Was ist passiert?

• Die Delta-Variante breitet sich jetzt auch in Deutschland rasant aus. Der jüngste Mutationsbericht des RKI alarmiert: Der Anteil der Delta-Variante stieg innerhalb von zwei Wochen von 3,7 auf 15 Prozent.

• Die Türkei impft sich an die Spitze: Mit den Impfungen geht es in der Türkei schneller als in den meisten anderen Ländern - das liegt auch an der weitgehenden Digitalisierung des Landes.100.000 Spritzen werden pro Stunde verabreicht.

• Es ist gut, jemanden wie Leon Goretzka zu haben: Am Dienstag gegen England dürfte Goretzka erstmals von Anfang an spielen. Kaum jemand im deutschen Fußball positioniert sich so klar wie er. Sowohl sportlich als auch charakterlich.

• Polizei durchsucht Wohnungen von Clanmitgliedern in Berlin: Nach einem Ladendiebstahl durchsuchen Polizisten und SEK die Wohnungen von Mitgliedern zweier Großfamilien.Im Verdacht stehen ein 17- und ein 21-Jähriger.

Die Nato geht, die Talib sind immer noch da: Ein Kommentar von Tagesspiegel-Karikaturist Klaus Stuttmann. Karikatur: Klaus Stuttmann

Was wurde diskutiert?

• USA und Nato ziehen ab, die Taliban kommen zurück: Nichts ist gut in Afghanistan, gar nichts. Der Westen zieht seine Truppen aus Afghanistan ab. Verloren hat vor allem das afghanische Volk. Was ist die Lehre aus dem Debakel? Das beantwortet in seinem Kommentar Malte Lehming.

• Delta breitet sich in Deutschland aus: Und wieder herrscht bedrohliche Planlosigkeit. Gegen eine vierte Coronawelle nach dem Sommer wird zu wenig getan. Gerade im Schulbetrieb, findet Georg Ismar.

• Politisch im besten Sinne: Das Herz von Goretzka ist auch eine Ermunterung an die Uefa. Noch nie wurde so viel über Toleranz und Vielfalt gesprochen wie jetzt. Die Uefa kann die Zeit nutzen und ihre Zugewandtheit trainieren. Ein Kommentar von Stephan-Andreas Casdorff.

Deutschlands Leon Goretzka (l-r) bejubelt sein Tor mit einer Herzchengeste. Lukas Barth/Pool EPA/dpa

Was können Abonnent:innen lesen?

• Goldgrube für Ärzte und Apotheker: So treibt Spahn die Corona-Honorare künstlich in die Höhe. Bei Corona werden die Honorare für Tests und Impfungen vom Ministerium politisch festgelegt. Zum Wohle von Ärzten und Apothekern, die sich dennoch beschweren. Lesen Sie die ganze Geschichte hier.

• Ferien in Coronazeiten, Ausbreitung von Delta-Varianten: Auf Reisen ist wegen des Coronavirus Vorsicht geboten. Urlaub von der Pandemie und der Delta-Variante ist an vielen Reisezielen nicht zu haben. Welche Urlaubsländer gerade wieder gefährlich werden.

• Konzerte, Aufführungen, Touristen: Die Pandemie hat Amerikas größte Stadt besonders hart getroffen. Nun kehrt das Leben nach Manhattan zurück. Mit voller Wucht und samt seiner Kontroversen. Wie New York aus dem Pandemieschlaf erwacht ist.

Was können wir unternehmen?

Ins Kino gehen: In Steven Soderberghs kurzweiligem Gangsterfilm "No Sudden Move" suchen ein paar Kleinkriminelle im Detroit der fünfziger Jahre ihr schnelles Glück.

Zur Sneak-Peviwe in Humboldt-Forum gehen: Drei Monate vor Eröffnung im Humboldt Forum laden das Ethnologische Museum und das Museum für Asiatische Kunst zum Rundgang. Viele Vitrinen sind noch leer. (T+)

Fortbilden zum Thema Antisemitismus und seine Folgen: Eine Berliner Vortragsreihe erforscht den Judenhass. Doch wo kommt er her? Und wie kann man ihn bekämpfen? Eine Vortragsreihe in Berlin geht diesen Fragen ab Juli auf den Grund.

Was sollte ich für morgen wissen?

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht das Johanniter-Krankenhaus in Treuenbrietzen. Dort führt er Gespräche zu den Themen Versorgung von Covid-Patienten, Pflege und Ausbildung. Er wird u.a. von Brandenburgs Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) begleitet.

Zahl des Tages!

27,8 Millionen Menschen sind in Deutschland nun vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Das sind 33,5 Prozent laut den Zahlen des Robert Koch-Instituts vom Donnerstag.