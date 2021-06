Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• Gezielte Diffamierung von Annalena Baerbock: Das Putin-Regime schießt sich auf die Kanzlerkandidatin der Grünen ein. Die deutschen Behörden befürchten zudem weiterreichende Angriffe vor den Wahlen.

• Gleitflieger beinahe von Scharfschützen abgeschossen: Vor dem deutschen EM-Auftakt ist ein Gleitflieger der Umweltschutzorganisation Greenpeace auf das Spielfeld gestürzt. Für Friedrich Merz steht daher nun die Gemeinnützigkeit der Organisation auf dem Spiel.

• Polizisten in der Rigaer Straße in Berlin attackiert – 60 Beamte verletzt: In der Rigaer Straße in Friedrichshain brennen am Mittwoch Barrikaden. Die Polizei löscht die Flammen mit Wasserwerfern. Beamte werden angegriffen und verletzt. Alle Entwicklungen gibt es bei uns im Liveblog.

• Union im Umfrage-Hoch: Die Umfragewerte der Union klettern rauf, die der Grünen sinken dafür immer tiefer. Und: Armin Laschet ist erstmals populärer als Annalena Baerbock.

• Knapp die Hälfte der Deutschen sieht Meinungsfreiheit in Gefahr: „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ Viele Bürger empfinden das anders, wie eine Allensbach-Umfrage zeigt.

Karikatur: Klaus Stuttmann

Was wurde diskutiert?

• Ernüchternder deutscher EM-Auftakt: Vor der Fußball-EM war davon die Rede, wie fokussiert das deutsche Team auf den Erfolg sei. Der erste Praxistest fiel eher ernüchternd aus. Das 0:1 gegen Frankreich lässt das Schlimmste befürchten, schreibt Stefan Hermanns.

• Corona-Lockerungen: Masken, Tests, Kontaktbeschränkungen: Am liebsten soll alles zurückgefahren werden. Das freut die Menschen - aber kluges Regieren ist das nicht. Der Wunsch nach einer Atempause darf nicht auf Kosten anderer gehen, warnt Karin Christmann.

• Die Corona-Pandemie als Brandbeschleuniger für Extremismus: Der Jahresbericht 2020 des Bundesamtes für Verfassungsschutz beschreibt enorme Gefahren für die Demokratie. Und 2021 wird kaum besser. Ein Kommentar von Frank Jansen.

• Gefühlte Meinungsfreiheit: Können Menschen in Deutschland ihre Meinung frei äußern? Laut Allensbach sagen 44 Prozent nein. Das ist ein Höchststand und Alarmsignal. Was jetzt passieren muss, um die Polarisierung im Land zu überwinden, erklärt Malte Lehming.

Was können Abonnent:innen lesen?

• Die einjährige Ayah braucht eine Spritze für zwei Millionen Euro: Ayah Lundt, 16 Monate, leidet an einer Krankheit, die tödlich enden kann. Die rettende Therapie ist unbezahlbar. Wie Gesundheit zu einer Frage von Kapital wird. Wie teuer darf ein Medikament sein?

• Diese Gefahr geht von der Delta-Variante aus: In Deutschland wird gelockert. Doch die Hoffnung auf Unbeschwertheit könnte getrübt werden durch die Virusvariante, die sich in Großbritannien ausbreitet.

• „Weniger Aktivitäten, luftige Kleidung - und ausreichend trinken“: Der Physiologe Hanns-Christian Gunga erklärt, welche Risiken mit Hitze einhergehen und wieso die Gesellschaft längerfristige Lösungen braucht.

• Wenn der Hackerangriff im Darknet gebucht wird: Cyberkriminalität verursacht international hohe wirtschaftliche Schäden. US-Präsident Biden macht den Kampf gegen Erpresser zur Chefsache.

Was können wir unternehmen?

Der Hitze ein Schnippchen schlagen: Es ist Sommer und es ist heiß, da hilft nur ein Eis! Oder gleich ein Ausflug in die Kältekammer? Unsere Checkpoint-Tipps, um nicht zu zerfließen. (T+)

Einen Essay lesen: Ein Vermächtnis - Adam Zagajewskis "Poesie für Anfänger" sammelt 23 Essays über große Dichter und Dichterinnen des 20. Jahrhunderts.

Was sollte ich für morgen wissen?

Wie ist es um die Luftqualität in meiner Stadt bestellt? Diese Fragen können sich die Einwohner von 321 europäischen Städten künftig mit Hilfe einer Übersicht des EU-Umweltagentur EEA beantworten, die ab morgen live geht.

China startet bemannten Raumflug zu einem Kernmodul für künftige Raumstation. Drei Astronauten sollen drei Monate im All bleiben, Weltraumspaziergänge machen und mit dem Bau der Station beginnen.

Geplante Brandschutzprüfung in der „Rigaer 94“ in Berlin. Die Begehung durch einen Brandschutzprüfer und Vertreter des Eigentümers ist ab etwa 8.00 Uhr angekündigt. Wegen des zu erwartenden Widerstands der Bewohner könnte ein großer Polizeieinsatz anstehen.

Zahl des Tages!

3,2 Millionen Dosen wird Biontech in der ersten Juliwoche an Deutschland liefern. Zum Vergleich: In der letzten Juniwoche sollen Deutschland noch 5,7 Millionen Dosen erreichen. Eine Reduzierung der Liefermengen war für das dritte Quartal zwar bereits vor längerer Zeit angekündigt worden; dass sie jetzt so hoch ausfällt, ist dennoch eine Überraschung.