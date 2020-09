Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• Die Angst vor einer zweiter Corona-Welle in Südeuropa wächst: Italien, Frankreich und Spanien haben extrem unter der Pandemie und dem Lockdown gelitten. Jetzt ist die Sorge vor einem erneuten Kontrollverlust groß.

• Die Polizei hat den Mieter des Raserautos vom Ku'damm ermittelt: Eine Woche nach dem schweren Unfall am Kurfürstendamm hat die Polizei den Mieter des Unfallwagens gefunden. Unklar ist noch, ob er auch der Fahrer war.

• Die bekannteste Oppositionelle in Belarus wurde an der ukrainischen Grenze festgenommen: Erst hieß es, Maria Kolesnikowa sei in die Ukraine ausgereist. Nun meldet der belarussische Grenzschutz die Festnahme der Aktivistin.

• Regeln gelten nicht für Boris Johnson – nicht mal seine eigenen: Boris Johnsons Unterschrift für den Brexit-Vertrag ist acht Monate alt. Nun will der britische Premier offenbar alles mit der EU Vereinbarte ignorieren.

• Mindestens 170 Verdachtsfälle von Rechtsextremismus bei der Polizei: In Bayern gab es die meisten rechten Vorfälle in der Polizei. Hessen verweigert die Auskunft, Sachsen registriert die Fälle erst gar nicht. Ein Überblick.

Maria Kolesnikowa soll entführt worden sein (Archivbild). Foto: Imago/Itar-Tass/Sergei Bobylev

Was wurde diskutiert?

• Prämien für Verbrennungsmotoren auf dem Autogipfel? Die Forderung nach Kaufprämien für Verbrennungsmotoren ist nichts als Klientelpolitik, zu Lasten des Landes. Es ist der pure Populismus, schreibt Tagesspiegel-Chefredakteur Mathias Müller von Blumencron.

• Milliardengrab BER: Schon vor Corona war die Flughafengesellschaft finanziell am Ende. Die Gesellschafter sollten nicht einfach neues Geld überweisen. Ein Kommentar von Thorsten Metzner.

• September als Schlüsselmonat der Pandemie: In den Wochen zwischen Sommer und Herbst entschied sich schon immer, wie wir über den Winter kommen. Dieses Jahr ist das mehr denn je so. Ein Essay.

Der neue Flughafen der Hauptstadtregion wird am 31.Oktober 2020 ans Netz gehen. Für die öffentliche Hand bleibt der BER teuer. Foto: REUTERS/Hannibal Hanschke

Was sollten Tagesspiegel-Abonnenten lesen?

• Ein Virusjäger aus Deutschland glaubt, dass die Pandemie deutlich früher begann: Schon Mitte September 2019 könnte Sars-COV-2 auf den Menschen übergesprungen sein, glaubt der Erbgutforscher Peter Forster. Und das nicht in Wuhan.

• Sie hatte Krebs, dann starb ihr Mann: Radio-eins-Musikchefin Anja Caspary über ihr Leben mit zwei Diagnosen, tiefe Trauer und Tränen in der Öffentlichkeit.

• Die K-Frage bei den Grünen: Ihrem Co-Chef Habeck fallen die Herzen zu. In der Partei trauen viele Grüne dagegen Baerbock die Kanzlerkandidatur eher zu. So hat sie das geschafft.

• Darauf sollten Sie jetzt achten, wenn Sie in Tech-Aktien investieren: Viele Anleger setzen große Hoffnungen in die Börsengänge von Tech-Unternehmen. Ein Überblick über Chancen und Risiken bei den größten Einhörnern.

Was können wir unternehmen?

Kochen! Rote Grütze mit Schoko-Joghurt-Creme: Sie ist eine Liebeserklärung an die Saison und in ganz Nordeuropa zuhause. Die Zubereitung der Beerenspeise ist einfach, denn sie folgt keinen Regeln.

Kunst gucken! Mit „Memories of Now“ stellen acht Künstlerinnen in der ehemaligen Kaufhausruine Am Tacheles in Berlin aus.Ihre Schau ist eine Kampfansage in zwei Richtungen.

Fernsehen! Das Leben kann nur rückwärts verstanden, aber muss vorwärts bewältigt werden: die ZDF-Serie „Missing Lisa“.

Rote Grütze von Kristof Mulack Foto: Florian Bolk

Was sollte ich für morgen wissen?

Julia Klöckner stellt einen Gesetzentwurf vor, der das massenhafte Kükentöten beenden soll. Bisher werden pro Jahr Millionen männliche Kücken getötet, weil sie für die Tierindustrie nicht "verwertbar" sind.

Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz wird im Finanzausschuss des Bundestages zum Cum-Ex-Skandal befragt.

Zahl des Tages

40 Eimer Wasser fehlen dem Berliner Boden pro Quadratmeter. Ob die Hauptstadt bald ganz auf dem Trockenen sitzt, hängt von Speicherbecken in Brandenburg und Sachsen ab. Aber auch dort ist der Wassermangel dramatisch.