Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten.

Was ist passiert?

• Volkspartei-Status in akuter Gefahr - was der CDU bei einer Wahlniederlage droht: Bei einer Wahlpleite gelten die Tage von Armin Laschet als CDU-Chef gezählt. Aber die Probleme gehen tiefer. Ein Parteienforscher klärt auf.

• Was passiert, wenn sich ein Schüler infiziert? Das Schuljahr soll für alle Kinder möglichst normal stattfinden. Darin sind sich alle einig. Streit gibt es aber aktuell um Quarantäneregeln für Schüler. Die Debatte um Quarantäne an Schulen - so macht es das Ausland.

• Kritik an Kinderimpfung gegen Corona: Der Dokumentarfilm "Eine andere Freiheit" mit Til Schweiger sorgt für Wirbel. Der Schauspieler richtet sich in einem Dokumentarfilm gegen die Corona-Impfung für Kinder. Die Reaktionen im Netz sind ebenso deutlich.

• Frank Bsirske im Interview: "Laschet und Lindner verscheißern die Leute!" Ex-Verdi-Chef Bsirske will für die Grünen in den Bundestag. Er kritisiert Steuersenkungsversprechen als Heuchelei und plädiert für massiven Klimaschutz.

Was wurde diskutiert?

• Worauf wartet die Kanzlerin noch? Merkel sollte die CDU unterstützen - jetzt, sofort. Es ist Unsinn, dass eine scheidende Kanzlerin keinen Wahlkampf machen kann, findet Stephan-Andreas Casdorff. Schließlich geht es doch um die Partei.

• Wer für Menschenrechte ist, muss auch gegen die WM in Katar sein: Der Protest hört zuverlässig da auf, wo der Fußball sein Geld verdient. Es wird in der WM-Qualifikation weitergespielt, als ob nichts wäre. Dabei steuert der Fußball auf ein großes Problem zu. Ein Kommentar von Claus Vetter.

• Zur Kritik am Einsatz am Hindukusch: Militärisch hätte die EU in Afghanistan schlagkräftiger sein können, sie hat seit 2007 Battlegroups. Aber die muss auch jemand in Gang setzen. Afghanistan ist ein Debakel der Politik - nicht des Militärs, findet Gerd Appenzeller.

• Senat diskutiert Eckpunktepapier: Berlin erarbeitet 2G-Konzept, will aber weiter 3G-Angebote machen. Die Gesundheitsverwaltung hat ein Eckpunktepapier vorgelegt, das nur noch Geimpften und Genesenen Zutritt zu bestimmten Bereichen erlauben würde. Das wird nun im Senat diskutiert.

Was können Abonnent:innen lesen?

• Olaf Scholz über ein rot-rot-grünes Bündnis: "Meine Anforderungen an die Linke sind unverhandelbar." SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz über die Geschlossenheit seiner Partei, seine Pläne als möglicher Kanzler und bei welchem Buch er geweint hat.

• Tagesspiegel-Wahlkampftalks live heute um 18 Uhr: Stellen Sie den Berliner Spitzenkandidierenden Ihre Fragen. In fünf Runden stellen sich die Spitzenkandidierenden den Fragen einer Busfahrerin, eines Krankenpflegers, einer Schülerin und eines Unternehmers. Diskutieren Sie mit!

• Biere trinken mit Sven Regener in Kreuzberg: "Diese Maßlosigkeit fand ich toll!" Sven Regeners neuer Roman "Glitterschnitter" spielt wieder im Kreuzberg der achtziger Jahre. Ein Barbesuch mit dem Schriftsteller und Musiker.

• Ungeimpft und schulpflichtig: Schulschließungen gefährden psychische Gesundheit von Kindern. Dem Covid-19-Infektionsrisiko in der Schule stehen Gefährdungen durch Schulschließungen gegenüber. Kindermediziner treffen eine eindeutige Abwägung.

Was können wir unternehmen?



Ins Jüdische Museum gehen: Die Kraft des gefallenen Laubs. Blätter im Jüdischen Museum. Frédéric Brenners fotografischer Essay "Zerheilt" über jüdischen Alltag in Berlin.



Die Schaubühne besuchen: Drei Billionen abgeholzte Bäume und eine tote Professorin. Mensch gegen Natur, Wall Street gegen Gletscher, Amazonas gegen Amazon: Katie Mitchell inszeniert an der Schaubühne Chris Bushs "Kein Weltuntergang".

Was sollte ich für morgen wissen?



In Kiel läuft die Fachkonferenz "Munition Clearance Week": 150 Experten aus neun Ländern sollen erstmalig konkrete systematische Lösungsansätze für die Beseitigung von Munitions-Altlasten in den Meeren aufzeigen. Mitveranstalter der internationalen Konferenz ist das Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel. Dienstagabend wird es eine Online-Podiumsdiskussion geben.



Vorstellung der Studie „Sexuelle Gewalt in der Familie“: Veranstalter ist die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs, die 2015 eingesetzt wurde und bereits mehrere Studien veröffentlichte. Zudem geht es aktuell um die gesellschaftliche Aufarbeitung sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in der Familie von 1945 bis in die Gegenwart. Grundlage dafür waren Anhörungen und Berichte.



Anja Gockel auf der Fashion Week: Um 15 Uhr läuft die Show von Designerin Anja Gockel im Hotel Adlon.

Zahl des Tages!

98 Prozent sind für einen Pflegestreik bei Charité und Vivantes. Verdi hat die Urabstimmung beendet und jetzt steht ein unbefristeter Streik der Pflegekräfte in Berlins Vivantes-Krankenhäusern und der Universitätsklinik bevor.