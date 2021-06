Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• Die wichtigsten Fragen zum digitalen Corona-Impfpass: Kurz vor den Sommerferien geht in Deutschland der digitale Impfpass an den Start. Was muss man wissen über „CovPass“ und Co?

• Mitglieder der Linken beantragen Sahra Wagenknechts Parteiausschluss: Der Antrag beschäftige sich vor allem mit Wagenknechts Buch „Die Selbstgerechten“. Eine Schiedskommission wird in den kommenden Tagen entscheiden.

• Franziska Giffey verliert ihren Doktorgrad: Jetzt ist es offiziell: Die Freie Universität entzieht Franziska Giffey den Doktortitel. Sie bescheinigt ihr eine Täuschung „mindestens mit bedingtem Vorsatz“.

• Union legt in Umfrage deutlich zu: Die Union steigt nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt in der Wählergunst deutlich. Annalena Baerbock trauen nur noch 28 Prozent das Kanzleramt zu.

• 225 antisemitische Straftaten im Kontext der Corona-Pandemie: Immer wieder fallen Gegner der Corona-Maßnahmen durch antisemitische Hetze auf. Die Bundesregierung veröffentlicht nun erstmals Zahlen.

Was wurde diskutiert?

• Veto aus dem Vatikan: Mit jesuitischer Haltung... Papst Franziskus nimmt den Münchner Erzbischof weiter in die Pflicht. Stephan-Andreas Casdorff ordnet die Entscheidung ein.

• Joe Biden bei der Gipfelwoche in Europa: Nach 15 Monaten Pandemie kommen Dutzende Staatenlenker in den nächsten Tagen wieder persönlich zusammen. Warum das eine gute Nachricht ist. Endlich wieder Diplomatie zum Anfassen, freut sich unsere USA-Korrespondentin Juliane Schäuble.

• Stresstest für den Verfassungsschutz: Der Verfassungsschutz blamiert sich in Sachsen, in Thüringen legt sich Stephan Kramer mit Hans-Georg Maaßen an. Wo führt das hin?, fragt unser Experte für Innere Sicherheit Frank Jansen.

• EU-Verfahren gegen Deutschland: Brüssel will von Deutschland wissen, ob der Vorrang des EU-Rechts anerkannt wird. Das ist richtig – wegen der Signalwirkung für Ungarn und Polen, meint unser Europapolitik-Experte Albrecht Meier.

Was können Abonnent:innen lesen?

• Baerbock würde den Prenzlauer Berg zur Kasse bitten: Wie sollen sich die Pendlerin und der Pfleger Klimaschutz leisten? Dazu gibt es viele populäre Irrtümer. Ein paar Beispiele aus dem Leben einmal durchgerechnet.

• Unbeschwert Urlaub machen, so geht's: Wie Sie ohne Risiko buchen können, wo Sie noch freie Unterkünfte finden und wie Sie ohne Probleme zurückkommen. Die besten Tipps für sorgenfreie Sommerferien.

• So fühlt sich Inzidenz 0 für einen Intensivmediziner an: Die Zahlen sinken, die Lockerungen gehen voran. Ein Intensivmediziner rät zur Umsicht.

• „Ich will aus jeder Szene eine Discokugel machen“: Der Berlinale-Wettbewerbsfilm „Fabian“ ist ausufernd, wild und bereits jetzt ein Höhepunkt des Kinojahres. Ein Gespräch mit Regisseur Dominik Graf.

Was können wir unternehmen?

Einen Tagesspiegel-Podcast hören: Von Orgasm Gap bis zur Lust der Kaninchen: In Folge 27 der unzensierten Sprechstunde mit Dr. Mandy Mangler geht es um mehr Gerechtigkeit beim Sex und um die Frage, was sich die Evolution beim weiblichen Orgasmus gedacht hat.

Eine Serie schauen: „Lupin“, die zweite. Auch die Fortsetzung rankt sich in erster Linie um Assane Diop, gespielt von Omar Sy.

Was sollte ich für morgen wissen?

Die Fußball-EM startet. Sie sind überrascht? Dann geht es Ihnen wahrscheinlich wie vielen. Wenn Sie noch kurz das Wichtigste zum Turnier anlesen wollen, dann hier entlang. Wenn Sie wissen wollen, wann die deutsche Mannschaft spielt - ja, sie ist tatsächlich dabei, auch wenn das die Leistung in den vergangenen Monaten nicht vermuten lässt - dann finden Sie hier den Spielplan. Viel Spaß! Los geht es morgen um 21 Uhr mit dem Spiel Türkei gegen Italien, das wir im Liveblog verfolgen.

Zahl des Tages:

Zwei Wochen Sommerpause macht der derzeit wohl beste Deutsche Talkshow-Gastgeber. Markus Lanz sendet im Sommer also fast durch, was ungewöhnlich ist. Und wiederum nicht: Es stehen ja Wahlen an im September.