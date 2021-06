Was ist passiert?



• Portugals Hauptstadt Lissabon riegelt sich ab: In Portugal ist die Corona-Lage in einigen Landesteilen erneut extrem angespannt. Andere europäische Länder konnte die Bundesregierung wegen sinkender Zahlen von der Liste der Risikogebiete streichen. Ein Überblick.

• Eriksen aus der Klinik entlassen: Der dänische Fußball-Star Christian Eriksen hat sechs Tage nach seinem dramatischen Zusammenbruch bei der EM das Krankenhaus wieder verlassen. Der 29-Jährige sei erfolgreich operiert worden, teilte der dänische Verband am Freitagabend mit. Mehr in unserem EM-Blog.

• Corona-Modellierer zu Delta und einer 4. Welle: Kai Nagel, Corona-Modellierer von der TU Berlin, zieht die Lehren aus dem Jahr 2020. Er prognostiziert: „Jetzt gut vorbereiten, schnell handeln.“

• Schock-Video des Seilbahnunglücks in Norditalien sorgt für Kontroversen: Die italienischen Medien haben das Video der Todesfahrt der Mottarone-Seilbahn veröffentlicht – und damit eine Debatte über die Grenzen des Journalismus ausgelöst.

• Innensenator Geisel bringt erneut Räumung der Rigaer 94 ins Spiel: Innensenator Geisel würde die Rigaer gern räumen. Doch er pocht auch auf Rechtsstaatlichkeit – und sieht deshalb den Hauseigentümer in der Verantwortung.

Die Situation in der Rigaer Straße bleibt angespannt. Foto: dpa/Carsten Koall

Was wurde diskutiert?

• Ein Freiraum ist die „Rigaer94“ heute nur noch für Gewalttäter: Lethargie ist keine Politik: Berlins Senat muss endlich eine Lösung herbeiführen, bevor in noch mehr Köpfen das Rechtsstaatsverständnis erodiert, kommentiert Julius Betschka.

• Die Sponsoren-Debatte bei der EM: Ronaldo schiebt die Cola weg. Aber wie wäre es, wenn einer der EM-Profis mal sagen würde, dass er nicht mit Katars Fluglinie fliegt?, fragt unser Sportchef Claus Vetter.

• Ist Antisemitismus schlimmer als Frauenhass? Einige leichtere Straftaten sollen zukünftig Einbürgerung verhindern - ein politisches Minenfeld, das niemand betreten sollte. Ein Kommentar von Andrea Nüsse.

• Für einen Kontinent der Vielen: Wenn das Wort vom Fremden ausgedient hat: Ein Essay über Herausforderungen und Chancen eines multikulturellen Europas. Von Can Dündar.

Annalena Baerbocks Lebenslauf musste wegen Ungenauigkeiten mehrfach überarbeitet werden. Foto: REUTERS/Axel Schmidt

Was können Abonnent:innen lesen?

• Was Paul van Dyk in der FDP will: Der DJ Paul van Dyk ist Mitglied der FDP geworden und wirbt im Bundestagswahlkampf für ihre Brandenburger Kandidaten. Was verspricht er sich davon?

• Wie sehr darf man den Lebenslauf aufhübschen? Bescheiden sein - schwierig. Hochjazzen - gefährlich. Wenn jemand Bundeskanzlerin werden will, wird die ganze Republik zum misstrauischen Recruiter. Eine Kulturgeschichte des Curriculum Vitae.

• War’s das mit dem zweiten deutschen Impfwunder? Ohne Ingmar Hoerr gäbe es wohl keine mRNA-Vakzine. Doch das von seiner Firma entwickelte Präparat ist nicht wirksam genug. Die Geschichte eines Scheiterns.

• Worauf Sie bei einem Swimming-Pool bei sich im Garten achten sollten: Quick-up Pools sind eine immer beliebtere Abkühlung. Doch die Preisspanne ist groß und auch Kleinigkeiten können den Badespaß vermiesen. Was Sie wissen sollten.

Was können wir unternehmen?

Einen Comic lesen: Komiker Martin Gottschild lässt im Comic-Album „Schwabylon Berlin“ Asterix und Obelix berlinern. Das Ergebnis dürfte nicht allen Gallier-Fans gefallen.

Musik hören: Zum Duo geschrumpft bringen Sleater-Kinney mit „Path Of Wellness“ ein packendes Indie-Rock-Album heraus. Erstmals haben sie auch selbst produziert.

Was sollte ich für morgen wissen?

Morgen um 18 Uhr trifft die deutsche Nationalelf auf Portugal. Wenn die Mannschaft um Joachim Löw auch dieses Spiel verliert, könnte es schon eng werden mit dem Weiterkommen in diesem Turnier. Wir halten Sie vor und nach dem Spiel über die wichtigsten Entwicklungen auf tagesspiegel.de auf dem Laufenden. Um sich einzustimmen, haben wir hier die wichtigsten Infos vor dem Spiel zusammengetragen. Das Spiel läuft in der ARD.

Zahl des Tages!

100 Tage sind es noch bis zur Bundestagswahl. Das hat auch die Klimabewegung Fridyas for Future für Demonstrationen in ganz Deutschland genutzt.