechnen, meint meine Kollegin Ariane Bemmer.

Der Konflikt mit China: Wirtschaftlich ist China nicht zu treffen. Die Systemkonkurrenz erfordert andere Strategien, analysiert Harald Schumann.

Was können TPlus-Abonnenten lesen?

Der Stadthafen von Templin Foto: Kitty Kleist-Heinrich

Bietergefechte um alte Gutshäuser: Täglich zieht ein Treck von Immobilien-Suchenden ins Berliner Umland. Die Uckermark ist besonders gefragt – doch mit Geschick sind noch Häuser zu ergattern.

Warum Wespen gerade so aggressiv sind: Es gibt nur wenig, was gegen Wespen hilft. Wer sich mit ihnen beschäftigt, stößt aber auf faszinierende Details. Und auf Tiere, die ihre Feinde gefügig machen.

Wer bezahlt den Schreibtisch? Und darf der Vermieter Homeoffice verbieten? Mal im Büro arbeiten, mal zu Hause – das könnte zur dauerhaften Normalität werden. Doch noch ist vieles unklar. Ein Überblick über Rechte und Pflichten.

„Liebe ist eine Erwartung, die letztlich unerfüllbar ist“: Er entwickelte den Parship-Fragebogen, 15 Millionen Menschen auf der Suche nach Liebe füllten ihn aus. Hugo Schmale über Amor und Algorithmus.

Was können wir unternehmen?

Unser Lese-Tipp: „Du kannst zwar nichts, aber das machste richtig gut“ - Jürgen Drews ist die bezwingende Verbindung von Glanz und Mittelmaß. Aber immer authentisch, wie die 317 Seiten seiner Autobiographie zeigen.

Unser Klassik-Tipp: Zwei neue Live-Gesamtaufnahmen feiern Ludwig van Beethovens Streichquartette - das Quatuor Ébène aus Paris und das Kuss Quartett aus Berlin im Vergleich.

Unser Ausstellungs-Tipp: Die Künstlerin Marion Eichmann malt mit der Schere. Zwei Ausstellungen in Berlin und Waiblingen breiten ihr Werk aus.

Unser Restaurant-Tipp: Das Chaomin am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin kredenzt Powersuppen, die es in sich haben. Ein Tipp aus dem Checkpoint-Stadtleben.

Unser Rezept-Tipp (nachgereicht vom Wochenende): Kleiner Aufwand, großer Genuss - in Teil 6 unserer Backkolumne servieren wir den König des Kernobstes mit einem Sößchen.

Was sollte ich für morgen wissen?

Heute Nacht (deutsche Zeit) geht der Parteikonvent der US-Demokraten in seine heiße Phase mit Reden unter anderem von Michelle und Barack Obama, den Clintons und weiterer Parteiprominenz. Die Veranstaltung läuft bis Donnerstag und findet vornehmlich digital statt. Am Ende soll Joe Biden offiziell als Präsidentschaftskandidat gekürt werden. Wir halten Sie in diesen Tagen morgens ab 5 Uhr mit den Nachrichten des Parteitages auf tagesspiegel.de auf dem Laufenden.

Zahl des Tages!

54,4 - Grad. So heiß war es am Sonntag im Death Valley in den USA. Damit könnte der bisher geltende weltweite Hitzrekord aus dem Jahr 1922 in Libyen geknackt worden sein. Allerdings muss die Messung vom Sonntag noch endgültig bestätigt werden.

