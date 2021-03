Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

RKI-Chef Wieler warnt vor 100.000 Neuinfektionen pro Tag: Die dritte Corona-Welle werde wohl schlimmer als die beiden ersten, warnt Wieler. Minister Spahn befürchtet im April den Kollaps des Gesundheitssystems.

Astrazeneca-Impfstoff soll EU vorerst nicht mehr verlassen dürfen: Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf den EU-Binnenmarktkommissar Breton berichtet, erlässt die EU einen temporären Export-Stopp für Astrazeneca.

Ex-Bundestagsabgeordneter Hauptmann tritt aus CDU aus: Nach Bestechungsvorwürfen tritt der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Mark Hauptmann nun auch aus der CDU aus – auf Druck seines Landesverbandes hin.

Union sinkt weiter in der Wählergunst: Sieben Prozentpunkte verliert die Union im Politbarometer – in dem die Bürger den Regierenden zudem in punkto Impfkampagne ein verheerendes Zeugnis ausstellen.

Spahn erklärt, wie er Masken gezielt über Freunde beschafft hat: Jens Spahn spricht in einem Spiegel-Interview darüber, wie er Millionen Masken über Bekannte orderte. Es sei in der Situation des Mangels das Richtige gewesen.

Was wurde diskutiert?

Impfstoffstreit zwischen London und Brüssel: Die Lieferschwierigkeiten bei Astrazeneca sind skandalös. Ein genereller Exportstopp von Impfstoffen nach Großbritannien ist dennoch falsch, analysiert unser Europapolitik-Experte Albrecht Meier.

Coronahilfen und Impfen in der EU: Die EU versprach: Gemeinsame Aufbauhilfe, Green Deal und schnelles Impfen. Doch Brüssel liefert nicht. Selbst die Brexit-Briten stehen besser da, konstatiert Christoph von Marschall.

„Human Rights“-Botschaft der Nationalmannschaft: Ist es heuchlerisch, wenn die Nationalmannschaft für Menschenrechte wirbt? Mag sein. Trotzdem kann die Botschaft Wirkung entfalten, kommentiert Stefan Hermanns.

Halbzeit bei GNTM: Die Modelshow ist zum Schlammcatchen ohne Schlamm geworden. Mittendrin die Kandidatin aus dem Bürgerkriegsland. Sie sollte gewinnen, meint Ariane Bemmer.

Was können Abonnent:innen lesen?

Wie wir 2037 in Berlin leben könnten: Eine Kopfreise ins Jahr des 800. Stadtjubiläums... Autos gibt es kaum noch, aber Ladengeschäfte und eine neue Flanierkultur. Ein Gastbeitrag.

Kampf gegen das Coronavirus: Nur wenn schneller geimpft und häufiger getestet wird, kann es Lockerungen geben. Wie es jetzt endlich vorangehen soll.

Der Kampf gegen Schrottkopien: Die Kundschaft liebt es billig, der Markt liefert – immer mehr Plagiate. Der Berliner Designer Martin Wallroth will das nicht länger hinnehmen.

„Der Sex wird immer besser“: Sie sang in Hotelbars, liebte „Starlight Express“, verschlang Rilke. Lary über ihre Jugend im Ruhrgebiet - und nein, eine Rassismus-Lehrerin will sie nicht mehr sein.

Was können wir unternehmen?

Kochen: Einfache Rezepte aus unserer Redaktion... In Folge 40 gibt es Kabeljau mit knuspriger Chorizo-Kruste und Ofentomaten.

Eine Serie schauen: Mit „Die Bande aus der Baker Street“ holt Netflix den Mythos Sherlock Holmes in einem bunten Genre-Mix endgültig ins 21. Jahrhundert.

Noch eine Serie schauen: In den unpassendsten Momenten Sex im Sinn: In der ZDFneo-Serie „Pure“ muss eine Frau mit ihrer Zwangsstörung fertig werden.

Einen Comic lesen: Der kanadische Comicautor behandelt in „Joker: Killer Smile“ Fragen von großer Aktualität - und gibt verstörende Antworten.

Musik hören: Jeden Freitag stellen Popkritiker/innen ab 21 Uhr auf Radio eins die Alben der Woche vor. Diesmal mit Noga Erez, Xiu Xiu und Serpentwithfeet.

Klassiker lesen: Heinrich Mann durfte nie aus dem Schatten seines Bruders treten. Dabei schuf er ein vielfältiges Werk und prägte einen militanten Humanismus. Eine Würdigung zum 150. Geburtstag.

Was sollte ich für das Wochenende wissen?

Kanzlerin Angela Merkel ist am Sonntag um 21:45 Uhr bei Anne Will zum Liveinterview zu Gast.

Nach dem Abschluss der Auswahl der Geschworenen beginnt am Montag das Hauptverfahren wegen der Tötung des Afroamerikaners George Floyd.

Zahl des Tages!

12100 Jahre, soll eine Holzstele aus Sibieren alt sein. Die neue Datierung der Stele, die lange Zeit auf ein Alter von etwa 9500 Jahren beziffert wurde, legt vor allem eines nahe: Um das Ende der letzten Eiszeit herum, ganz ohne Landwirtschaft und Sesshaftwerdung und weitab von den Gegenden, in denen bislang Jahrtausende später erst der Ursprung einer komplexen Kultur für möglich gehalten wurde, hat es genau das gegeben.

