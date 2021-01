Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• Nur zwei SPD-Länder gegen Lockdown-Verlängerung bis 31. Januar: Für Deutschland zeichnet sich eine Lockdown-Verlängerung ab. Wie es danach mit den Schulen weitergehen soll, hat jetzt die Konferenz der Kultusminister beschlossen.

• Brinkhaus, Spahn und die Kanzlerkandidatur: Fraktionschef Ralph Brinkhaus will die Kanzlerkandidaten-Kür von CDU und CSU nicht den Parteichefs überlassen. Da kommt schnell Jens Spahn ins Spiel.

• Lauterbach fordert unbefristeten Lockdown: Der SPD-Gesundheitsexperte sorgt sich um die Varianten des Coronavirus: Er will, dass die Zahl der Neuinfektionen noch stärker als geplant gesenkt wird. Ziel müsse eine Inzidenz von 25 sein. Aktuell liegt sie laut Tagesspiegel-Zahlen bei rund 150 bundesweit.

• Zwilling im Mutterleib totgespritzt - Bundesgerichtshof bestätigt Schuldspruch: Der Bundesgerichtshof hält den Schuldspruch gegen zwei ehemalige Ärzte des Vivantes Klinikums in Berlin-Neukölln für richtig. Die Strafen müssen neu verhandelt werden.

• Britisches Gericht entscheidet gegen Assange-Auslieferung: Der WikiLeaks-Gründer soll nicht an die USA ausgeliefert werden. Das entschied ein Londoner Gericht. Doch die USA werden in Berufung gehen.

Was wurde diskutiert?

• Die Arbeitsverweigerung der Kultusminister: Die Bildungsverantwortlichen haben versäumt, Schule pandemiesicher zu machen – und Kindern und Jugendlichen damit das Recht auf Bildung erst recht genommen, kritisiert Tilmann Warnecke.

• Atomabkommen mit dem Iran: Das Land ist weiter auf dem Weg zur Atombombe. Seine Gegner werden das nicht tatenlos hinnehmen. Dem Nahen Osten drohen gefährliche Zeiten, analysiert Christian Böhme.

• Impf-Nationalismus: Die reichen Länder haben sich die Vakzine gesichert, die Rufe nach globaler Verteilungsgerechtigkeit verhallen unerfüllt. Was für Anna Sauerbrey brutaler klingt, als es ist. Warum, erklärt sie in ihrem Essay. (T+)

• Das Assange-Urteil: Großbritannien lehnt die Überstellung des Wikileaks-Gründers zu Recht ab - mit einer bemerkenswerten Begründung. Ein Kommentar von Christoph von Marschall.

Was können Abonnenten lesen?

• Traumberuf Beamter: Immer mehr Berufseinsteiger wollen zu Deutschland größtem Arbeitgeber. Liegt das an der Sicherheit? An Geld? An Idealismus? Staat statt Start-up - ein Report in drei Kapiteln.

• Das Geheimnis um die Haustür in der Rigaer Straße 94: Das besetzte Haus hat eine neue Tür – mit Symbolkraft für Linksextreme. Die Polizei ermittelte wegen des Verdachts auf eine Straftat. Spurensuche in einem kuriosen Fall.

• Diese Aufnahmen zeigen, wo sich Berlin 2020 verändert hat: Neubauten, Kahlschläge, das Stadtschloss und der BER: Aus der Luft beobachtet Dirk Laubner, wie Berlin wächst. Seit 1994 dreht er Runden über der Stadt.

• Das wurde in zwölf Monaten aus 100.000 Euro: Trotz Corona haben sich viele Anlageklassen erstaunlich gut erholt. Womit Verbraucher im ersten Jahr der Pandemie ordentlich Gewinn gemacht und wo sie sich verzockt haben.

Was können wir unternehmen?

Fernsehen: Garantiert ohne Inzidenzwert, AHA-Ermahnung und Lauterbach: Die dritte Staffel der Hochglanz-Saga „Charité“ ist nur ein historischer Piks fürs Gemüt. Ab morgen zu sehen in der ARD-Mediathek.

Netflix schauen: In „Ma Rainey’s Black Bottom“ brilliert Viola Davis in der Rolle der großen Bluessängerin. Und Chadwick Boseman hat seinen letzten fulminanten Auftritt.

Design-Geschichte nachlesen: Sie waren Dessau in vielem verwandt und in einigem voraus. Doch das Erbe der „Moskauer Werkstätten“ wird übersehen. Ein Buch erzählt ihre Geschichte, mit tollen Illustrationen.

Ein Buch lesen: Nickende Palmen, romantische Sci-Fi-Räume: Die Berliner Autorin Charlotte Krafft erzählt in ihren aufmüpfigen Geschichten von Leben in anderen Welten.

Was sollte ich für morgen wissen?

Vor dem Bund-Länder-Gipfel steht fest, dass der Lockdown verlängert wird. Streitpunkt zuletzt waren noch der Umgang mit Kitas und Schulen.

Stichwahlen im Bundesstaat Georgia um zwei Sitze im US-Senat: Das Ergebnis der beiden Wahlen dürfte entscheiden, ob die Republikaner ihre Mehrheit in der Parlamentskammer in Washington behalten können. Bei der ersten Abstimmung am 3. November hatte keiner der Kandidaten die nötige absolute Mehrheit erreicht.

Zahl des Tages:

500 Menschen sind es bisher nur, die in Frankreich geimpft wurden. Kein Wunder, dass der Ärger über den extrem langsamen Impfstart im Kampf gegen das Coronavirus wächst. Es handle sich um einen „Staatsskandal“, schimpfte der Präsident der an Deutschland grenzenden Region Grand Est, Jean Rottner. Das zeigt: Trotz berechtigter Kritik am Impfstart in Deutschland - im Nachbarland (und nicht nur dort) läuft es noch deutlich schlechter.