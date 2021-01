Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• Impfkommission rät von Astrazeneca-Impfstoff für über 65-Jährige ab

Und nun? Es ist ein Rückschlag im Kampf gegen das Virus in Deutschland. Die Stiko empfiehlt den Astrazeneca-Impfstoff nur für Jüngere. Was das heißen könnte für Deutschlands Impfstrategie, in der Ältere zuerst geimpft werden sollen, lesen Sie hier von meinem Kollegen Robert Birnbaum.

• Experten fordern klarere Regeln für die Parteienfinanzierung.

Im Wahljahr sollten die Parteien die Regeln für die Offenlegung von Zuwendungen verschärfen, fordert Transparency Deutschland. Lesen Sie hier: Claudia von Salzen über die Grauzone Sponsoring.

• Sind Einreiseverbote und Grenzschließungen im Kampf gegen Mutanten wirklich sinnvoll?

Die Bundesregierung plant offenbar Einreiseverbote und auch Grenzschließungen sind im Gespräch. Heike Jahberg, Robert Birnbaum, Patrick Eickemeier und Jutta Maier sagen: Andere Länder handeln im Kampf gegen Corona-Mutanten schneller.

• Antisemitische Symbole bei Bauern-Protest in Berlin.

Hunderte Bauern demonstrieren bis Sonntag in Berlin. Oft ist bei den Protesten das Wappen einer Vereinigung mit rechtsradikalen Wurzeln zu sehen. Mein Kollege Julius Geiler hat sich gefragt, was es mit der "Landvolk"-Bewegung auf sich hat.

Was wurde diskutiert?

• Dramatische Explosion der Corona-Kosten.

Die Regierung sollte reinen Wein einschenken. Der Lockdown hat noch gewaltigere Finanzfolgen als bisher gedacht, die Schuldenbremse muss gelockert werden, meint mein Kollege Georg Ismar.

• Urteil im Prozess zum Mord an Walter Lübcke

Der Mord an Lübcke wäre mit mehr Wachsamkeit zu verhindern gewesen. Beim rechten Terror müssen die Sicherheitsbehörden das Undenkbare denken. Ein Kommentar von Frank Jansen.

• Werden die USA nach den Trump-Jahren wieder ein moralisches Vorbild?

Joe Biden und die Menschenrechte. Begeht China an den Uiguren einen Völkermord? Steht Nawalny in der Tradition von Solschenizyn? Menschenrechte werden wieder eine Rolle spielen. Ein Kommentar von Malte Lehming.

• Wie Ernährung gegen Corona helfen kann.

So machen Sie Ihr Immunsystem fit. Jakob Linseisen, Chef der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, sagt: Mit Vitaminen und Mineralien kann man sich gegen Corona rüsten.Vitamin D gehört dazu. Von Heike Jahberg.

• Die Akte AfD - was für eine Beobachtung der redikalen Partei spricht.

Islamfeindlichkeit, Geschichtsrevisionismus, rechtsextreme Kontakte: Die AfD dürfte bald zum „Verdachtsfall“ werden. Was hat der Verfassungsschutz in der Hand? Von Maria Fiedler und Frank Jansen.

• Rekordumsatz statt Corona-Schock.

Wie es Deutschlands „Patient 1“heute geht - und seiner Firma? Ein Webasto-Mitarbeiter war der erste nachgewiesene Infizierte in Deutschland. Ein Jahr später gehört der Autozulieferer zu den Gewinnern der Krise. Und „Patient 1“? Von Lars von Törne.

• Schlachtfeld Dating.

Das Leben ist keine „Brifgerton“-Folge: Natürlich gibt es Menschen, die bei Tinder feste Partner:innen finden. Doch die meisten Dating-Apps basieren auf Unverbindlichkeit. Eine Warnung von Angie Pohlers.

Was können wir unternehmen?

Lesen. Und zwar das Interview mit der US-Künstlerin Adrian Piper. Piper lebt seit 15 Jahren in Berlin. Nun erhält sie den Goslarer Kaiserring. Im Gespräch über die Ost-West-Spaltung und unzumutbare Zustände im Bildungssystem, sagt sie: „Ich bin gern in Deutschland. Aber mir reicht es."

Hören: Und zwar das neue Album von Buzzy Lee, alias Sasha Spielberg, die einen berühmten Vater und jetzt ihr Debütalbum „Spoiled Love“ rausgebracht hat.

Sehen: Kunstvermittlung per Video - der Museumsverein tätigt Einkäufe für die Gemäldegalerie und das Bodemuseum. In einer Filmserie stellt Direktor Bernd Wolfgang Lindemann zehn Werke vor.

Was sollte ich für morgen wissen?

Astrazeneca. Der Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers soll voraussichtlich an diesem Freitag in der EU zugelassen werden. Das Vakzin wäre der dritte verfügbare Impfstoff in Deutschland neben den Präparaten der Hersteller BionTech/Pfizer und Moderna.

Impfstoffverteilung. Ebenfalls am Freitag will die EU-Kommission Details für einen Mechanismus vorlegen, nach dem Exporte von Corona-Impfstoffen angemeldet und genehmigt werden sollen. Hintergrund ist ein Streit mit dem Pharmakonzern Astrazeneca, der weniger Impfdosen liefern will als zugesagt.

Suizidhilfe. Mehrere Bundestagsabgeordnete aus verschiedenen Parteien wollen am Freitag einen fraktionsübergreifenden Gruppenantrag zur Umsetzung des Verfassungsgerichtsurteils zur Suizidbeihilfe vorlegen. „Wir brauchen Rechtssicherheit für diejenigen, die Sterbehilfe in Anspruch nehmen möchten und für die, die helfen wollen“, sagte die FDP-Abgeordnete Katrin Helling-Plahr im Vorfeld. Zentraler Punkt sei eine Änderung des Betäubungsmittelgesetzes, um eine Verschreibung des todbringenden Medikamentes Natrium-Pentobarbital an Suizidwillige zu ermöglichen - verbunden allerdings mit einer verpflichtenden Beratung.

Zahl des Tages

80 Meilen vor dem Ziel des Vendée Globe ereilt Boris Herrmann der Rückschlag: Jahrelang hat er sich auf die Solo-Weltumseglung vorbereitet. Kurz vor dem Finish wird er um seine Siegchancen gebracht, als er mit einem Fischerboot kollidiert.Lesen Sie hier das ganze Drama von meinem Kollegen Kai Müller.