Was ist passiert?

• Hausärzte sollen nach Ostern mit dem Impfen starten: Während sich die dritte Corona-Welle aufbaut, werden immer noch zu wenig Menschen geimpft. Der Impfgipfel hat für etwas Klarheit gesorgt. Ein Überblick.

• Hamburg zieht Corona-Notbremse – aber Schulen und Kitas bleiben offen: Nach nur wenigen Tagen mit ein klein wenig mehr Freiheiten müssen sich die Hamburger wieder auf mehr Einschränkungen einstellen.

• Das steht im Wahlprogramm der Grünen: Die Grünen legen einen Entwurf für ihr Wahlprogramm vor. Zentral sind Klimaschutz und teure Investitionen. Die Steuer- und Finanzpolitik dürfte strittig werden.

• Legt der Verfassungsschutz vor Gericht Beschwerde ein? Behördenchef Haldenwang hat nur noch wenige Stunden Zeit, gegen das Verbot vorzugehen. Dem Amt wurde untersagt, die Partei als „Verdachtsfall“ zu behandeln.

• So könnten sich schwere Astrazeneca-Nebenwirkungen verhindern lassen: Der Astrazeneca-Impfstoff gegen Covid-19 wurde zeitweise zurückgehalten.Nun erklären Forschungsteams den Mechanismus der möglichen Nebenwirkung.

Was wurde diskutiert?

• Masken- und andere Affären der Union: Es muss glaubhaft Schluss sein mit dem Wegschauen bei dubiosen Nebengeschäften. Sonst könnte es die kriselnde Union ihre Existenz kosten, warnt Stephan Andreas-Casdorff.

• Joe Biden legt sich mit Russland und China an: Putin sei ein „Killer“, China verübe einen „Völkermord“ - US-Präsident Joe Biden rüstet rhetorisch auf. Das kann Folgen haben, warnt Malte Lehming.

• Freiheiten für Geimpfte: Kann die Europäische Union nach ihrem Versagen bei der Impfstoffbeschaffung jetzt mit einem digitalen Impfpass punkten? Ein Zwischenruf von Barbara John.

• Umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2: Schlappe für die zögerliche Bundesregierung: Biden droht mit Sanktionen gegen Nord Stream - um CIA-Direktor Burns im Senat durchzusetzen. Eine Analyse von Christoph von Marschall.

Was können Abonennt:innen lesen?

• Deutsche Klassengesellschaft: Die eine wurde groß mit Sektempfängen, die andere fürchtete sich, aufzufliegen. Die Autorinnen Sophie Passmann und Julia Friedrichs über Herkunft als Schicksal, Eigentumswohnungen und Forellencreme.

• Das Geschäft mit den teuren Kurzzeit-Apartments in Berlin: Oben Eigentumswohnungen, unten Apartments für Touristen – mit Mieten zu Wucherpreisen. In Berlin-Mitte verursacht das Geschäftsmodell einigen Ärger.

• Genderstern und sozialer Wandel: Das Gendersternchen erhitzt die Gemüter. Doch sozialer Fortschritt entsteht durch wahre Veränderungen und nicht durch akademische Sprachzwänge. Ein Gastbeitrag von Peter Schneider.

• Zwölf durchkreuzte Pläne aus zwölf Monaten Pandemie: Dem Kind das Meer zeigen, mit Opa seinen 80. feiern, auf Ibiza heiraten? Fehlanzeige. Welche Pläne sie seit einem Jahr aufschieben, beschreiben Tagesspiegel-Autor:innen an dieser Stelle.

Was können wir unternehmen?

Kochen: Einfache Rezepte aus unserer Redaktion... in Folge 35 surfen wir kurz nach Mexiko und machen uns Garnelentacos.

Ein Buch lesen: Immer auf einen Effekt aus - Takis Würger erzählt die Lebensgeschichte des französischen Holocaust-Überlebenden Noah Klieger.

Musik live hören: In der neuen Tagesspiegel-Musik-Reihe Musikbox stellen wir Bands und Musikerinnen vor. Seien Sie live dabei diesen Freitag ab 20:30 Uhr beim Auftritt von Hanna Batka auf Facebook und Instagram.

Musik hören: Jeden Freitag stellen Popkritiker/innen ab 21 Uhr auf Radio eins die Alben der Woche vor. Diesmal mit Disarstar, Justin Bieber und Selig.

Einen Comic lesen: US-Schauspieler George Takei hat die traumatischen Erfahrungen seiner Familie als Comic verarbeitet. Der wurde jetzt für den Jugendliteraturpreis nominiert.

Einen Film schauen: Zack Snyder hat den verhunzten "Justice League" noch einmal neu schneiden dürfen. Er ist jetzt vier Stunden lang - und seiner verstorbenen Tochter gewidmet.

Was sollte ich für die kommenden Tage wissen?

Am Montag kommen Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten zum Corona-Gipfel zusammen. Schon zeichnet sich ab: Es wird eine streitbare Runde. Wie viel kann jetzt noch gelockert werden, wo sind Verschärfungen angemessen? Am Sonntag soll es eine erste Beschlussvorlage geben.

Die EU-Außenminister wollen am Montag u.a. Sanktionen wegen des Militärputsches in Myanmar und wegen Menschenrechtsverletzungen in Ländern wie China, Libyen, Nordkorea, Eritrea, Südsudan und Russland beschließen.

Zahl des Tages: 7

Das ist der Platz, auf dem Deutschland im World Happiness Report landet. Überraschend: Die Deutschen scheinen in der Pandemie glücklicher geworden zu sein. Vorletztes Jahr belegte Deutschland Platz 17. Die glücklichsten Menschen der Welt leben zum vierten Mal in Folge in Finnland.