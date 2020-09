Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

Was wurde diskutiert?

Karikatur: Klaus Stuttmann

Zypern blockiert Belarus-Sanktionen: Die EU-Außenminister wollen Sanktionen gegen Belarus beschließen. Aber Zypern will das mit Strafmaßnahmen gegen Ankara verknüpfen - und das ist ein Problem. Die europäische Diskussion um die Reaktion auf die Situation in Minsk zeigt vor allem eines: Das Prinzip der Einstimmigkeit hat bei Strafmaßnahmen ausgedient. Ein Kommentar unseres Europa-Experten Albrecht Meier.

Europa in Coronazeiten: Eine Studie zeigt: EU-Bürger haben den Eindruck, dass die Staatengemeinschaft in der Krise versagt hat. Dennoch wünschen sie sich „mehr Europa“. Wie passt das zusammen? Eine Antwort versuchen die beiden EU-Vordenker Mark Leonard und Ivan Krastev in ihrem Gastbeitrag zu geben.

Der Tod von Ruth Bader Ginsburg: Für meine Kollegin Anna Sauerbrey zeigen die Reaktionen von Republikanern wie Demokraten auf die anstehende Neubesetzung im Supreme Court: Die US-Demokratie ist inzwischen höchst fragil.

Der FDP-Bundesparteitag am Wochenende: Die FDP will mitregieren. Doch das dürfte bis auf weiteres nicht mehr als ein liberaler Traum bleiben, erklärt unser FDP-Experte Paul Starzmann. Und meine Kollegin Ariane Bemmer wirft einen Blick auf FDP-Chef Lindner, der diesmal statt mit inhaltlichen Ideen mit einem Altherrenwitz für Schlagzeilen sorgte.

Was können Tagesspiegel-Abonennten lesen?

„New York ist High Heels, Leipzig barfuß“: Sie schrieb die Drehbücher zu „Unorthodox“ und der „Deutschland“-Serie: Warum die US-Autorin Anna Winger sich von ihrer Heimat entfremdet und jetzt die Zeit für Champagner ist.

Wieso diesem Schwerkranken keiner glaubte: Taubheitsgefühle, Schmerzen in der Brust, Bluthochdruck und Diabetes: Ärzte diagnostizieren Christian F. Lebensgefahr – die Justiz tut nichts. Denn der Patient sitzt in der JVA Plötzensee. Und ist vorbestraft wegen Betrugs.

Warum Europa nicht alle aufnehmen kann: Millionen Menschen träumen von einem Leben in Europa. Doch wenn die EU den meisten den Wunsch erfüllen würde, dann gäbe es dieses Europa in wenigen Jahrzehnten nicht mehr, schreibt unser Kolumnist Harald Martenstein.

Welche Vorteile Holz als Baumaterial hat: Experten schwärmen: Nachhaltig, nachwachsend und vielfältig einsetzbar. In Berlin gibt es zahlreiche Beispiele, die zeigen, welche Möglichkeiten Holz für Gebäude bietet.

Was können wir unternehmen?

Backen! Jedes Wochenende eine neue Backidee. In Teil 11 geben wir uns dem einzig wahren Blechkuchen des Herbstes hin - Pflaumenkuchen.

Lesen! Migration als Bild des Verlorenseins: "Späte Gäste", ein betörend poetischer Roman der Schweizer Schriftstellerin Gertrud Leutenegger.

Musik hören! Fette Bässe und psychedelische Vibes: Alicia Keys spielt auf ihrem Album „Alicia“ souverän mit Genres.

Eine Ausstellung besuchen! Sie hatten gern die Haare schön: Eine Schau auf der Museumsinsel in Berlin zeigt die Germanen als unsere entfernten Verwandten.

Erfahren, wie der Tagesspiegel arbeitet! In eigener Sache: In dieser Woche bieten wir täglich ein Videoformat an, um über die Arbeit des Tagesspiegels zu informieren. Sie können über das Web live dabei sein und Fragen stellen. Hier finden Sie das Programm und alle wichtigen Informationen.

Was sollte ich für morgen wissen?

Das britische Unterhaus stimmt über geplantes Binnenmarktgesetz ab: Johnson will mit dem Gesetz den 2019 mit der EU vereinbarten Austrittsvertrag in wesentlichen Punkten ändern. Dabei geht es um Sonderregeln für das britische Nordirland, die eine harte Grenze zum EU-Staat Irland und neue Feindseligkeiten dort verhindern sollen. Im Anschluss müssten die Lords das Gesetz noch debattieren. Die EU lehnt Johnsons Plan ab: Ihrer Ansicht nach werden mit dem Gesetz Teile des gültigen Brexit-Abkommens ausgehebelt.

Das Bundesverwaltungsgericht verhandelt über mehrere Klagen gegen die Fehmarnbelt-Querung. Zwei Umweltverbände und mehrere Fährunternehmen wenden sich gegen die Planungen für das Großprojekt. Der Tunnel soll Puttgarden mit dem dänischen Rodby verbinden. Die Kläger sehen Planungsfehler und umweltrechtliche Verstöße. Das Gericht hat bis zu sieben Tage für die mündliche Verhandlung eingeplant.

Zahl des Tages!

5 - Euro pro Tag. So viel sollen Arbeitnehmer im Homeoffice als Pauschalbetrag künftig bei der Steuer absetzen können. Maximal soll eine Summe von 600 Euro pro Jahr möglich sein. Für diese Regelung wollen sich Hessen und Bayern im Bundesrat einsetzen.



Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend!



Herzliche Grüße

Ihr

Benjamin Reuter

Leiter Newsroom