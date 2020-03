Lesen Sie hier unsere Tageszusammenfassung „Fragen des Tages“, immer mit einem Schwerpunkt zu den neuesten Entwicklungen rund um die Coronavirus-Pandemie. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Anmeldung hier.

Was ist passiert?

Das Corona-Update

Hälfte der Bevölkerung hat soziale Kontakte komplett eingestellt: Die Universität Mannheim hat eine Untersuchung mit dem Titel „Tägliche Berichte aus dem Leben im Ausnahmezustand“ gestartet. Die ersten Ergebnisse deuten darauf hin, dass immer mehr Menschen die „Kontaktsperre“ einhalten – und dass eine große Mehrheit die Einschnitte ins öffentliche und private Leben unterstützt.

„Sehen endlich Effekte der Maßnahmen“: In Italien gibt es den vierten Tag in Folge weniger Neuansteckungen. Warum immer noch so viele Menschen im Land am Virus sterben, darüber streiten Experten.

Das Ende steigender Mieten und Kaufpreise? Auch auf dem Wohnungsmarkt macht sich die Corona-Krise bemerkbar. Mieter und Immobilienkäufer könnten davon langfristig sogar profitieren, erklärt mein Kollege Ralf Schönball.

Geht wegen der Corona-Pandemie das Bier aus? Im größten Hopfenanbaugebiet der Welt fehlen wegen geschlossener Grenzen die Arbeitskräfte. Der Ausfall der Saisonkräfte wird weitreichende Folgen haben.

Wer bringt was?

Auch in der Krise muss man sich mal etwas Gutes tun: hier unser Update zu den besten Lieferdiensten und Take-away-Angeboten für die Kontaktsperre.

Gibt es was im Fernsehen?

Wie es ist, als junge Frau in einer orthodox-jüdischen Gemeinde aufzuwachsen? Die Netflix-Serie „Unorthodox“ beantwortet die Frage.

Was sollte ich für morgen wissen?

Ab 11 Uhr entscheidet der Bundesrat über das Maßnahmenpaket der Bundesregierung zur Linderung der Coronakrise. Was genau geplant ist an Hilfen für die Wirtschaft, für Unternehmer, Arbeitnehmer und Mieter können Sie an dieser Stelle nachlesen.

Zahl des Tages!

3,3 - Millionen neugemeldete Arbeitslose gibt es in den USA und damit so viele Neumeldungen wie noch nie. Ökonomen schätzen, dass in den Vereinigten Staaten bald 19 Millionen Menschen ohne Job sein könnten. Auch Österreich und Norwegen melden einen dramatischen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Ein Überblick.

