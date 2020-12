Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• Diese Corona-Regeln gelten ab Mittwoch in Deutschland und in Berlin: Schul- und Geschäftsschließungen, Böllerverkaufsverbot. Die Corona-Maßnahmen im Überblick – und ihre Auswirkungen für Berlin.

• Mehr als 100 Corona-Infizierte in Pflegeheim in Berlin-Reinickendorf: In einem weiteren Heim kommt es zu einem Corona-Ausbruch. Angehörige machen der Leitung Vorwürfe, die Politik schweigt. Neue Fälle gibt es auch in Friedrichshain.

• Neue Erkenntnisse im Fall Nawalny: Hinter dem Giftanschlag auf den russischen Oppositionsführer Alexej Nawalny soll der russische Geheimdienst FSB stehen – dessen Agenten verfolgten ihn offenbar über Jahre.

• Post-Brexit-Gespräche: Ein „No Deal“ als Übergangslösung - dieses Szenario deutet sich bei den Brexit-Verhandlungen laut einem Medienbericht an.

• UN-Generalsekretär fordert sofortige Freilassung von Schülern: Noch immer werden Hunderte entführte Schüler in Nigeria vermisst. UN-Generalsekretär Antonio Guterres fand deutliche Worte zu der Tat.

Unser Karikaturist scheint skeptisch, was das Licht am Ende des Corona-Tunnels angeht. Karikatur: Klaus Stuttmann

Was wurde diskutiert?

• Die neuen Corona-Maßnahmen: Ja, sie sind hart und man hätte auch ein besseres Verfahren finden können. Aber sie sind unumgänglich, kommentiert Albert Funk.

• Ein „Corona-Pass“: Die Einteilung von Menschen nach Impfstatus wäre ein staatliches Stigma, und das widerspricht der Idee der Menschenwürde fundamental, schreibt Volker Boehme-Neßler, Professor für Öffentliches Recht in Oldenburg, in seinem Gastbeitrag.

• Die Corona-Krise, die Zeit und die Gewohnheit: Wie im Corona-Jahr 2020 unser Zeitempfinden verändert wurde – und warum die Gewohnheit nur ein unzureichender Kompromiss ist, erklärt Gerrit Bartels in seinem Essay.

• Der Aufbruch im Nahen Osten: Vor zehn Jahren gingen die Menschen im Nahen Osten auf die Straße und stürzten Regime – bis die Herrscher zurückschlugen. Bleibt Freiheit ein Traum? Eine Antwort auf diese Frage suchen Christian Böhme und unser Istanbul-Korrespondent Thomas Seibert.

Polizeibeamte reiten durch die Fußgängerzone in der Stuttgarter Innenstadt. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Was können Abonnenten lesen?

• Hurra, wir werden kontrolliert! Die Masken sitzen, die Quarantäne wird eingehalten: Die stille Mehrheit der Deutschen folgt den Corona-Regeln. Und will dabei gesehen werden.

• Psychiater erklärt, was gegen Corona-Angst hilft: Wie man in der Zeit der Einschränkungen seelisch gesund bleibt und welche Strategien am besten gegen Furcht helfen, erklärt Andreas Ströhle von der Berliner Charité.

• Auf einen Spaziergang durch die Stadt: Gerade in Corona-Zeiten lohnen sich Adventsspaziergänge. Wir haben sechs Routen durch Berlin gesammelt, auf denen man garantiert in Weihnachtsstimmung kommen kann.

• So kommen Ihre Geschenke sicher an: Covid-19 und der Lockdown machen große Familienfeste und das Stöbern in Läden unmöglich. Jetzt gilt es umzuplanen. Was Sie tun müssen, damit Ihr Paket rechtzeitig zum Fest ankommt.

Was können wir unternehmen?

Kochen: Einfache Rezepte aus unserer Redaktion. In Teil 43 erkunden wir, warum die schnelle Pasta "alla Puttanesca" heißt.

Klaus Stuttmanns Jahresbilanz 2020 ansehen: Der Tagesspiegel-Karikaturist veröffentlicht seinen Jahresrückblick und erklärt, was für Karikaturisten das Besondere an 2020 war.

Ein Buch lesen: Feminismus und Kapitalismuskritik in einer himmelblauen Zukunft: Meiko Kawakamis hat mit „Brüste und Eier“ einen bezwingenden Roman geschrieben.

Was sollte ich für morgen wissen?

Die Gemeindevertretung in Grünheide berät über den Bebauungsplan für die Fabrik von US-Elektroautobauer Tesla. Das Votum ist notwendig für die abschließende Genehmigung durch das Land Brandenburg.

Ein Expertengremium des Europarats veröffentlicht einen Länderbericht zu Korruption in Deutschland. Konkret geht es darum, wie effektiv die deutschen Maßnahmen sind, um Korruption auf Regierungsebene und in Strafverfolgungsbehörden zu verhindern.

Zahl des Tages

35 Jahre lang hat Jan Hofer die Tagesschau moderiert. Heute abend um 20 Uhr ist seiner letzter Einsatz. Was ich beim Lesen des Berichts über den Abschied von Hofer gelernt habe: Lange war unklar, wie alt Hofer eigentlich ist (er ist 68 und nicht 70); nicht ganz geklärt ist wohl auch, wie er wirklich heißt (laut einigen Medienberichten Johannes Neuenhofer).