Was ist passiert?

• Delta-Variante breitet sich in Großbritannien aus: In Großbritannien steigt die Zahl der Neuinfektionen stark. Premier Johnson will bald alle Auflagen aufheben. Binnen einer Woche wurden 46 Prozent mehr Corona-Patienten in Kliniken eingeliefert. Reicht die Zahl der Impfungen, um das Land vor dem Schlimmsten zu bewahren?

• Spanien wird Risikogebiet: Wegen stark steigender Corona-Infektionszahlen stuft die Bundesregierung ganz Spanien und damit auch Mallorca sowie die Kanaren am Sonntag als Risikogebiet ein. Was das für Reisende bedeutet, lesen Sie in unserem Coronablog.

• Großkontrolle bei Tesla-Gigafabrik in Grünheide: Drei Chemikalientanks hat Tesla ohne Genehmigung errichtet. Am Freitag rückten die Behörden zur Kontrolle der ganzen Baustelle an. Jetzt kommt China ins Spiel.

• NRW lockert umfassend – und erntet scharfe Kritik: In dem Bundesland fallen in vielen Bereichen Kontaktbeschränkungen, Masken- und Nachverfolgungspflichten. Die SPD ist sauer. Laschet betreibe „Schönwetterpolitik“.

• „Schutzwirkung sinkt sechs Monate nach der zweiten Impfung“: Eine dritte Biontech-Impfung soll die Menge an Antikörpern deutlich erhöhen. Das Unternehmen will jetzt aber auch einen speziellen Vakzin gegen Delta entwickeln.

Karikatur: Klaus Stuttmann

Was wurde diskutiert?

• Olympia ohne Publikum: Bei Olympia sind keine Zuschauer erlaubt. Das mag vernünftig sein, hat aber vor allem politische Gründe. Die Geisterspiele sollen die wütenden Japaner beschwichtigen, kommentiert Martin Einsiedler.

• Subtile Diskriminierung: Nicht der Migrationshintergrund ist das Hauptproblem, sondern die soziale Herkunft. Der Klassismus ist resistenter als andere Diskriminierungen. Zu viel Schminke, zu viel Slang – das Milieu benachteiligt lebenslang, schreibt Saara von Alten. (T+)

• Impfanreize, ja bitte! Im Sinne des Gemeinwohls sollten wir alle Register ziehen, damit sich möglichst viele Menschen impfen lassen. Impfen in der Halbzeit oder im Zoo – und dann Freibier für alle, schlägt Stephan-Andreas Casdorff vor.

Gorillas-Chef Kağan Sümer Foto: Christoph M. Kluge

Was können Abonnent:innen lesen?

• Berliner Milliarden-Start-up in der Krise: Der Express-Lieferdienst Gorillas muss schnell expandieren, um langfristig Gewinne machen zu können. Doch es drohen weitere Streiks und Proteste. Gorillas-Chef Kağan Sümer steht extrem unter Druck. Wie reagiert er?

• Wie Schüler nach den Ferien vor Covid-19 geschützt werden sollen: Covid-19-Impfungen für Kinder sind weiterhin nicht in Sicht. Aber der Schulstart ist geplant, auch wenn noch nicht alle Vorbereitungen getroffen sind.

• Sind Märchen zu hart für Kinder? Gewalt, Rollenklischees, ein veraltetes Weltbild. Eltern sehen Märchen oft skeptisch. Eine Expertin erklärt, warum Sie sie ihren Kindern trotzdem vorlesen sollten.

• „Windsurfen wird immer supercool sein“: Robby Naish war schon mit 13 Jahren Surfweltmeister. Auch wenn dem Hawaiianer nicht alle Trends gefallen, ist er auch mit 58 noch fast täglich auf dem Wasser. Ein Interview.

Was können wir unternehmen?

Musik hören: Jeden Freitag stellen Popkritiker/innen ab 21 Uhr auf Radio eins die Alben der Woche vor. Diesmal mit Half Waif, Vince Staples, The Goon Sax und Charlotte Day Wilson.

Schick essen in Berlin: Endlich kann man wieder in Restaurants gehen! Das sind die sieben interessantesten Neueröffnungen in der Hauptstadt nach Corona. (T+)

Comics lesen: Manga-Meister Taiyō Matsumoto erzählt in „GoGo Monster“ mit individuellem Strich von imaginären Welten und fragilen Freundschaften.

Was sollte ich für das Wochenende wissen?

Am Sonntag spielen Italien und England in London um die Fußballeuropameisterschaft; die Engländer könnten den Titel zum ersten Mal überhaupt holen. Um 21 Uhr geht es los, das ZDF überträgt ab 20:15 Uhr. Wir sind auf tagesspiegel.de natürlich im Liveblog und einer umfassenden Vor- und Nachberichterstattung dabei.

Zahl des Tages!

15 Prozent Wasser sollen die Kalifornierinnen und Kalifornier sparen, fordert der Gouverneur der Bundesstaates. Klingt erstmal nicht viel. Konkret bedeutet es aber, kürzer zu duschen und weniger zu bewässern. Auch die Industrie muss Wasser sparen. Grund sind der seit Jahren zu geringe Niederschlag und die aktuelle Dürre.