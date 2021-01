Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• Gegenwind für Merkel – diese Lockdown-Beschlüsse stehen fest: Angela Merkel wollte viel härtere Lockdown-Maßnahmen. Die SPD-Länder bremsen vieles aus – und beim Thema Schulen und Kitas kracht es. Lesen Sie hier, worin sich die Kanzlerin und die Länderchefs bereits einig sind (dieser Artikel wird laufend aktualisiert).

• Viele Jüngere und Eltern sind lockdown-müde: Vor allem die Jüngeren fühlen sich bedrückter von den andauernden Corona-Regeln als im Frühjahr. Familien sind nicht unzufriedener, doch vor allem genervt von den Kontaktregeln, wie eine Umfrage für den Tagesspiegel zeigt.

• Spahn will mit Biden die Impfstoffverteilung nachverhandeln: Warum hat die EU so wenig Impfdosen vorbestellt? Diese und andere Fragen hat die SPD gestellt – und Antworten aus dem Gesundheitsministerium bekommen.

• Trumps Abschied: Der scheidende US-Präsident Donald Trump verlässt das Weiße Haus am Mittwoch mit den niedrigsten Zustimmungswerten seit seinem Amtsantritt. Einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Gallup zufolge unterstützten zuletzt nur 34 Prozent aller Amerikaner die Arbeit ihres Präsidenten. Mehr im US-Blog.

• Bundespolizei sprengt internationalen Schleuserring: Eine Schleuserbande soll über die Balkanroute Menschen aus Syrien nach Europa gebracht haben. Nun nahm die Bundespolizei etliche Verdächtige fest.

Was wurde diskutiert?

• Belästigung von Frauen: Etliche Frauen erzählten im Tagesspiegel von ihren Erfahrungen. Männer zu finden, die sich hinterfragen, war fast unmöglich. Sechs Männer machen den Anfang. (mehr zum Thema weiter unten)

• Wie wir uns ernähren: Die Bauern wollen mehr Geld für Fleisch und Milch. Doch am Preisverfall sind auch sie schuld, kommentiert Heike Jahrberg.

• Deutschlands Nicht-Reaktion im Fall Nawalny: Die Bundesregierung schreckt im Fall Nawalny vor einer angemessenen Antwort zurück. Das ist ein fatales Signal in Richtung Moskau, schreibt Claudia von Salzen.

• Kampf gegen Rassismus: Am Wochenende löste meine Kollegin Fatina Keilani mit ihrem Artikel zum Anti-Rassismus eine breite Debatte aus. Ihre These unter anderem: Manche machten aus ihrem Kampf gegen Diskriminierung ein Geschäftsmodell, das am Ende nicht helfe, gegen Rassismus vorzugehen, sondern gesellschaftliche Gräben noch vertiefe. An dieser Stelle antwortet der Autor Hasnain Kazim auf ihre Vorwürfe.

Was können Abonnenten lesen?

• Sexuelle Übergriffe gegen Frauen: Fast jede zweite Frau in Deutschland ist Opfer von sexueller Belästigung – noch heute. Ändern kann sich das erst, wenn sich auch Männer ändern. Ein Appell.

• Polarwirbel kollabiert: Anfang Januar ist der Polarwirbel über der Arktis zusammengebrochen. Ein Extremereignis, das auch für uns noch längerfristige Folgen haben könnte. Der Winter könnte noch richtig kalt werden.

• Lauftipps für Anfänger und Fortgeschrittene: Laufen boomt in Corona-Zeiten – und füllt die Arztpraxen. Der Kniespezialist Christian Laurenz gibt Tipps, was man beim Joggen unbedingt beachten sollte.

• Die Kindheit der Fanatiker: Verhaftungsmythos und Führersuche: Der Arzt und Autor Herbert Renz-Polster erklärt, welche Kindheitserfahrungen Menschen zu Corona-Skeptikern und Trump-Fans machen.

Was können wir unternehmen?

Kochen: Einfache Rezeptideen aus unserer Redaktion. In Folge 2 machen wir Fisch im Päckchen statt im Pfännchen.

Eine Serie schauen: In der TV-Serie „Your Honor“ beschützt „Breaking Bad“-Star Bryan Cranston als Richter seinen Sohn – vor dem Gesetz und den Mobstern.

Musik hören: Makaya McCraven nahm ein Album von Gil Scott-Heron noch einmal auf und nannte es eine „Rückbesinnung“. Für „We're New Again“ wird der Schlagzeuger jetzt geehrt.

Einen Klassiker lesen: Liebesglück? Ausgeschlossen! Die Erzählungensammlung „Ladies“ zeigt die Meisterschaft von Patricia Highsmith schon in ihren jungen Jahren.

Was sollte ich für morgen wissen?

Es ist soweit! In den USA enden vier Jahre Polit-Albtraum: Donald Trump verlässt das Weiße Haus, Joe Biden zieht ein. Der wahrscheinliche Zeitplan der Amtsübergabe: Gegen 14 Uhr soll Trump verabschiedet werden, um 17 Uhr soll er in Florida landen. Um 18 Uhr soll dann die Vereidigung Bidens beginnen, die rund zwei Stunden dauert. Auf tagesspiegel.de werden wir Sie aus Berlin und aus Washington den ganzen Tag live mit Informationen, Analysen und Kommentaren versorgen.

Zahl des Tages

Mehr zum Thema Nach heftiger Debatte Schulen und Kitas bleiben bis 14. Februar "grundsätzlich" geschlossen

684.450 Dosen des Biontech/Pfizer-Impfstoffes werden Deutschland in der ersten Februarwoche geliefert. Das ist etwas mehr als gedacht. Bis Ende Februar werden sich dann die zusätzlichen Liefermengen noch vergrößern. Sie liegen dann 36 Prozent über Plan. Eine gute Nachricht in düsteren Zeiten. Die Hintergründe hat meine Kollegin Cordula Eubel recherchiert.