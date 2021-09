Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• Grüne plötzlich nur noch einen Prozentpunkt hinter der SPD: Wer regiert in den nächsten fünf Jahren in Berlin? Noch ist vieles offen. Ein Überblick über die neusten Umfragen.

• Spahn verschleppte die Aufklärung der CDU-Maskenaffäre – rechtlich wohl unzulässig: In der CDU-Maskenaffäre verzögerte der Minister wochenlang die Herausgabe von Namen. Ein Grundsatzurteil zeigt – er missachtete die Rechte von Journalisten. Und hatte offenbar eine falsche Transparenz-Vorstellung.

• „Gaspreis auf Allzeithoch“: Die Einkaufspreise für Strom und Gas sind auf Rekordhoch. Droht Deutschland ein sehr teurer Winter? Experten sehen russische Erpressungsversuche dahinter. Es stellt sich die Frage: Kann Russland kein Gas produzieren – oder hält Putin es bewusst zurück?

• Verkauf von Vonovia und Deutsche Wohnen an Berlin: Rund 14.750 Wohnungen in der ganzen Stadt hat das Land Berlin von Deutsche Wohnen und Vonovia nun gekauft. Checken Sie hier, ob Ihre dabei ist.

• 22-jährige Amerikanerin bei Roadtrip verschwunden: Gabrielle Petito bricht mit ihrem Freund zu einem Roadtrip in den Westen der USA auf. Nur er alleine kommt zurück – und schweigt. Die Behörden bitten um Hilfe.

Was wurde diskutiert?

• Atom-U-Boote für Australien: Europa wird nicht mehr ernst genommen. Das zeigt der Deal über Atom-U-Boote für Australien. Meine Kollege Gerd Appenzeller hat hier eine schon fast brutale Lehrstunde in Geopolitik ausgemacht.

• Facebook löscht Querdenker-Netzwerk: Der Internetgigant schmeißt die Corona-Leugner und -Lügner raus. Aber der Querdenker bleibt - mitten unter uns. Mein Kollege Joachim Huber bringt es s auf den Punkt: neue Regel, altes Problem.

• Zehn Jahre nach Occupy Wall Street: Der Protest gegen „die da oben“ ist oft Auslöser für linke Bewegungen, bietet zugleich aber auch viel Spielraum für rechtspopulistische Ressentiments. Mein Kollege Max Tholl geht der Frage nach: Wie lässt sich das auflösen? Und wie geht Elitenkritik ohne Verschwörungstheorie?

• Die Zukunft Deutschlands und Europas: Funktioniert das europäische Modell des Wandels durch Konsens? Die deutsche Bundestagswahl ist dafür nur der erste in einer Reihe von Tests. In seinem Gastbeitrag schreibt Timothy Garton Ash: Die Demokratie muss liefern.

Was können Abonnent:innen lesen?

• Immobilienbesitz mit Mitte 20, (wie) geht das? Wohnraum wird immer teurer, viele junge Menschen würden trotzdem gern etwas kaufen. Doch das funktioniert auch ohne Erbe oder üppiges Gehalt. So können Sie in jungen Jahren eine Wohnung kaufen.

• Was wollen russische Söldner in Mali? Die russische Söldnergruppe „Wagner“ soll Malis Militärjunta unterstützen. Die Kämpfer sind berüchtigt, ihnen werden Gräueltaten vorgeworfen – und Verbindungen in den Kreml nachgesagt. Lesen Sie hier mehr über Putins Schattenarmee.

• Interview mit Jürgen Vogel: Der Schauspieler spricht über den Einfluss seiner Töchter, die neue ZDF-Reihe „Jenseits der Spree“ und seine Beziehung zu Köpenick. Einen Satz, den er öfter hört? „Papa, lass das mal. Das ist peinlich!“

• Unsere Geheimtipps zur Berlin Art Week: So viel Kunst wie zur Art Week gibt es auch in Berlin nicht alle Tage. Unsere Kritikerinnen teilen ihre persönlichen Lieblinge fürs Wochenende – und die passenden Snacks.

Was können wir unternehmen?



Musik hören: Jeden Freitag stellen Popkritiker/innen ab 21 Uhr auf Radio eins die Alben der Woche vor. Diesmal mit Kacey Musgraves, Trümmer, Lindsey Buckingham und Luis Ake.



Eine Ausstellung besuchen: „New Infinity“ zeigt Videokunst in der Kuppel und macht das Zeiss-Großplanetarium zum Zukunftslabor.



Ein Buch lesen: Zurück in die Zadek-Zeit – Klaus Pohls großartiger Theaterroman „Sein oder Nichtsein“.

Was sollte ich für morgen wissen?

Gut acht Monate nach der Erstürmung des Kapitols in Washington wollen Anhänger des damaligen US-Präsidenten Donald Trump dort erneut aufmarschieren. Für diesen Samstag ist vor dem Kongresssitz in der US-Hauptstadt eine Demonstration zur Unterstützung von Angeklagten geplant, die sich wegen der Erstürmung des Kapitols am 6. Januar vor Gericht verantworten müssen. Organisator der Demonstration ist ein früherer Mitarbeiter von Trumps Wahlkampfteam.



In Russland wird am Samstag die auf insgesamt drei Tage angesetzte Parlamentswahl fortgesetzt. Noch bis Sonntag sind rund 110 Millionen Menschen im flächenmäßig größten Land der Erde aufgerufen, die 450 Abgeordneten der neuen Staatsduma zu bestimmen. Vielerorts wählen die Menschen auch neue Regional- und Stadtparlamente.



Der FC Bayern München kann am Samstag zumindest vorübergehend die Bundesliga-Tabellenspitze erobern. Mit einem Sieg gegen Aufsteiger VfL Bochum würde der deutsche Fußball-Rekordmeister an Tabellenführer VfL Wolfsburg vorbeiziehen, der erst am Sonntag Eintracht Frankfurt empfängt. Vize-Meister RB Leipzig steht im Abendspiel beim stark gestarteten 1. FC Köln nach dem Fehlstart in Liga und Königsklasse unter Druck.