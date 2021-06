Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• EU-Kommission will gegen Ungarn vorgehen: Die EU wirft der Orban-Regierung Diskriminierung und einen Verstoß gegen fundamentale Werte vor. Von der Leyen nennt LGBTI-Gesetz „eine Schande“ Ungarn wiederum nennt von der Leyens Kritik eine „Schande“. Ausgang ungewiss.

• Deutliche Mehrheit der Bürger gegen Verbot von Regenbogenbeleuchtung: Das Spiel Deutschland gegen Ungarn ist politisch geworden: Darf die Arena in bunten Farben leuchten? 62 Prozent der Deutschen sind gegen das Verbot der Uefa.

• Junge, unwillige US-Amerikaner bremsen Bidens Impfplan aus: Innerhalb weniger Wochen ist die Anzahl der verabreichten Impfdosen in den USA so rapide gesunken, dass Präsident Biden sein Ziel verfehlt. Wie kam es dazu?

•Mehrere Verletzte bei Unfällen und Angriffen mit Autos in Berlin: Zwei Radfahrerinnen werden schwer verletzt und mehrere Passanten von Autofahrern mutwillig gefährdet. In einem Fall sucht die Polizei dringend Zeugen.

• Baerbock büßt laut Umfrage an Vertrauen ein: CDU und CSU legen in einer Umfrage zur Bundestagswahl weiter zu. Auch die SPD gewinnt leicht. Grünen-Kandidatin Baerbock verliert an Ansehen.

Was wurde diskutiert?

• Coronapolitik vor der nächsten Sommerpause: Gegen eine vierte Coronawelle nach dem Sommer wird zu wenig getan. Gerade im Schulbetrieb. Der Kanzlerin fehlt die Kraft, kritisiert Georg Ismar.

• Die Regenbogen-Heuchelei der Union: Auch Politiker von CDU und CSU empören sich über das Verbot der Regenbogenarena durch die Uefa. Dabei verhindert die Union die Gleichstellung queerer Menschen,schreibt Tilmann Warnecke.

• Wofür Berlin sein Geld ausgeben will: Der Berliner Finanzsenator Kollatz will Schulen bauen und neue Pflegefachausbildung schaffen. Aber es fehlen zwei Milliarden.Das ist riskant, warnt Sabine Beikler.

Was sollte ich für morgen wissen?

Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs: Bundeskanzlerin Angela Merkel und die übrigen EU-Staats- und Regierungschefs beraten in Brüssel laut vorläufiger Agenda über die COVID-19-Pandemie, die wirtschaftliche Erholung und den Aufbauplan für Europa, die EU-Migrationspolitik, die Türkei und Russland.

Zahl des Tages!

15 Kilometer pro Stunde fahren U-Bahnen auf einer Strecke in Berlin-Kreuzberg nur noch. Das Schneckentempo liegt an - wie sollte es anders sein - maroden Gleisen und Brücken. Deren Sanierung sollte eigentlich jetzt starten. Aber wir sind ja in Berlin. Deshalb geht es erst 2024 los.