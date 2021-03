Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• Abgeordnete profitierten von Deals mit Coronamasken: Dutzende Bundestagsabgeordnete haben sich offenbar für das lukrative Geschäft mit Schutzmasken interessiert und damit Geld verdient. Mit dabei auch der CDU-Politiker Nikolas Löbel. Eine erste Konsequenz aus einer seit Tagen schwelenden, ähnlich gelagerten Korruptionsaffäre: Der CSU-Politiker Georg Nüßlein zieht sich aus der Politik zurück.

• Verfassungsschutz darf AfD vorerst nicht beobachten: Das Bundesamt für Verfassungsschutz darf die AfD bis zum Ende des Eilverfahrens nicht als rechtsextremer Verdachtsfall einstufen.

• Bund zahlt Atom-Konzernen 2,4 Milliarden Euro: Zehn Jahre haben sie nach Fukushima gestritten, nun der Durchbruch: Die Bundesregierung einigt sich mit vier Energie-Konzernen auf eine Entschädigung.

• Dieter Wedel wegen Vergewaltigung angeklagt: Die Staatsanwaltschaft München hatte nach einem Medienbericht 2018 Ermittlungen aufgenommen. Jetzt muss Dieter Wedel vor Gericht

• Öffnungen von Bund und Ländern: Die Strategie von Bund und Ländern kann nur aufgehen, wenn drei große Versäumnisse wettgemacht werden. Wie kann das gelingen?

Wenn das mal gut geht! Tagesspiegel-Karikaturist Klaus Stuttmann nimmt sie Selbsttest-Kampagne der Bundesregierung ins den Blick. Karikatur: Klaus Stuttmann

Was wurde diskutiert?

• Die Deutschen und Corona: Vor einem Jahr beneidete die Welt Deutschland. Jetzt rächen sich pingelige Bürokratie und Neiddebatten, beobachtet unsere Kolumnistin Pacale Hugues. (T+)

• Chinas Rüstungsoffensive: Die Demokratien in Asien sehen Pekings wachsende Militärausgaben mit Sorge. Deutschland und Europa können Dreierlei tun, um ihnen zu helfen, analysiert Christoph von Marschall.

• Kirche und Rechtsextremismus: Vordenker der Neuen Rechten wie Karlheinz Weißmann wollen ein „völkisches Christentum“ neu auflegen und damit ihren Nationalismus sakralisieren – mit Erfolg, berichtet der Theologe Johann Hinrich Claussen.

• Rivalität von USA und China: Die wirtschaftlichen Abhängigkeiten sprechen dagegen. Aber gefährlich sind die Fehlkalkulationen. Ein Gastbeitrag von Joseph S. Nye Jr. (T+)

Wer darf ihr Gedicht übersetzen? Foto: Imago

Was können Abonnenten lesen?

• Wer darf Amanda Gormans Gedicht übersetzen? In den Niederlanden kommt es zum Streit, weil eine weiße Person das Inaugurationsgedicht übersetzen sollte. Es ist ein verheerendes Signal für die Literatur.

• Diese Schlupflöcher gibt es fürs Camping während des Lockdowns: Die Hotels bleiben vorerst geschlossen. Im eigenen Wohnmobil oder Bulli dürfte man doch ...? Oder nicht? Unser Fachmann kennt die einschlägigen Foren.

• Und was hilft Ihnen beim Durchhalten? In der Corona-Zeit werden plötzlich völlig neue Sachen und Rituale wichtig. Leserinnen und Leser verraten, welche Pandemie-Dinge ihnen jetzt Kraft geben.

• Wie Fahrraddiebe in Berlin vorgehen – und wie man sich schützen kann: Alle 17 Minuten verschwindet in Berlin ein Rad, die Aufklärungsquote ist gering. Wie man seinen Drahtesel trotzdem sichert – mit persönlichem Tipp des Autors.

Was können wir unternehmen

Kochen: Einfache Rezepte aus der Redaktion. In Folge 27 wickeln wir Fisch, Salat und Püree im Handumdrehen ein.

Musik hören: Jeden Freitag stellen Popkritiker/innen ab 21 Uhr auf Radio eins die Alben der Woche vor. Diesmal mit Nick Cave & Warren Ellis, Arab Strap und Jane Weaver.

Musik live hören: In der neuen Tagesspiegel-Musik-Reihe Musik-Box stellen wir Bands und Musikerinnen vor. Los geht's mit dem Duo "Oh Brother" heute ab 20:30 Uhr auf unserem Facebook- und Instagram-Kanal..

Was sollte ich für morgen wissen?

Zahl des Tages

290 Millionen Jahre ist es her, da war der Norden Berlins eine ganz heiße Gegend... sprichwörtlich. Denn es gab dort einen riesigen Vulkan. "Entdeckt" haben ihn DDR-Wissenschaftler vor rund 50 Jahren. Die ganze Geschichte hinter Berlins brodelndem Berg hat für Sie mein Kollege Gerd Appenzeller aufgeschrieben.