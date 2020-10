Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert:

• Die aktuellen Corona-News: Mit Baden-Württemberg und Sachsen haben heute zwei Bundesländer das umstrittene Beherbergungsverbot gekippt, die WHO warnt Europa vor einer noch schlimmeren Pandemiewelle als im Frühjahr und London ordnet den Lockdown an. Die Details und die wichtigsten weiteren Nachrichten gibt es in unserem Corona-Newsblog an dieser Stelle.

• Berlin-Neukölln vor dem Kontrollverlust? Der Bezirk mit mehr als 300.000 Einwohnern ist aktuell die Nummer 1 unter den Corona-Hotspots in Deutschland. Der zuständige Amtsarzt fordert einen radikalen Kurswechsel in der Corona-Politik: Risikogruppen könnten dann nur noch mit Schutzausrüstung und zu bestimmten Zeiten vor die Tür. Soweit ist der Berliner Senat noch nicht. Er diskutiert aktuell noch über eine Verschärfung der Maskenpflicht.

• EU setzt Sanktionen gegen Russland in Kraft: Nawalny vermutet, dass der russische Präsident Wladimir Putin hinter dem Giftanschlag auf ihn steckt. Die EU reagiert mit Sanktionen.

• Melania Trump schildert Covid-19-Erkrankung: Trumps Ehefrau schlägt nach ihrer Genesung andere Töne an als der US-Präsident. Auch dessen 14-jähriger Sohn hatte sich angesteckt.

• „Lost“ ist Jugendwort des Jahres: Wörtlich übersetzt bedeutet es „verloren“: „Lost“ ist das „Jugendwort des Jahres“. Eine Sprachwissenschaftlerin erklärt, warum der Begriff aktuell gut passt.

Das umstrittene Beherbergungsverbot ist von drei Bundesländern gekippt worden. Foto: dpa

Was wurde diskutiert:

• Dramatische Corona-Entwicklung: Die Gesellschaft hat es vermasselt - sie muss einen weiteren Anstieg der Infektionen verhindern. Weder Staat noch Polizei können es richten. Ein Kommentar von Christiane Peitz.

• Europas Druckmittel gegen Moskau und Minsk: Wer mittels Sanktionen erfolgreich Menschenrechte sichern möchte, muss etwas besitzen, das andere haben wollen. Die EU hat da Probleme, schreibt der ehemalige EU-Kommissar Günther Oettinger.

• Neue Corona-Maßnahmen: Die Infektionszahlen steigen dramatisch. Der Winter kann lang werden. Bund und Länder reagieren. Doch nicht alle Maßnahmen sind erforderlich, findet mein Kollege Jost Müller-Neuhof.

llustration: Stuttmann

Was können Abonnenten lesen?

• Das sagt ein Berliner Profi-Umarmer zur Coronakrise: Sebastian Gärtner ist „Free Hugger“ und verteilt gratis Umarmungen. Ein Gespräch über Corona, fehlende Nähe und die Folgen von zu viel Endorphinen.

• Wie neue Rechte mit Strategien des Punks provozieren: Bands wie die Sex Pistols rebellierten gegen das Establishment. Heute unterstützt ihr Sänger Trump. Und Ultrarechte inszenieren sich als „Punks“. Eine Analyse.

• Wie gefährlich sind unsere Hände? An diesem Donnerstag ist Welthändewaschtag. Eine Kulturgeschichte der Hygiene: von Pontius Pilatus über die Addams Family bis zu Corona.

• Reiseverbote im Herbst: Muss ich das Ferienhaus trotzdem bezahlen? Antworten finden Sie an dieser Stelle.

Was sollte ich für morgen wissen:

Morgen endet der Gipfel der Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel. Vor allem die künftigen Beziehungen zu Broßbritannien nach dem Brexit stehen im Fokus.

Heute Nacht um 2 Uhr US-Zeit treten US-Präsident Donald Trump und Herausforderer Joe Biden bei konkurrierenden TV-Fragestunden mit Wählern auf. Trumps „Townhall“ in Miami wird von NBC übertragen, Bidens von ABC aus Philadelphia. Ursprünglich war für den Tag das zweite TV-Duell der Kandidaten geplant. Wir werden die Auftritte im Liveblog begleiten.

Zahl des Tages!

15.000 Euro. Das ist der ungefähr der Betrag, den der US-Autobauer Tesla dem Wasserverband Strausberg-Erkner schuldet. Und da die Rechnung seit 14 Tagen nicht beglichen wurde, hat der Versorger Tesla sprichwörtlich das Wasser auf seiner Baustelle in Grünheide abgedreht. Fließt das Geld, fließt auch wieder Wasser, ließ eine Sprecherin wissen. Deshalb ruhen die Arbeiten jetzt. Elon Musk, übernehmen Sie!