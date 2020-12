Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• Globale Erwärmung steuert auf mehr als drei Grad zu: Die geringeren Treibhausgas-Emissionen dieses Jahr können die Erderwärmung nicht stoppen. Die Uno warnt, dass ohne rasches Handeln die Ziele unerreichbar sind.

• „Zu viele Kontakte, zu viele Tote“: Die Bundeskanzlerin verweist im Bundestag in einer emotionalen Rede auf die Empfehlungen der Wissenschaft – und plädiert für strengere Corona-Maßnahmen. Ein Überblick, was genau Angela Merkel fordert, finden Sie an dieser Stelle. Eine Analyse zur Rede finden Sie weiter unten.

• Wenn Volksvertreter auf einmal Firmen vertreten: Briefe an den „lieben Peter“ im Bundeswirtschaftsministerium zeigen, wie Parlamentarier Unternehmensinteressen dienen – im Namen von Wirtschaftspolitik.

• Halle-Attentäter leugnet vor Gericht Holocaust: Zum Schluss des Verfahrens um den Angriff auf die Synagoge in Halle erhielt der angeklagte Stephan B. das Wort – und nutzte dies für antisemitische Propaganda. Aus Magdeburg berichtet unser Reporter Hannes Heine.

• Lösungsvorschlag zur EU-Haushaltsblockade: Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft soll einen Deal mit Ungarn und Polen eingegangen sein. Unklar ist, ob dieser von den anderen 24 EU-Staaten akzeptiert wird.

Was wurde diskutiert?

• Sie drängt, sie fleht – fast schon verzweifelt: Mit einer geschickten Rede baut eine einsam wirkende Kanzlerin nochmals Druck auf, ihre härtere Corona-Linie durchzusetzen. Doch kann sie das noch? Ein Kommentar von Albert Funk.

• Wie Sachsen zum bundesweiten Corona-Hotspot wurde: Volle Kliniken, unbesorgte Bürger – nirgends ist die Corona-Lage dramatischer als in Sachsen, nun kommt der harte Lockdown. Unser Reporter Felix Hackenbruch war auf Spurensuche im zerrissenen Freistaat.

• Rassismus-Vorfall in der Champions League: Fußballprofis aus Paris und Istanbul sagen „Nein zu Rassismus“ – mit der festen Absicht, dass es irgendwann auch der Letzte kapiert. Richtig so, kommentiert Jörg Leopold.

• Keine Angst vor Technik! Zu häufig hätten die Grünen eher die Risiken als die Chancen von neuen Technologien betont, schreiben Parteichef Robert Habeck und der Sprecher für Forschung der Grünen, Kai Gehring, in einem Gastbeitrag für den Tagesspiegel. Sie erklären, wie die Grünen ihr Verhältnis zur Wissenschaft neu bestimmen wollen.

Was können Abonnenten lesen?

In der Pandemie ist das Homeoffice für Millionen Deutsche zur Gewohnheit geworden. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

• Was Arbeitnehmer das Homeoffice kostet: Millionen Berufstätige zahlen jetzt mehr. Wie Sie sich das vom Finanzamt zurückholen.

• Die Macht der Vollmacht: Als ihr Vater Pflege braucht, bittet Katrin Bauer eine Verwandte um Hilfe. Doch die bringt den Mann gegen die Tochter auf, um ans Erbe zu kommen – kein Einzelfall, wie meine Kollegin Rilana Kubassa recherchiert hat.

• Was sich Spitzenköche zu Hause kochen: Wenn sie freihaben, wollen sie nicht noch lange am Herd stehen. Hier lassen sich drei Berliner Top-Chefs über die Schulter schauen und verraten ihre Wohlfühlrezepte.

• Warum in der Fußball-Bundesliga so viele Tore fallen: 3,31 Tore sind bisher in dieser Saison pro Spiel in der Bundesliga gefallen. So viele wie seit über 30 Jahren nicht mehr. Experten erklären, woran das liegt.

Was können wir unternehmen?

Kochen: Kleiner Aufwand, großer Genuss: Schnelle Rezepte aus unserer Redaktion. In Teil 37 gönnen wir uns eine Fernreise in der Suppenschale.

Fernsehen: Der Arte-Dokumentarfilm „Welt auf Abstand“ ist eine bildgewaltige Reise durchs globale Corona-Jahr. Heute um 21:50 Uhr auf Arte.

Podcast hören: Wie stellt der Boulevard berühmte Frauen und Minderheiten dar? Hadnet Tefai und Tarik Tesfu gehen solchen Fragen im neuen Podcast „Tratsch und Tacheles“ nach.

Ein Buch genießen: Für gute Literatur gibt es so viel Gelegenheit wie lange nicht. Hier sind unsere acht Lieblingsbücher zum Hören und Sehen.

Was sollte ich für morgen wissen?

Würdigung der Nobelpreisträger für Literatur, Medizin, Physik, Chemie und Wirtschaftswissenschaften: Die Namen der Träger sind im Oktober bekanntgegeben worden. Die ansonsten traditionell prunkvolle Preiszeremonie im Rathaus von Stockholm wird in diesem Jahr coronabedingt durch eine Online-Verleihung ersetzt, auf der die Preisträger ausgezeichnet werden.

Die Innenministerkonferenz startet: Es geht unter anderem um den Abschiebestopp nach Syrien, den Umgang mit extremistischen Trends in der Querdenker-Bewegung und Extremismus in der Polizei.

Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs beginnt: Themen sind der EU-Haushaltsstreit mit Polen und Ungarn, das EU-Klimaziel für 2030 und die künftigen Beziehungen zur Türkei. Außerdem geht es um die Koordinierung im Kampf gegen die Corona-Pandemie.

Zahl des Tages

10 Kilometer pro Stunde darf man auf Berlins wohl lautester Straße nur noch fahren; einer Holperpiste am Rande des Zentrums. Zwar gibt es schon Pläne für eine sprichwörtliche Verkehrsberuhigung, aber wie immer in Berlin: Das dauert...