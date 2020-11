Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• Moderna will als erster Konzern eine Impfstoff-Zulassung in der EU beantragen: Der US-Pharmakonzern Moderna will die Zulassung für einen Corona-Impfstoff in der EU beantragen. Der Antrag solle noch am Montag bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur Ema gestellt werden, teilte das Unternehmen mit. Außerdem will der Konzern eine Schnellzulassung in den USA.

• Wie Trump versuchte, das Wahlergebnis zu kippen: Trumps Bemühungen, die Wahl anzufechten, wirken von Woche zu Woche verzweifelter. Kein Wunder, denn hinter den Kulissen herrschen Chaos und Verschwörungstheorien. Eine Bilanz des Scheiterns.

• Der DFB geht mit Joachim Löw ins EM-Jahr 2021: Joachim Löw hat seinen Job als Bundestrainer nochmal gerettet, die DFB-Spitze stützt ihn. Dabei hätte es durchaus zwei Alternativen zu ihm gegeben.

• Dürfen Straßen noch nach preußischen Generälen heißen? Die Umbenennungs-Debatte in Deutschland geht weiter: Die Grünen wollen Schlachtfelder und Generäle aus Straßennamen in Berlin-Kreuzberg verbannen.

• Universitätsklinik Charité will Berlins Stadtbild prägen: Die Hauptstadt soll für 6,6 Milliarden Euro zum Zentrum der Medizinforschung werden. Ob Land und Bund das Geld bereitstellen, steht nicht fest. Wie es investiert werden soll, steht hier.

Ergebnis der Aussprache zwischen Joachim Löw und der DFB-Spitze: Er bleibt Bundestrainer. Foto: imago images/Sven Simon

Was wurde diskutiert?

• „Seid ihr denn des Wahnsinns?“ Nach seiner Wutrede auf dem Parteitag am Wochenende entbrannte ein erbitterter Streit um Parteichef Meuthen. Seine Anhänger setzten sich nur knapp durch. Was bedeutet das für die AfD? Die Antwort hat meine Kollegin Maria Fiedler.

• Die Länderparlamente müssen mehr mitreden! Bisher mischen sich die Länder vor allem über den Verwaltungsweg in die Coronamaßnahmen ein. Das ginge auch anders - und hätte mehr Wirkung. Ein Kommentar von Stephan-Andreas Casdorff.

• Wie Corona meine Kitsch-Immunität zerstört: Ein Eulenvideo bewegt viele Amerikaner und unsere Autorin - gegen ihren erklärten Willen. Eine Glosse über emotionale Nebenwirkungen der Pandemie. Von Anna Sauerbrey.

• Warum „alle“ sagen richtig ist, auch wenn es nie stimmt: Generalisierungen beschreiben strukturelle Probleme. Es gilt: Die Schuld trifft sicher nicht alle in gleichem Maße, die Verantwortung schon. Eine Kolumne von Max Tholl.

Jörg Meuthen sitzt bei dem AfD-Bundesparteitag auf dem Podium. Foto: dpa

Was können Abonnenten lesen?

• Luisa Neubauer im Streitgespräch mit Lukas Köhler: Die „Fridays for Future“-Aktivistin und der FDP-Umweltpolitiker über Debattenkultur, freie Marktwirtschaft und die Frage, warum Donald Trump ein Geschenk war.

• Driving home for Christmas? Bahn, Auto oder Flugzeug – und wann? Wer auch in der Pandemie nicht auf den Familienbesuch in der Ferne verzichten kann, steht vor vielen Fragen. Wir geben Antworten.

• Ich & Ich - der Trend zur Selbstliebe: Wo bleibt der emotionale Raum für andere? Unsere Kolumnistin hat genug vom Pampern - und zieht den Stöpsel der Wellness-Badewanne.

• Diese Argumente können Sie Maskenmuffeln entgegenhalten: Masken müssen jetzt auch auf vielen Berliner Straßen getragen werden. Kritiker warnen vor Gesundheitsschäden. Doch die gebe es nicht, sagen Experten.

Was können wir unternehmen?

Kochen: Einfache Rezepte aus unserer Redaktion. Heute ein tolles Sonntagsessen aus dem Ofen: Poulet Rôti.

Backen: Jeden Montag eine neue Backidee. Teil 21 variiert einen Klassiker. Und der schmeckt auch vegan: Bananenbrot.

Eine Serie gucken: In der HBO-Show „The Undoing“ mit Nicole Kidman und Hugh Grant implodiert eine New Yorker Luxusidylle. Nicht nur die blauen Augen von Kidman sind hier sehenswert. Ab Montag auf Sky.

Ein Buch lesen: Sven Heuchert legte 2017 eines der besten Krimidebüts vor. In seinem neuen Roman „Alte Erde“ geht es aufs Land, unter Jäger. Von Idylle kann aber keine Rede sein.

Musik hören: Mit dem Album „Plastic Hearts“ will Popstar Miley Cyrus den Stadionrock rehabilitieren. Muss das sein? Unbedingt!

Nicole Kidman und Hugh Grant spielen die Hauptrollen in der psychologischen Thrillerserie „The Undoing“. Foto: Sky

Was sollte ich für morgen wissen?

Möglicherweise landet die chinesische Sonde „Chang'e 5“ auf dem Mond. Was es mit der Mission auf sich hat, lesen Sie hier.

In der Fußball-Champions-League spielen der FC Bayern gegen Atletico Madrid und Borussia Mönchengladbach gegen Inter Mailand.

Zahl des Tages

58.227 Autofahrer wurden seit dem Frühjahr im Tunnel in Richtung des Flughafens Tegel in Berlin geblitzt. Doch nur 43 Prozent von ihnen erhielten auch einen Bußgeldbescheid. Sprich, mehr als 30.000 Schnellfahrer kamen ohne Strafe davon.

Auf Nachfrage räumt die zuständige Behörde ein, dass die Anlage einen Fehler hat: "Durch die Art der Anbringung kommt es vor, dass die A-Säule einiger Fahrzeuge das Gesicht der Kfz-Führenden verdeckt." Aber vielleicht ist es bei einer Anlage, die mehr als 100.000 Euro kostet, auch zu viel verlangt, dass sie richtig funktioniert. Zumindest in Berlin.