Was ist passiert?

Rund 10.000 Menschen von neuer Coronatest-Panne in Bayern betroffen: Schon wieder gibt es Ärger um die Übermittlung von Testergebnissen von Coronatests in Bayern. Das dürfte den Druck auf Ministerpräsident Söder erhöhen.

Corona-Warn-App immer noch störanfällig: Die Corona-Warn-App hat immer noch Probleme mit der Hintergrundaktualisierung. Die neue Version und zwei Kniffe sollen jetzt Abhilfe schaffen.

Trump soll Gefallene als „Verlierer“ und „Trottel“ verhöhnt haben: Der US-Präsident hat dem „Atlantic“ zufolge im Krieg getötete US-Soldaten verspottet. Trump weist den Bericht wütend zurück. Wer das behaupte, sei „Abschaum“.

Polizei ermittelt gegen Tamara K. wegen „aufwieglerischen Landfriedensbruchs": Polizei ermittelt gegen Tamara K. wegen „aufwieglerischen Landfriedensbruchs“: Bei den Corona-Demos am Wochenende in Berlin haben die Behörden fast 500 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten registriert. 59 Polizisten wurden verletzt. Auch die Frau, die zum Lauf auf die Reichstagstreppe aufrief, steht im Fokus der Ermittler.

Nato will internationale Untersuchung zum Fall Nawalny: Mit Nawalny sei nicht der erste russische Regimekritiker attackiert worden, sagt Nato-Chef Stoltenberg. Der Kreml müsse eine Untersuchung zulassen.

Die Nachrichten-Kurzstrecke:

Star aus „Gegen die Wand“: Schauspieler Birol Ünel ist tot

Staatsanwaltschaft Düsseldorf bestätigt: Anklage gegen Ex-Nationalspieler Christoph Metzelder

Debatte um Corona-Quarantäne: Drosten stellt klar – „habe keine Verkürzung auf 5 Tage vorgeschlagen“

International bekannter Künstler: Cartoonist Uli Stein ist tot

Was wurde diskutiert?

Führt sozialer Wohnungsbau zur Ghettobildung? Das behauptet ein CDU-Politiker aus Berlin. Aber die Lage ist sehr viel komplizierter, wie der Stadtforscher Matthias Bernt in seinem Gastbeitrag erklärt.

Streit um Religionsfreiheit: Berlins Neutralitätsgesetz ist höchstwahrscheinlich verfassungswidrig. Dennoch halten viele daran fest. Nun kommt endlich Bewegung in die Debatte. Ein Kommentar von Malte Lehming.

DFB und Uefa spielen mit der Gesundheit der Profis: Die neue Spielzeit wird den Fußballern viel abverlangen. Weil die finanziellen Interessen bei den Verbänden stärker sind als die Vernunft.Mein Kollege Michael Rosentritt klagt an.

Was können Abonnenten von Tagesspiegel + lesen?

Die Debatte um geschlechtsneutrale Sprache ist noch nicht entschieden: Die Gesellschaft streitet darum, ob wir beim Sprechen und Schreiben gendern sollten.Wir liefern einen Überblick zu Meilensteinen, Reformen und Kritik.

Medienentwöhnung nach Corona? Gewalt in Fantasyfilmen und stereotype Geschlechterdarstellungen. Die Medienpädagogin Verena Weigand erklärt, welche Fernsehformate sie für problematisch hält und gibt Tipps, welche Sendungen für Kinder geeignet sind.

Wohin mit all den Gutscheinen? Unsere Autorin hat während des Lockdowns viele Läden unterstützt - jetzt feiert sie beim Einlösen ein vorzeitiges Weihnachten.

Wo und wie die Bahn digitalisiert wird: Autonomer Bahnverkehr, Augmented Reality am Zugfenster, digitale Stellwerke: Im Erzgebirge wird die Zukunft der smarten Schiene erforscht. Ein Ortstermin.

Was können wir unternehmen?

Einen Film schauen! Disney begeistert mit der Realverfilmung des chinesischen Animationsklassikers „Mulan“.Der Film läuft derzeit ausschließlich beim Streamingkanal des Studios.

Musik hören! Jeden Freitag stellen vier Popkritiker/innen ab 21 Uhr auf Radio eins die Alben der Woche vor. Diesmal mit Joy Denalane, Angel Olsen, Bill Callahan und The Killers.

Eine Ausstellung besuchen! Das Museum Barberini in Potsdam präsentiert ab 5. September eine neue Dauerausstellung voller Schätze der Privatsammlung Hasso Plattners. Ein Rundgang.

Was sollte ich für Montag wissen?

Am Montag werden zahlreiche Prozesse fortgesetzt, die zuletzt für Schlagzeilen sorgten: In Berlin wird die Aussage des Rappers Bushido in der Verhandlung gegen vier Clanmitglieder weitergehen. Dann wird der Prozess im Mordfall Lübcke fortgesetzt. Außerdem beginnt der Prozess gegen Unterstützer der rechtsextremen und terroristischen Vereinigung „Gruppe Freital“.

Zahl des Tages!

150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen künftig in Berlin die Umsetzung des Mietendeckels überwachen. Sorgen machen, dass der Mietendeckel vor dem Bundesverfassungsgericht scheitert, müssen sich die Bewerber nicht.Von der Berliner Senatsverwaltung heißt es: „Sollte das Bundesverfassungsgericht unserer Rechtsauffassung nicht folgen, werden wir das Personal für andere Aufgaben einsetzen.“

