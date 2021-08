Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

Erst Stacheldraht, nun Beton. Die Türkei will eine Mauer bauen, um Flüchtlinge aufzuhalten. Foto: Ahmed Deeb/dpa

Was wurde diskutiert?

Arbeitskampf in Charité und Vivantes-Kliniken : Nicht nur wegen der Personalschlüssel - warum der Pflege-Streik in Berlin sinnvoll ist. Der Arbeitskampf in Berlins landeseigenen Krankenhäusern ärgert nicht nur die Klinikchefs. Doch letztlich wird der Streik allen nutzen meint unser Kollege Hannes Heine..

Die Grenzen des Staatskapitalismus - wie Peking sich verkalkuliert hat : Chinas jüngste Interventionen in der High-Tech-Branche sind gescheitert - und dafür gibt es Gründe. Eine Analyse von Jörg Rocholl.

Am Sonntag ist Halbmarathon in Berlin : Dass der Halbmarathon oft als etwas für Freizeitsportler betitelt und gering geschätzt wird, demotiviert unsere Autorin. Mehr Respekt für Freizeitläufer fordert Ariana Bemmer.

Berlin ist nicht Bullerbü! Im Wahlkampf verspricht Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch mehr Bullerbü, mitten in der Hauptstadt. Die Idee dahinter mag gut gemeint sein, aber ganz so einfach ist es nicht. Ein Essay von Daniela Martens (T+).

Eine Mitarbeiterin arrangiert Schweißdrähte bei Tangshan Kobelco in Tangshan in der nordchinesischen Provinz Hebei. Foto: picture alliance/dpa/XinHua

Was sollten Abonnent:innen lesen?

Was können wir unternehmen?

Das Album „Solar Power“ von Lorde hören: Der Soundtrack für die Party am Strand. Das avantgardistische Popwunder Lorde zelebriert auf ihrem dritten Album den Rückzug in die Natur. Vier Jahre mussten ihre Fans warten.

Ins Kino gehen: Wer sagt denn, dass ein Schwein nicht fühlt? Die Welt und wie Gunda sie sieht. Victor Kossakovskys bewegender Dokumentarfilm erkundet das Seelenleben von Schweinen, Hühnern und Kühen.

Was sollte ich für morgen wissen?

Um 18 Uhr findet im Schloss Bellevue das Dankesfest von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Elke Büdenbender statt. Eingeladen sind Bürger:innen, die sich in den Zeiten der Corona-Pandemie in besonderer Weise in ihrem Beruf oder im Ehrenamt engagieren.

Welche Regeln wünschen sich Jugendliche auf sozialen Plattformen? Im Rahmen eines vom Bundesverbraucherministerium geförderten Projekts haben Jugendliche mit Unterstützung des Deutschen Bundesjugendrings Leitlinien für Jugendgerechte soziale Netzwerke formuliert. Die Leitlinien werden dem Ministerium übergeben. Die Online-Veranstaltung beginnt um 12 Uhr.

Zahl des Tages!

6 Wochen Haft kassierte in Singapur der 40-jähriger Brite Benjamin Glynn. Weil er keine Corona-Schutzmaske getragen und sich gegen seine Festnahme durch die Polizei massiv zur Wehr gesetzt hatte, wurde er verurteilt. Glynn wurde laut Medienberichten im Mai festgenommen, nachdem Aufnahmen von ihm ohne Maske in einem Zug im Internet aufgetaucht waren.

Als Polizisten kamen, um ihn festzunehmen, leistete Glynn Widerstand. Zu einer ersten Gerichtsverhandlung erschien er erneut ohne Maske und wehrte sich vehement gegen das „lächerliche“ Verfahren. Jetzt kann er im Gefängnis nochmal alles überdenken.