Was ist passiert?

• Verfassungsrechtler kritisiert Berlins Bildungssenatorin: „Was Sandra Scheeres macht, ist skandalös und hätte vor keinem Gericht Bestand.“ Die Bildungssenatorin will Schüler „unabhängig von Inzidenzen“ im Wechselmodell behalten. Rechtswissenschaftler Möllers von der HU kritisiert das scharf, wie Kollegin Saara von Alten schreibt.

• Die Zweitimpfung wegen Urlaub vorverlegen - geht das? In Deutschland sind bisher nur wenige vollständig geimpft. Um trotzdem einfacher verreisen zu können, versuchen manche, früher an ihre Zweitimpfung zu kommen. Von Julia Bernewasser.

• Selbstbestimmungsgesetz für trans Menschen gescheitert. Das oft kritisierte Transsexuellengesetz bleibt bestehen. Die Große Koalition lehnt im Bundestag ein Selbstbestimmungsrecht für trans Menschen ab. Von Tilmann Warnecke.

• Spanischer Taucher rettet Baby aus dem Mittelmeer: „Es war eiskalt, völlig blass.“ Ein Bild, bei dem der Atem stockt: Taucher Juan Francisco Valle holt vor der spanischen Nordafrika-Exklave Ceuta ein Baby aus den Fluten – und wird zum Helden.

• Die erste Frau an der Spitze des BER: Aletta von Massenbach wird Berlins neue Flughafenchefin. Brandenburg bremste, Berlins Grüne waren dagegen, doch nun steht es fest: Die bisherige Finanzchefin wird die Nachfolgerin von Engelbert Lütke Daldrup am BER., berichtet Kollege Thorsten Metzner.

Mit Strampler und Mütze: Juan Francisco Valle mit dem Kind. Foto: Guardia Civil/dpa

Was wurde diskutiert?

• Antisemitismus in Deutschland – Alle müssen das „Nie Wieder“ akzeptieren. Auch Zuwanderer geht an, wie die Geschichte Deutschland prägt – zumindest wenn sie als Staatsbürger hier leben wollen. Ein Kommentar von Fatina Keilani.

• Pro und Contra: Brauchen wir eine Vollzeit-Familienministerin? Nach Franziska Giffeys Rücktritt übernimmt Justizministerin Christine Lambrecht ihr Amt. Reicht das, oder fordert es vollen Einsatz? Eine Debatte. Von Georg Ismar und Hans Monath.

• Doppelbesteuerung der Rente: Für zu Unrecht Abkassierte gäbe es kein Geld zurück – ein Skandal. Der Bundesfinanzhof klärt, ob Millionen Menschen zu hohe Steuern gezahlt haben. Doch das Finanzamt hat bereits Nägel mit Köpfen gemacht. Ein Kommentar von Heike Jahberg.

• Die Befreiung nach der Pandemie. Nach Corona kommen die Goldenen Zwanziger, Teil 2. Es wird wild, exzessiv, hemmungslos. Unser Kolumnist ist sicher: Wenn die Pandemie vorbei ist, fängt die Party an. Von Peter Wittkamp.

Justizministerin Christine Lambrecht (links) übernimmt nun auch das Amt von Franziska Giffey, die als Familienministerin... Foto: Kay Nietfeld/dpa

Was können Abonnent:innen lesen?

• Nicht mehr für 29 Euro nach Mallorca: Baerbocks Aussagen gegen Kurzstreckenflüge im Experten-Check. Dass sich die Grünen-Kanzlerkandidatin gegen Billigflüge ausgesprochen hat, löste eine hitzige Debatte auf. Ihre Argumente werden unterschiedlich interpretiert. Von Jens Tartler.

• So lief die Neuköllner Schwerpunktimpfung - „Gefühlt steht hier mein ganzer hipper Block“: Impf-Aktionen in Hochinzidenz-Gegenden könnten bald überall stattfinden. Erreichen sie die, für die sie gedacht sind? Ein Rundgang durch drei angeschlagene Kieze von Nina Breher und Cornelius Dieckmann.

• Stadt, Land, Frust: „Ich wollte nicht zu einem Dauer-Genervten aus Berlin-Mitte werden.“ Vor Jahren hat der Autor Björn Kern Berlin hinter sich gelassen.Im Brandenburger Oderbruch fand er zwar kein Idyll –aber einen Ort der Ruhe. Von Werner van Bebber.

• Crash am Kryptomarkt. War es das mit Bitcoin - oder ist das eine Einstiegschance? Bitcoin und Ethereum brechen dramatisch ein, inzwischen scheint sich der Kurs stabilisiert zu haben. Wie Experten die Situation bewerten. Von Dana Heide, Mareike Müller, Andreas Neuhaus und Anke Rezmer.

Was können wir unternehmen?

Kochen: Unsere letzte Kochkolumne. Kleiner Aufwand, großer Genuss. Einfache Rezepte aus unserer Redaktion. In Folge 67 grillen wir Porree-Stücke am Spieß mit Erdnusssauce.

Lesen: Berühmte Wale, Alkoholismus, Reinkarnation - die US-Autorin Leslie Jameson erzählt in ihrem Essayband von ihrem chaotischen Leben und der Notwendigkeit von Neuanfängen.

Was sollte ich für morgen wissen?

Am Freitag berät der Bundestag zum ersten Mal über das Gesetz zur Einführung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule.

Erstmals seit 2019 findet wieder eine Eishockey-WM statt - trotz Coronavirus-Pandemie. Nach der Absage des in der Schweiz geplanten Turniers im vergangenen Jahr findet diesmal in Riga der Kampf um Gold, Silber und Bronze statt. Am Freitag startet Deutschland gegen Italien in das Turnier.

Im Atomstreit mit Nordkorea will sich die US-Regierung nicht um ein umfassendes politisches Abkommen bemühen, sondern auf das Ziel einer „Denuklearisierung“ der koreanischen Halbinsel konzentrieren. Biden empfängt an diesem Freitag im Weißen Haus Südkoreas Präsident Moon Jae In. Dabei soll es auch um den künftigen Umgang mit Nordkorea gehen.

Zahl des Tages

300.000 Frauen haben von 2001 bis 2010 mangelhafte Brustimplantate erhalten, die mit industriellem Silikon befüllt waren. Die Implantate wiesen überdurchschnittlich häufig Risse auf. Jetzt können Tausende Frauen nach jahrelangem Streit um Schadenersatz auf Entschädigungen hoffen. Das Berufungsgericht in Paris verdonnerte den TÜV Rheinland, der die Implantate der Firma Poly Implant (PIP) zertifiziert hatte, zu Schadenersatzzahlungen.

Der TÜV habe fahrlässig gehandelt, begründete das Gericht am Donnerstag sein Urteil. Die Höhe und der Zeitpunkt der Entschädigungen müssen nach Angaben des Opferverbandes PIPA noch festgelegt werden. Es sei Schadensersatz von mehreren zehntausend Euro je Opfer beantragt worden, teilte PIPA mit. Eine Entscheidung werde im September erwartet.