Was ist passiert?

• Länderkrach vorprogrammiert: Merkel und die Länderchefs verlängern den Teil-Lockdown bis zum 10. Januar. Söder deutet zugleich einen härteren Lockdown an – und Mecklenburg-Vorpommern schert jetzt schon aus.

• So will Berlin 20.000 Menschen pro Tag gegen Corona immunisieren: In sechs Zentren soll in Berlin geimpft werden, dazu kämen mobile Impfteams für die Pflegeheime. Aber entscheidende Fragen sind noch offen.

• „Querdenken“-Bewegung könnte Fall für den Verfassungsschutz werden: Der Thüringer Verfassungsschutzchef sieht eine Radikalisierung bei Organisatoren der Demos. Eine Bewertung mit den anderen Landesämtern soll in Kürze erfolgen.

• Suizid bei Bundeswehr-Behörde in Ulm: Die Abteilung, die für Beschaffung zuständig ist, war erst kürzlich ins Visier von Ermittlungen wegen rechtsextremistischer Umtriebe geraten. Nun soll sich ein Mitarbeiter tödlich verletzt haben.

• Verlassen jetzt auch die letzten Getreuen Trump? In weniger als 50 Tagen muss Donald Trump die Macht abgeben. Justizminister Barr und Außenminister Pompeo grenzen sich inzwischen von ihm ab.

Karikatur: Klaus Stuttmann

Was wurde diskutiert?

• Fatales Corona-Versagen: Keine Masken, keine Konzepte: Der Schutz Älterer hat offensichtlich keine Priorität. Dabei könnte er allen zugute kommen, schreibt Rainer Woratschka angesichts weiter stark steigender Infektionszahlen bei den Über-80-Jährigen.

• Die Zukunft der Nato: Die Allianz operiert wie ein Navi mit veralteten Karten, ihr Konzept stammt von 2010, schreibt Christoph von Marschall. Sie muss sich auf die Welt von morgen einstellen, denn ihr größtes Risiko kommt jetzt von innen.

• Streitthema Rundfunkbeitrag: Der politische Streit in Sachsen-Anhalt nervt. Die Rundfunkpolitik hat es wieder einmal nicht geschafft, Maß und Mitte für diesen Rundfunk zu definieren, kommentiert Joachim Huber.

• Eine Impfkampagne: Die hohe Politik kann mit einem Pieks in den eigenen Arm ihre Impfempfehlung glaubwürdig verkörpern. Bayerns Regierungschef hat das erkannt. Sehr gescheit von ihm, meint Ariane Bemmer.

Clan-Chef Issa Remmo (rechts) kann sich seine Villa abschminken. Foto: AFP/Odd Andersen

Was können Abonnenten lesen?

• Der Clan-Traum vom Eigenheim: Straftaten, Beute, Geldwäsche – der Remmo-Clan kam 2012 an eine denkmalgeschützte Villa, der Staat zog sie ein. Ein Gerichtsbeschluss gibt seltene Einblicke in die Strukturen der kriminellen Großfamilien und lässt eine Rekonstruktion zu, wie die Remmos eine Villa in Berlin-Neukölln kauften und wieder verloren.

• Außen öko, innen Hass: Sie himmeln eine Romanfigur an, leugnen Corona und glauben an die Rassenlehre. Die völkischen Siedler der „Anastasia-Bewegung“ versuchen, auch im Großraum Berlin Fuß zu fassen.

• Berlin und seine Geisterbahnhöfe: Wenn die U5 vom Alexanderplatz zum Hauptbahnhof in Betrieb geht, schließt der Bahnhof Französische Straße. Um 11.58 Uhr am Freitag halten die letzten Züge. Er ist nicht der einzige Geisterbahnhof. Ein Nachruf.

• Die ersten Sterne der Welt: Der deutsche Astrophysiker Reinhard Genzel erhält in wenigen Tagen die höchste Ehrung für Forschende seines Fachs, den Physik-Nobelpreis. Was er über gefräßige schwarze Löcher denkt und vom nächsten Superteleskop erwartet, verrät er im Interview.

Was können wir unternehmen?

Kochen: Einfache Rezeptideen aus unserer Redaktion. Heute gibt's den italienischen Klassiker in Labor getesteter Bestform: ziemlich perfekte Spaghetti alla Carbonara.

Fernsehen: Will die Menschheit betrogen sein? Eine ZDF-Dokumentation über gefälschte Auschwitz-Tagebücher. Heute um 20:15 Uhr.

Ein Buch lesen: Im Sozialismus aufgewachsen – und nun? Johannes Herwig erzählt in „Scherbenhelden“, wie eine Gruppe von jungen Punks die Wende in Leipzig erlebt.

Kinoklassiker schauen: Er erfand in den 1960ern das Kino neu, später wurde er dessen größter Skeptiker. Der Pop-Intellektuelle Jean-Luc Godard bleibt bis heute unergründlich. Wir haben seine 10 wichtigsten Filme zusammengestellt.

Kunst in Berlin ansehen: Ein Ausstellungsspaziergang durch die Fasanenstraße, ein Abstecher nach Weißensee, Musik aus dem Hamburger Bahnhof.

Was sollte ich für morgen wissen?

Um 20:30 Uhr steigt in Berlin das Fußball-Derby zwischen Hertha und Union. Zur Einstimmung kann ich Ihnen diese Analyse der Sport-Kollegen empfehlen.

In den österreichischen Bundesländern Tirol, Vorarlberg und Wien beginnen mehrtägige Corona-Massentests. In Wien ist die Kapazität auf bis zu 150.000 Menschen pro Tag ausgelegt.

Der Justiz-Ausschuss des Thüringer Landtags entscheidet voraussichtlich über die Aufhebung der Abgeordneten-Immunität von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und AfD-Fraktionschef Björn Höcke. Gegen beide will die Staatanwaltschaft nach Anzeigen ermitteln – wegen des Verdachts der Beleidigung bei Ramelow und des Verdachts der Volksverhetzung bei Höcke.

Zahl des Tages

53 Millionen Tonnen. So viel Plastikmüll könnte 2030 jährlich in die Gewässer der Erde gelangen; selbst mit aktuell verfügbaren, ambitionierten Schutzmaßnahmen. Das wäre ungefähr eine Verdoppelung im Vergleich zum Wert von 2016. Um den Kampf gegen Vermüllung effektiver führen zu können, versuchen Forscher nun die Wege des Plastiks in der Umwelt besser zu verstehen: Anhand von Flaschenpost-Tests im indischen Ganges. Mehr über das ungewöhnliche Experiment lesen Sie hier.