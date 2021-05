Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• „Die dritte Welle scheint gebrochen“: Jens Spahn hat eine Million Astrazeneca-Dosen für die Arztpraxen versprochen. Der Gesundheitsminister will zudem die Akzeptanz des Vakzins erhöhen - bei der Zweitimpfung kann es schneller gehen. Bei Öffnungen aber mahnt RKI-Chef Wieler zur Vorsicht.

• Die Angst vor dem zweiten Veggie-Day-Desaster: Die Grünen um Kanzlerkandidatin Baerbock haben einen Lauf, doch jetzt droht ihnen eine ideologische Debatte – 300 Grüne wollen „Deutschland“ streichen. Nun kommt die Frage auf: Wie hält es die Partei mit „Deutschland“?

• Geschäfte mit gefälschten Impfausweisen – wie groß ist die Gefahr? Wer eine Corona-Schutzimpfung vorweisen kann, darf wieder mehr Freiheiten genießen. Das ruft Betrüger auf den Plan. Die Polizei sagt: „Das ist kein Bagatelldelikt“. Ein digitaler Ausweis lässt derweil auf sich warten.

• Fehlermeldungen bei Doctolib: Es gibt neue Impftermine – und wieder ein großes Gedränge. Die Aussicht auf die Spritze wird damit zur ultimativen Geduldsprobe. Lesen Sie hier einen Erfahrungsbericht meines Kollegen Ingo Salmen.

• Angriff auf Radfahrerin in Berlin-Tempelhof: Die Fahndung der Polizei nach einem brutalen Autofahrer ist bisher erfolglos. Der Fall ist nur ein besonders krasser unter sehr vielen. Es gibt Tausende Verfahren wegen Aggression im Straßenverkehr.

Was wurde diskutiert?

• Das Dilemma der Grünen: Falls das Umfragehoch anhält, droht den Grünen die Verhausschweinung. Je populärer sie werden, desto diffuser auch. Denn interner Streit wird bei Volksparteien durch Umarmungen überdeckt. Ein Kommentar meines Kollegen Malte Lehming.

• CDU und SPD im Umfrage-Tal: Die einstigen Volksparteien verlieren dramatisch an Zustimmung. Höchste Zeit, dass Laschet und Scholz einen Weg aus der Misere weisen. Es braucht mehr Führung – die Kandidaten müssen ihre Parteien mitziehen, meint unser Herausgeber Stephan-Andreas Casdorff.

• Was ist wirklich wahlentscheidend? Manchmal sind es die kleinen Themen, die eine Partei sympathisch oder unmöglich machen. Etwa, wenn Cannabis über das Kreuz entscheidet. Das kann dann gefährliche Folgen haben, kommentiert meine Kollegin Nantke Garrelts.

• Armin Laschets Entrumpelungsaktion: Die Kampagne des CDU-Chefs läuft nicht rund. Nun erklärt er, sein Platz werde in Berlin sein. Na was denn sonst, fragt mein Kollege Albert Funk rhetorisch.

Was können Abonnent:innen lesen?

• Sophia Thiel über ihre Essstörung: Die Fitness-Influencerin aß wenig und trainierte viel. Bis ihr Körper streikte. Nun will sie aufklären. Sie sagt:„Ich dachte, mein Körper ist ein Arschloch.“

• Die Schlacht um Berlin: Zweieinhalb Wochen dauerte der Ansturm der Roten Armee auf die Hauptstadt des NS-Staates. Stalins Soldaten befreiten Ortsteil für Ortsteil. Eine Rekonstruktion des Wettlaufs zum Reichstag – und die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs.

• Wie bei der Erbschaftssteuer gespart werden kann: In den kommenden zwei Jahrzehnten könnten Geldsummen und Häuser im Wert von sieben Billionen Euro vererbt werden. Worauf dabei zu achten ist.

• So lernt Ihr Kind doch noch Schwimmen: Mit Wasser kommen Berliner Kinder gerade nur in der Badewanne in Berührung. Die Schwimmhallen sind geschlossen, es gibt keine Kurse. Eine Schwimmlehrerin hat Tipps, was Eltern dennoch tun können.

Was können wir unternehmen?

Gemeinsam kochen: Kleiner Aufwand, großer Genuss – einfache Rezepte aus unserer Redaktion. In Folge 61 bereiten wir Fisch süß, scharf, fruchtig zu. So schmeckt die Dorade beerenstark.

Eine Comic-Serie streamen: „Jupiter’s Legacy“ ist ein blutiges Familiendrama von shakespeareschen Ausmaßen. Heute Abend startet die Verfilmung auf Netflix.

Ein Buch lesen: „Die Kandidatin“ von Constantin Schreiber ist ein provokanter Roman über eine muslimische Bundeskanzlerin. Das Buch weckt Erinnerungen an Michel Houellebecqs „Unterwerfung“.

Was sollte ich für morgen wissen?

Bei zahlreichen Gedenkveranstaltungen erinnert Berlin an diesem Wochenende an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 76 Jahren. Neben Kranzniederlegungen sind wegen der Corona-Krise auch digitale Gedenken geplant. Am 8. Mai 1945 war mit der deutschen Kapitulation der Zweite Weltkrieg in Europa zu Ende gegangen.

Der FC Bayern München steht nach der verpassten ersten Chance in Mainz an diesem Wochenende vor dem neunten Meistertitel nacheinander. Die Mannschaft des am Saisonende scheidenden Trainers Hansi Flick empfängt am Samstagabend (18.30 Uhr) Borussia Mönchengladbach. Mit einem Heimsieg wäre der insgesamt 31. Titelgewinn für den deutschen Fußball-Rekordmeister perfekt.

Zahl des Tages:

98,6 Menschen pro 100.000 Einwohner haben sich im Schnitt der letzten sieben Tage in Berlin mit dem Coronavirus angesteckt. Zum ersten Mal seit vielen Wochen ist die Sieben-Tage-Inzidenz damit in der Hauptstadt unter den Wert von 100 gesunken. Eine wichtige Marke für weitere Öffnungsperspektiven. Aber: Voraussetzung für weitere Lockerungen ist, dass die Inzidenz mindestens fünf Werktage in Folge unter 100 liegt. Die weiteren Entwicklungen können Sie in unserem Berliner Newsblog zum Coronavirus verfolgen.