Was ist passiert?

• Dänemark stellt alle Impfungen mit Astrazeneca ein: Aufgrund von sehr seltenen Nebenwirkungen verzichtet Dänemark komplett auf den Impfstoff von Astrazeneca – als erstes Land in der EU. Der Impfplan dürfte sich so um Wochen verzögern.

• EU-Staaten geben grünes Licht für Impfzertifikat: Geimpfte sollen ab dem Sommer – vor der Urlaubssaison – Erleichterungen beim grenzüberschreitenden Reisen genießen.In Brüssel nahm die nötige Gesetzgebung die erste Hürde.

• Lauterbach fordert Notfallzulassung des Curevac-Impfstoffs: SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach verspricht sich vom Curevac-Vakzin eine „massive Entlastung“. Deshalb solle Deutschland keine Rücksicht auf die EMA nehmen. Er sagt: „Bei der EMA dauert es oft zu lange.“

• US-Milliardenbetrüger Madoff mit 82 Jahren gestorben: Er galt lange als vertrauenswürdiger Selfmade-Milliardär, betrog aber viele Menschen. Jetzt ist Bernhard Madoff im Alter von 82 Jahren gestorben.

• Neue Berliner S-Bahn-Züge früher als geplant: Weitere Züge der neuen S-Bahn sollten eigentlich erst ab Sommer 2022 fahren. Damit sie nicht ungenutzt herumstehen, ist nun ein Betriebsstart im Herbst geplant.

Was wurde diskutiert?

• Die K-Frage in der Union: Der politische „Markt“ verändert sich. Doch die ehemaligen Volksparteien CDU und CSU verstehen nicht, was Sache ist. Meine Kollegin Anna Sauerbrey meint: „Das Uga-Uga entscheidet? Ist nicht euer Ernst!"

• Bayern-Aus in der Champions League: Für Hansi Flick war es wohl das letzte Champions-League-Spiel. Dabei hatte er fast maximal viel Erfolg. Die Zeit von Hansi Flick bei Bayern München ist vorbei, kommentiert mein Kollege Martin Einsiedler.

• US-Abzug aus Afghanistan: Nach zwanzig Jahren setzt US-Präsident Joe Biden dem Militäreinsatz des Westens in Afghanistan ein jähes Ende. Was ist jetzt noch zu retten? Mein Kollege Hans Monath schreibt darauf in seinem Kommentar eine Antwort.

• Demnächst gilt die Bundes-Notbremse: In der Coronakrise geht jetzt nicht mehr nur um den Lockdown, die Infektionslage hat mittlerweile auch andere Seiten. Mein Kollege Albert Funk fordert daher: Freies Reisen für Geimpfte - mindestens.

Was können Abonnent:innen lesen?

• Die 3 legalen Tricks der Ungeduldigen: Impfstopp, ungenutzte Dosen, starre Reihenfolge: Viele sind frustriert von der Impfkampagne und helfen nach. Jung, gesund, trotzdem geimpft – wie die Jüngeren vorgehen, warum sie Erfolg haben.

• Drohende Überlastung der Berliner Intensivstationen: Die Rekordauslastung der Berliner Krankenhäuser in der Corona-Pandemie ist kaum noch zu bewältigen, sagt Charité-Intensivmediziner Steffen Weber-Carstens. Er fordert schnelle Maßnahmen: „Ein harter Lockdown, noch in dieser Woche!“

• Deshalb werden Immobilien in Berlin immer teurer: Die Preisentwicklung bei Häusern, Eigentumswohnungen und Grundstücken in Berlin lässt sich durch Corona nicht aufhalten. Denn es wird angesichts der Nachfrage zu wenig gebaut.

• Wenn Parteien sich selbst zerfleischen: Zuletzt galt die SPD als Spezialistin für selbstzerstörerische Konflikte. Dabei hat auch die Union in dieser Disziplin eine beeindruckende Geschichte. Union oder SPD – wer ist schlimmer? Ein Historienvergleich.

Was können wir unternehmen?

Augmented Reality erleben: In der Pandemie wird Einsamkeit zum Massenphänomen. Die Künstlerin Sharon Paz ergründet mithilfe von Augmented Reality in der Schau „Kurt-Kurt“, was das mit uns macht.

Ein Buch lesen: Der britische Historiker Tom Holland erzählt in „Herrschaft. Die Entstehung des Westens“ (Dominion – The Making of the Western Mind) eine überaus christliche Geschichte Europas.

Was sollte ich für morgen wissen?

Am Donnerstag wird das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe seine Entscheidung über die Normenkontrollklage der Bundestagsfraktionen von Union und FDP über den Berliner Mietendeckel veröffentlichen. Das kündigte das Gericht auf seiner Internetseite an. Einfach ausgedrückt geht es darum, dass ein Bundesland nicht mit eigenen Gesetzen ein Rechtsgebiet, hier also die Mieten, regulieren darf, das zuvor schon vom Bund abgesteckt worden ist.

Mitten in der dritten Corona-Welle legen führende Wirtschaftsforschungsinstitute am Donnerstag ihre Frühjahrsprognose vor. Erwartet wird, dass sie ihre bisherige Vorhersage für die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland wegen des anhaltenden Lockdowns nach unten korrigieren. Im Oktober hatten die Institute damit gerechnet, dass die Wirtschaftsleistung 2021 nach einem Kriseneinbruch im Vorjahr wieder um 4,7 Prozent wachsen würde. Doch bereits die zweite Corona-Welle im Herbst hatte die Erwartungen gedämpft.

Zahl des Tages

28,8 Milliarden Euro haben die Deutschen im vergangenen Jahr für Tabakwaren ausgegeben – ein Anstieg um fünf Prozent. Das geht aus dem „DHS Jahrbuch Sucht 2021“ der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen hervor. Die Sucht im Corona-Jahr zeigt sich auch beim Alkohol: Rund drei Millionen Menschen zwischen 18 und 64 Jahren sind alkoholabhängig oder nehmen Alkohol missbräuchlich zu sich. Weitere Nachrichten zum Coronavirus finden Sie in unserem Newsblog.