Was ist passiert?

Der Weg aus dem Lockdown-Teufelskreis.

Wie Deutschland schon im März zur fast coronafreien Zone werden kann. Mitte Februar könnte die Inzidenz unter die 50er-Marke sinken. Dennoch fordern Wissenschaftler eine Verlängerung der harten Maßnahmen. Sie haben gute Gründe, wie meine Kollegin Caroline Ring schreibt.

Die Bundesregierung hat das Ziel zum Erreichen der Herdenimmunität erhöht. Bislang sprach sie von 60 bis 70, jetzt von bis zu 80 Prozent: So viele Menschen müssten immun sein, um Corona zu stoppen. Bezogen auf 83 Millionen Einwohner und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Kinder und Jugendliche zunächst nicht geimpft werden dürfen, heißt das: Fast alle Erwachsenen (97 Prozent) müssten sich impfen lassen. Wie wahrscheinlich ist das, fragt sich mein Kollege Thomas Trappe

Hongkong setzt auf die bisher radikalste Corona-Strategie: Polizisten riegeln ohne Vorwarnung Wohnviertel ab, die Bewohner müssen zum Coronatest: Lesen Sie hier, von meinem Kollegen Kai Portmann, wie rabiat Hongkongs Regierung beim Kampf gegen die Pandemie vorgeht.

Auch wenn Bezos bald nicht mehr Amazon-Chef ist, in Rente will er nicht gehen. Er hat gleich vier Projekte, die er vorantreiben will. Es geht ums Klima und das All, wie meine Kollegin Carla Neuhaus zu berichten weiß.

Der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny wurde am Dienstag zu mehr als zwei Jahren Haft in einem Straflager verurteilt. Lesen Sie hier seine Rede vor Gericht und den Schlagabtausch mit der Richterin, in der Übersetzung von Rebecca Barth.

Was wurde diskutiert?

Fehler gehören dazu, Frau Merkel – und das Eingestehen auch.

„Im Großen und Ganzen nichts schiefgelaufen"? Mit ihrer Dissonanz in der Corona-Kommunikation provozieren Merkel, Schwesig, Söder & Co. den Vertrauensverlust, den sie beklagen. Ein Kommentar von Christoph von Marschall.

Wer jetzt kein Haus hat...

Berlin legt einen Masterplan zur Bekämpfung der Obdachlosigkeit vor. Dabei helfen auch kleine Maßnahmen. Ein Kommentar von Werner van Bebber.

Auch Deutschland sollte sich von Abschiebungen verabschieden.

Radikaler Kurswechsel bei der Migration: Amerika müsse allen Menschen Schutz und Chancen bieten, sagt der neue US-Präsident Joe Biden. Das setzt Maßstäbe, findet Kollege Malte Lehming.

Was können Abonnenten lesen?

Für Risiko-Liebhaber: So kann man beim nächsten Reddit-Aktienhype mitmachen.

Alle reden über Gamestop-Aktien und Börsenhypes aus dem sozialen Netzwerk Reddit. Wie kann man daran teilhaben? Lesen Sie hier, was mein Kollege Andreas Oswald rät, um sich gegen Verluste abzusichern.

Der verunglückte Wahlkampfstart der baden-württembergischen Anti-Merkel.

Susanne Eisenmann (CDU) will als Nachfolgerin von Winfried Kretschmann (Grüne) Ministerpräsidentim im Ländle werden. Sechs Wochen vor der Landtagswahl kämpft die Spitzenkandidatin mit selbstgemachten Problemen. Der Amtsinhaber kann sich freuen, wie Kollege Robert Birnbaum schreibt.

6 Strategien, die helfen, dass Kinder schneller einschlafen.

Im Kampf gegen die totale Lockdown-Verlotterung: Bei vielen Familien verschiebt sich gerade die Zubettgehzeit immer weiter nach hinten. Das kann zu Konzentrations- oder Entwicklungsproblemen führen. Was Eltern tun können, um ihre Kinder früher in die Federn zu bringen, hat hier die Kollegin Saara von Alten aufgeschrieben.

Die besten Serienstarts auf Amazon, Netflix und Magenta.

Zurück in die 80er: Die Neuauflage von „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“, Hugh Laurie als Politiker und ein postapokalyptisches Europa der wilden Stämme. Serien-Highlights im Februar, ausgewählt von Kurt Sagatz und Markus Ehrenberg.

Was können wir unternehmen?

Lesen: Osama bin Ladens heimlicher Sieg - eine Empfehlung der Kollegin Andrea Nüsse. „Ground Zero“ von Stefan Weidner erklärt in einem provokanten Essay, warum der Westen 20 Jahre nach 9/11 umdenken muss.

Schmökern: Der Bildband „Sapeurs. Ladies and Gentlemen of the Congo“ mit Fotografien von Taroq Zaidi und Texten in Englisch zeigt die Dandys des Kongo.

Nur in Begleitung Erwachsener: Disney thematisiert Rassismus in Kinderklassikern wie „Peter Pan“, „Aristocats“ und „Dschungelbuch“, nimmt sie aus dem Programm und versieht sie mit Warnhinweisen. Sie stehen künftig nur noch Kindern unter der Aufsicht Erwachsener zur Verfügung.

Was sollte ich für morgen wissen?

In Indien hat sich einer Regierungsstudie zufolge vermutlich jeder vierte der 1,35 Milliarden Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt. Die tatsächliche Infektionszahl werde damit wohl mit 300 Millionen um ein Vielfaches höher sein als die bislang nachgewiesenen 10,8 Millionen Fälle, sagt ein Insider. Details sollen am Donnerstag bekanntgegeben werden.

Wenige Tage vor Beginn der Australian Open droht der Tennis-Tour erneut ein Corona-Chaos noch ungeahnten Ausmaßes. Weil ein Hotelmitarbeiter positiv getestet wurde, müssen sich nun rund 500 bis 600 Spieler und Offizielle in Quarantäne begeben. Für Donnerstag wurden sämtliche Spiele im Melbourne Park abgesagt.

Wegen Hochwassers fahren auf dem Rhein kaum noch Schiffe. Die Kölner Hochwasserschutzzentrale hält es für möglich, dass die kritische Marke von 8,30 Metern am Donnerstag überschritten wird.

Zahl des Tages!

10 - Prozent der deutschen Frauen verdienen mehr als 2000 Euro netto. Ein Interview mit Nina Stahr, Vorsitzende der Berliner Grünen, über ein Corona-Elterngeld, Altersarmut von Frauen und ein Umdenken in der Familienpolitik.