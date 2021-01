Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• Ramelow fordert kompletten Lockdown der Wirtschaft

Lange stemmte sich der Linkenpolitiker gegen schärfere Corona-Auflagen. Wegen der weiter hohen Fallzahlen fordert Thüringens Ministerpräsident nun einen radikalen Schritt: „Wir müssen endlich in den richtigen Lockdown gehen.“

• Trump wendet sich an seine „wunderbaren Anhänger“ - und verurteilt Krawalle

Einen Tag nach der gewaltsamen Erstürmung des US-Kapitols hat der abgewählte US-Präsident Donald Trump die Randale in einer Videobotschaft in klaren Worten verurteilt. Am Donnerstag zeigte er sich "empört" über den Angriff auf den Kongresssitz und kündigte strafrechtliche Konsequenzen für die Randalierer an. Am Mittwoch hatte Trump zwar die Randalierer aufgerufen, "nach Hause" zurückzukehren. Doch versicherte er ihnen zugleich: "Wir lieben euch."

• Corona-Infektion trotz Impfung

Zwei Pflegeheime in Bayern melden mehrere positive Tests bei geimpften Bewohnern und Personal. Warum das noch kein Grund für Zweifel am Impfstoff ist.

• Virologen sehen in neuen Virusvarianten einen „Grund zur Sorge“

Unsichere Daten, beunruhigende Hinweise, mögliche weitere Mutationen - Virologen sind alarmiert: „Zahlen runterbringen, mit allem, was wir haben“, fordern sie. Mutanten seien eine Gefahr - und konsequente Infektionsvermeidung die wichtigste Strategie.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

• Jens Spahn und seine Chancen auf die Kanzlerkandidatur.

Eine Woche vor dem CDU-Parteitag lösen die drei Bewerber Laschet, Röttgen, Merz keine Aufbruchstimmung aus. Ein anderer scheint vielen das bessere Zugpferd im Wahlkampf. Der Geheimfavorit Spahn drängt ins Bild.

Ein Mann, der sich jeden Job zutraut - Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Foto: imago images/Emmanuele Contini

Was wurde diskutiert?

• Von Donald Trump zu Joe Biden - Wer vergeben will, darf nicht vergelten

Wie geht das zusammen: die Republikaner zur Rechenschaft ziehen - und sich mit ihnen aussöhnen? Das klingt wie eine Entweder-oder-Entscheidung. Ein Kommentar von Malte Lehming.

• Die Politik verspielt ihr größtes Pfund

Immer neue Regeln, immer neue Widersprüche, immer neue Ausnahmen: So geben die Regierenden weder Halt noch Hoffnung. Ein Kommentar von Lorenz Maroldt.

• Auf ein Ende der Zwangsarbeit in China kann der Westen lange warten!

In Kürze wird China die Welt wirtschaftlich beherrschen. Dass Europas Einwände gegen Xis Vorgehen dabei verpuffen, ist historisch begründet.Ein Gastbeitrag von Bert Rürup.

• Frankreich und der Islam

Wenn Jungfräulichkeit die Republik bedroht. Ein Gesetzpaket soll den "Respekt republikanischer Werte" stärken. Der verhärtete Laizismus führt zur Stigmatisierung aller Muslime. Ein Gastbeitrag von Hana Jaber.

Erst zur Gewalt anstiften, dann die Gewalt verurteilen - US-Präsident Donald Trump Foto: Evan Vucci/AP/dpa

Was können Abonnenten lesen?

• „Der beste Flug ist der, der nicht stattfindet.“

Er kämpft dafür, dass weniger Menschen fliegen. Nun hat die Corona-Krise den Luftverkehr fast lahmgelegt. Atmosfair-Gründer Dietrich Brockhagen könnte sich zurücklehnen. Doch der NGO-Gründer sagt, einen grundlegenden Wandel sehe er noch nicht.

• Berlins Gesundheitsverwaltung verschickt Impfbenachrichtigungen an Corona-Tote

„Das war ein Messerstich.“ Ihr Vater starb am Coronavirus. Jetzt erhielt die Tochter einen Brief für ihn: „Bitte nutzen Sie die Chance, sich vor einer Covid-19-Erkrankung zu schützen“

[Behalten Sie den Überblick: Jeden Morgen ab 6 Uhr berichten Chefredakteur Lorenz Maroldt und sein Team im Tagesspiegel-Newsletter Checkpoint über die aktuellsten Entwicklungen rund um das Coronavirus. Jetzt kostenlos anmelden: checkpoint.tagesspiegel.de.]

• Warum sich der Kapitalismus in einer Sinnkrise befindet

Das große Umdenken: Weniger Konsum, weniger Wachstum – die Pandemie setzt dem Kapitalismus zu. Könnte sich unser Wirtschaftssystem tatsächlich wandeln?

• Warum es mehr Menschen denn je in die Berge zieht

Verrückt nach Schnee: Die Deutschen stürmen Gebirge und Wälder auf der Suche nach Schnee wie lange nicht mehr – trotz Corona. Woher kommt die Faszination für den kalten Schmelz?

Was können wir unternehmen?

Vorfreuen: Eine Woche vor dem Start der Dschungelshow am kommenden Freitag - die Corona-bedingt in diesem Jahr in Deutschland und nicht wie gewohnt in Australien stattfindet - hat RTL die offizielle Liste der zwölf Teilnehmer bekannt gegeben.

Fernsehen: Und zwar eine Dokumentationsreihe zum Fall Peggy Knobloch. Die ZDF-Dokureihe rollt einen der komplexesten Entführungsfälle der Republik auf. Die ZDF-Produktion „Höllental“ folgt dem bald 20-jährigen Fall so chronologisch wie akribisch ("Höllental“, ZDF, Freitag, 23 Uhr 15; Montag, 0 Uhr 10; 18. Januar, 0 Uhr 20, jeweils zwei Folgen. Ab 8. Januar komplett in der ZDF-Mediathek).

Was sollte ich für morgen wissen?

Söder Gast beim Neujahrsempfang der NRW-CDU. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist am Gastredner beim ersten digitalen Neujahrsempfang der nordrhein-westfälischen CDU. Zum Auftakt spricht NRW-Ministerpräsident und CDU-Landesparteichef Armin Laschet aus einem Fernsehstudio in Köln. CSU-Chef Söder wird anschließend live dazu geschaltet. Die CDU-Mitglieder können den Neujahrsempfang zuhause am Computer verfolgen.

Schalke droht Negativrekord. Dem FC Schalke 04 droht die wenig rühmliche Einstellung des Negativrekordes von Tasmania Berlin. Gewinnen die Königsblauen am Nachmittag gegen die TSG Hoffenheim erneut nicht, stünden sie bei saisonübergreifend 31 Partien ohne Sieg - genau wie der Hauptstadtclub in der Saison 1965/66 innerhalb einer Spielzeit.

Zahl des Tages

500. In der süditalienischen Stadt Neapel ist der Parkplatz eines Krankenhauses zusammengebrochen und hat mehrere Fahrzeuge in einem Loch versinken lassen. Die Einsatzkräfte hätten am Freitagvormittag mit Spürhunden nach möglichen Verletzten gesucht. Der Schlund hat sich auf etwa 500 Quadratmetern gebildet.