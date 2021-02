Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

Kann der Lockdown gelockert werden – und wenn ja, wie? Vor dem Bund-Länder-Gipfel werden Forderungen nach einer Öffnungsstrategie laut, sowohl im Handel als auch bei Schulen. Die Politik aber mahnt zur Geduld.

Deutschland weist Mitarbeiter der russischen Botschaft aus: Die Bundesregierung hat einen Mitarbeiter der russischen Botschaft zur unerwünschten Person erklärt. Der Diplomat muss das Land verlassen.

Brand in Berliner Flüchtlingsunterkunft: Die Feuerwehr war mit etwa 100 Kräften am Wohnheim in Friedenau im Einsatz. Anfangs war die Lage unübersichtlich, dann war das Feuer schnell unter Kontrolle. Eine Person wurde verletzt. Einen Überblick über die Ereignisse finden Sie hier.

Impeachment, zweiter Versuch: Der Impeachment-Prozess gegen Donald Trump startet Dienstag. Die Demokraten wollen seine Rolle beim Kapitols-Sturm anprangern. Welche Chancen hat das Verfahren?

Wetter in Deutschland: Im Vergleich zum Wochenende soll der Schneefall in den kommenden Tagen zurückgehen. Das große Thema wird dann der strenge Frost sein - vor allem nachts wird es eisig kalt. Was das für den ÖPNV in Berlin bedeutet,lesen Sie hier. Über die Folgen des Schneewetters in Deutschland halten wir Sie mit dem Newsblog auf dem Laufenden.

Was wurde diskutiert?

Wunden und Heilung: Der Impeachment-Prozess gegen Donald Trump startet - die Demokraten wollen ihn nutzen, um aufzurütteln und Gefühle zu erzeugen. Richtig so!, kommentiert Washington-Korrespondentin Juliane Schäuble.

Sprache und Geschlecht: Wie Sprachgerechtigkeit und Rechthaberei in Zeiten der Pandemie seltsame Blüten treiben, hat Caroline Fetscher aufgeschrieben.

Corona offenbart die westliche Arroganz: Dass Deutschland in Sachen Pandemiebekämpfung nicht von Erfolgen aus Asien profitieren wollte, hat vor allem mit postkolonialer Ignoranz zu tun. Ein Essay von Jürgen Gerhards und Michael Zürn.

Lockdown-Verlängerung: Die Coronalage ist zu unsicher für große Lockerungen. Aber es braucht mehr klare Kommunikation und Fehleranalysen. Auch von der Kanzlerin,findet Hauptstadtbüroleiter Georg Ismar.

Was können Abonnenten lesen?

„Im schlimmsten Fall kann man sterben“: Paul Bieber ist einer der härtesten deutschen Eiswasserschwimmer. Im Interview spricht er über das ABC des Winterbadens und warum man vor allem nach dem Aussteigen aufpassen muss.

Masken als angebliche Coronatöter: Die „Livinguard Pro Mask“ wird heftig beworben. Doch es gibt Zweifel am Wirkstoff in der Maske. Und warum ist der Schutz nicht als FFP2-Maske zertifiziert? Mein Kollege Ingo Bach hat die Antworten.

Neue Stufe beim Bitcoin-Hype: Die Pseudowährung Bitcoin hat einen atemberaubenden Anstieg hinter sich. Was das für Anleger bedeutet und wie sie konkret in den Markt einsteigen können.

„Die Politik ist für die Lage nicht verantwortlich“: Mit 72 Jahren tritt Winfried Kretschmann im Südwesten nochmal an. Ein Gespräch über Lockerungen, zu viel Datenschutz in der Pandemie und die grüne K-Frage.

Was können wir unternehmen?

Kochen: Einfache Rezeptideen aus unserer Redaktion. In Folge 12 knabbern wir orientalisch süß-scharf gewürzte Hähnchenflügel.

Lesen: Der Roman "Treue" von Marco Missiroli erzählt von einem italienischem Mittelschichtspaar in der Midlife-Crisis und ist ein riesen Erfolg. Bald soll er für Netflix verfilmt werden.

Lesen die Zweite: Auf Umwegen zu erhöhter Menschenkenntnis. Martin Mosebachs Bildungsroman „Krass“ wartet mit lebenspraktischem Zynismus auf.

Einen Film schauen: Wegen des Lockdowns hat das Hebbel am Ufer aus „Proll!“ einen Film gemacht. Er zeigt eine Form des Prekariats, das gerade jetzt Hochkultur hat: den Kurier.

Roger Willemsen nachhören: Vor fünf Jahren starb Roger Willemsen. Im Andenken an den literarischen Abenteurer hat Maria Schrader sein letztes Programm als CD herausgebracht.

Was sollte ich für morgen wissen?

Geplanter Eintritt der emiratischen Raumsonde „Hope“ in die Umlaufbahn des Mars. Die Sonde soll helfen, das erste vollständige Bild des Mars-Klimas über ein komplettes Jahr zu erfassen.

Beginn des Amtsenthebungsverfahrens gegen Ex-Präsident Donald Trump im Senat.

Zahl des Tages!

30 unter Null könnte es die nächsten Tage noch kalt werden, sagt Jörg Kachelmann. Und bevor Sie jetzt aufstöhnen. Das ist alles ganz normal, wie der Wetterexperte erklärt. Winter eben. Und ein bisschen Winter wird es auch noch bleiben. „So ein Kaltluftblock ist etwas, was mit einem dicken Hintern dasitzt und sich kaum bewegen lässt,“ sagt Kachelmann.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend!



Herrzliche Grüße

Benjamin Reuter

Leiter Newsroom



PS: Wir schenken Ihnen den Tagesspiegel als digitale Zeitung inkl. Tagesspiegel Plus und Checkpoint. Auf Wunsch gratis dazu: Die gedruckte Zeitung am Wochenende. Jetzt 30 Tage gratis testen.