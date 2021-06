Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• „We call it a Klassiker“: Kein Nationen-Duell ist im Fußball historisch und emotional so aufgeladen wie Deutschland gegen England, die heute um 18 Uhr in Wembley wieder aufeinandertreffen. Was macht diese Spiele zu etwas Besonderem? Hier gibt es die Antworten.

• Dritte Astrazeneca-Impfung lässt Antikörper deutlich steigen: Eine Drittimpfung mit dem Astrazeneca-Vakzin soll hocheffektiv sein. Beim Impfstoff von Biontech braucht es diese Auffrischung einer Studie zufolge nicht.

• Sind Teile von Baerbocks Buch einfach aus dem Internet kopiert? Nachdem Annalena Baerbock wegen Fehlern im Lebenslauf unter Druck geriet, tauchen neue Vorwürfe auf. Ein Plagiatsjäger hat ihr Buch unter die Lupe genommen.

• Wie Corona in den Pflegeheimen wütete: Soziale Isolation und eine drastische Übersterblichkeit: Eine Studie belegt, wie schlecht der Schutz von Heimbewohnern in der Pandemie war.

• Kritik an Spahns Vorgehen in der Maskenaffäre: Der Deutsche Journalisten-Verband wirft dem Minister vor, die Transparenz bei Geschäften mit Covid-Schutzausstattung verzögert zu haben – mit einem Trick. War die wochenlange Anhörung der Abgeordneten überflüssig?

Was wurde diskutiert?

• Delta auf dem Vormarsch: Die Corona-Inzidenzen sinken beständig. Aber die Delta-Variante macht Sorgen. Gegen die jedoch sollte es andere Möglichkeiten geben, noch ein Lockdown kann nicht die Antwort der Regierenden sein, schreibt Stephan-Andreas Casdorff.

• Bluttat von Würzburg: Nicht nur der Bund der deutschen Kriminalbeamten hält die psychiatrische Behandlung von Geflüchteten für unzureichend. Man möchte sich fast wundern, dass nicht mehr passiert, kommentiert Ariane Bemmer.

• Protest ja, aber bitte richtig! Beim Spiel gegen England wird die deutsche Mannschaft niederknien. Dabei könnte die Fußballwelt auch ganz anders Protest ausdrücken, meint Sebastian Rauball.

• CO2-Abgabe und Klimageld in den Wahlprogrammen: Deutschland steht noch ganz am Anfang der Verteilungskämpfe, die auf den höheren CO-2-Preis folgen, prophezeit Christoph von Marschall.

Was können Abonnent:innen lesen?

• Wird der Wahlkampf hart wie nie? Warum es heute weniger schmutzig zugeht als früher - und warum mehr Konfrontation und moderater Populismus sogar hilfreich sein könnten.

• Ich habe immer mitgefiebert – aber es geht nicht mehr: Die Europameisterschaft berührt mich nicht, leider. Unsere Kolumnistin Hatice Akyün begibt sich auf Spurensuche nach einem verschütteten Gefühl.

• Wie Sebastian Kurz die österreichische Demokratie untergräbt: Am Donnerstag muss er erneut vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss aussagen. Einblicke in ein System,das manche als „House of Kurz“ bezeichnen.

• Neun Wochen im Fiat einmal um Italien: Der Regisseur Pepe Danquart fuhr auf Pasolinis Spuren Italiens Küste ab und war „erschrocken über die Unterschiede zwischen Nord und Süd“. Ein Gespräch über Sehnsucht und Massentourismus.

Was können wir unternehmen?

Ein Buch lesen: Grete Weil dokumentierte in ihrem 1963 veröffentlichten Roman „Tramhalte Beethovenstraat“ den Schrecken des Holocaust. Nun erscheint eine Neuauflage.

Eine Doku schauen: Autor und Welt-Herausgeber Stefan Aust will mit einer kolossalen Angela-Merkel-Doku die Deutungshoheit über die Kanzlerschaft. Etwas politische Schlagseite muss man aber aushalten können

Zahl des Tages

20 Millionen Mitglieder hat der inoffizielle Cub der Reichen im Jahr 2020 gehabt. Wer dabei ist, erhebt das Beratungsunternehmen Capgemini. Auswahlkriterium: Man muss über mehr als vier Millionen Dollar anlagefähiges Kapital verfügen. Die Zahl dieser Reichen ist im Coronajahr deutlich gestiegen, auch in Deutschland.