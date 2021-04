Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• Merkels Corona-Plan im Bundestag: Die Notbremsen-Maßnahmen reichen kaum, um die dreitte Welle zu bremsen. Zudem wackelt das Kernprojekt "Ausgangssperre", weil es juristisch umstritten ist. Und nun? Kanzlerin und Union kamen im Bundestag heute an ihre an Grenzen.

• „Nicht zu ertragen“ – Schäuble attackiert Söder: Bis zum Wochenende sollte die Entscheidung gefallen sein. Doch die Union ringt immer noch mit sich und der Frage, wer ins Rennen um das Kanzleramt geht. Der Ton wird rauer. Mehr im Newsblog zur K-Frage.

• Bund und Länder einigen sich auf schärfere Bußgelder: Autofahrer müssen bei Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung mit deutlich höheren Bußgeldern rechnen. Scheuer spricht von einem fairen Kompromiss.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

• Schwere Anschläge gegen den Westen befürchtet: 20 Jahre nach dem Terrorangriff auf die USA befürchten deutsche Sicherheitsexperten, dass sich der Schrecken wiederholen könnte. Al Qaida wird vom Abzug der Nato-Truppen aus Afghanistan profitieren,so ihre Einschätzung.

• Blutgerinnsel sind bei Covid-19 häufiger als nach Impfungen: Britische Forscher haben die Wahrscheinlichkeit für Hirnvenenthrombosen bei einer Impfung und einer Covid-Erkrankung verglichen. Impfungen bergen demnach ein vergleichsweise geringes Risiko.

Geblitzt werden, wird bald teurer. Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Was wurde diskutiert?

• Die K-Frage als Zerreißprobe: Die Mehrheit an der Unions-Basis glaubt, dass Söder den Abwärtsstrudel stoppen kann. Sicher ist das nicht, aber sicherer als mit Laschet allemal, kommentiert Christoph von Marschall.

• Die Bundes-Notbremse ist aus Berliner Sicht ein Rückschritt: Der Bundestag will kommende Woche über deutschlandweite Corona-Regeln entscheiden. Der Plan würde für die Stadt eher Lockerungen bedeuten, schreibt Berlins Kultursenator Klaus Lederer in seinem Gastbeitrag.

• Die Stimmung im Land: Die Deutschen haben großes Talent, sich die Welt schlecht zu reden - weit über die Pandemie hinaus. Ein Zwischenruf von Barbara John.

• 14 Tage Quarantäne für Hertha BSC: Nach der Quarantäne gibt es für Hertha einen Kaltstart in die heiße Saisonphase. Das ist ein großer Nachteil, kann aber auch zusammenschweißen, glaubt Sebastian Schlichting.

Hertha BSC (in der Mitte Trainer Pal Dardai) wird erst Anfang Mai wieder eingreifen können. Foto: imago images/Nordphoto

Was können Abonnent:innen lesen?

• Was Menschen wirklich aus der Obdachlosigkeit hilft: Viele Wohnungslose sind nach Jahren auf der Straße überfordert, fürchten Schulden und Bürokratie. Ein Berliner Projekt hat einen Weg gefunden zu helfen – und Ralf seinen überraschenden Weg zurück „ins System“ ermöglicht.

• Auf der Suche nach dem Jungbrunnen: Ewige Jugend? Forscher suchen weltweit nach Wegen, die Zellalterung zu stoppen oder sogar umzukehren. Welche Forschungsansätze es gibt – und welche Risiken sie bergen.

• Wie Igor Levit zum „Jahrhundertpianisten“ wurde: Der „Zeit“-Redakteur Florian Zinnecker hat den Star durch das Corona-Jahr 2020 begleitet. Herausgekommen ist das intime Buch „Hauskonzert“. Eine Rezension.

• Betroffene reagieren auf das Mietendeckel-Urteil: Manche sind schockiert, andere waren vorbereitet. Das Ende des Mietendeckels zwingt viele Berliner dazu, ihre Pläne zu ändern. Und mit Wut und Enttäuschung umzugehen. „Wenn mein Vermieter jetzt um die Ecke kommt, bin ich am Arsch“, sagt einer.

Was können wir unternehmen?

Kochen: Einfache Rezepte aus unserer Redaktion... In Folge 49 flüchten wir uns in einen japanischen Tagtraum.

In einem Hörspiel mitmachen: Ein Fall für den Sprachassistenten: das interaktive „Tatort“-Hörspiel „Höllenfeuer“ wird per Amazon Alexa oder Google Assistant gesteuert.

Musik hören: Jeden Freitag stellen Popkritiker/innen ab 21 Uhr auf Radio eins die Alben der Woche vor. Diesmal mit London Grammar, Greeta van Fleet und The Offspring.

Die Tagesspiegel-Musikbox einschalten: In der Tagesspiegel-Musik-Reihe stellen wir Bands und Musikerinnen vor. Seien Sie live dabei am Freitag ab 20:30 Uhr auf Facebook und Instagram. Heute: Der britische Singer-Song-Writer Jon Kenzie.

Mal wieder "ausgehen": Eine interaktive Streaming-Plattform bringt DJs und Feierwillige zusammen – am Samstag startet die zweite Party von Lifelive.

Was sollte ich fürs Wochenende wissen?

In den kommenden Tagen werden zentrale politische Weichen gestellt: In der Union wird sich aller Voraussicht nach die K-Frage entscheiden und auch die Grünen werden am Montag um 11 Uhr bekannt geben, wer sie ins Kanzleramt führen soll. Alle Entwicklungen bis dahin finden Sie bis dahen auf tagesspiegel.de.

Die Slowakei öffnet am Montag erstmals seit Dezember wieder die meisten Geschäfte und Dienstleistungsbetriebe unter Auflagen wie Personenbeschränkung, Mund-Nasen-Schutz und verpflichtenden Corona-Tests für Kunden und Personal.

Im Prozess um die Tötung des Afroamerikaners George Floyd beginnen am Montag die Abschlussplädoyers. Im Anschluss werden die Geschworenen über Schuld oder Unschuld des angeklagten weißen Ex-Polizist Derek Chauvin befinden müssen.

Zahl des Tages

35 Jahre ist es her, dass Blau-Weiß 90 aus Westberlin in die Bundesliga aufstieg – die persönlichen Erinnerungen unseres Sport-Ressortleiters Claus Vetter an ein kurzes, aber aufregendes Fußballmärchen lesen Sie an dieser Stelle.