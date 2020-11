Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• Vorschläge der Bundesländer vor dem Corona-Gipfel am Mittwoch: Zwischen SPD- und unionsregierten Ländern deuten sich Differenzen an, zwei Papiere kursieren derzeit. Bei den verbliebenen Streitpunkten geht es um die Frage, ab welcher Inzidenz Shutdown-Lockerungen greifen sollen, die Maskenpflicht an Schulen und das Silvesterfest. Hier finden Sie die Details.

• Masseninfektionen an mehreren Schulen: An Schulen werden vermehrt größere Cluster von Infektionen bekannt. In Hamburg ist an einer Stadtteilschule fast die Hälfte der Lehrkräfte infiziert.

• Wieder Höchstwert an CO2-Ausstoß: Die Hoffnung auf einen starken Rückgang des CO2-Austoßes war groß. Doch nach UN-Angaben handelt es sich nur um „eine winzige Delle“.

• Ein Weltbürger wird US-Außenminister: Tony Blinken wird künftig für die US-Außenpolitik verantwortlich sein. Er personifiziert den radikalen Kurswechsel, auch gegenüber Deutschland. Ein Porträt.

• BKA-Zielfahnder auf der Spur der Clan-Kriminellen: Nach dem Einbruch ins Grüne Gewölbe Dresden werden zwei Verdächtige einer Großfamilie aus Berlin gesucht. Dass sie bald gefunden werden, ist wahrscheinlich.

Was wurde diskutiert?

• Tricksereien mit den Wahlleuten: US-Präsident Donald Trump testet abenteuerliche Wege, um das Wahlergebnis nachträglich umzudrehen. Welche Erfolgsaussichten hat seine Taktik? Eine Analyse von Christoph von Marschall.

• Jana aus Kassel und die lange Kette absurder Analogien: Am Wochenende hat sich eine junge Corona-Querdenkerin mit Sophie Scholl verglichen (mehr zum Vorfall hier). Der inflationäre Rückgriff auf Lehren aus der NS-Zeit hat aus der Erinnerung an die Vergangenheit einen Steinbruch gemacht. Jeder bedient sich, wie er will,fasst mein Kollege Malte Lehming zusammen.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

• Der G20-Videogipfel: Was das Treffen unter saudischem Vorsitz über Anschein und Realität in der internationalen Politik lehrt, analysiert Christoph von Marschall.

• Ein Interview mit Friedrich Merz im Tagesspiegel: In dem hatte der Kandidat für den CDU-Vorsitz gesagt: "Es geht den Staat auch nichts an, wie ich mit meiner Familie Weihnachten feiere." Mein Kollege Georg Ismar erklärt an dieser Stelle, warum er diese Aussage aus mehreren Gründen problematisch findet.

Was können Abonnenten lesen?

• 20 Prozent mehr Miete und noch mehr Zorn: Ab Montag werden viele Mieten im Bestand gesenkt, die zweite Stufe des Mietendeckels tritt in Kraft. Aber: Altmieter zahlen teilweise deutlich mehr als Nachbarn mit neuem Mietvertrag.

• Ein Schlafforscher erklärt, was guten von schlechtem Schlaf unterscheidet: Ingo Fietze ist einer der renommiertesten Schlafforscher Deutschlands. Hier erklärt er, warum wir nachts wachliegen und was die ideale Schlafdauer ist.

• Wie es ist, in der Rigaer Straße in Berlin zu wohnen: 1400 Euro Miete, dafür kaum Konkurrenz. Ein Mann zieht in die Rigaer Straße und beobachtet Ausschreitungen mit der Polizei – über deren Methoden er sich zusehends wundert.

• Drei Elfjährige reden über Freundschaft: Corona hat ihre Beziehung gestärkt. Doch den Politikern, die ihre Kontakte auf einen Freund beschränken wollen, raten sie: „Nur einen Kumpel auswählen, wäre doof.“ Vertraut uns mehr!

Was können wir unternehmen?

Kochen: Kleiner Aufwand, großer Genuss. Einfache Rezepte aus unserer Redaktion. In Teil 21 interpretieren wir einen italienischen Klassiker herbstlich: Wildschwein-Saltimboca.

Backen: Jeden Montag gibt es an dieser Stelle eine neue Backidee. In Teil 20 spielt ein Herbstgemüse eine ungewöhnlich süße Rolle.

Fernschauen: „Deine Solidarität endet, wenn deine Libido sich meldet." Im ZDF therapieren zwei Knastausbrecherinnen vier Sexualstraftäter.

Durch einen Fotoband blättern: Göran Gnaudschun hat schon einige Grenzen überwunden. Jetzt legt der Potsdamer Fotograf mit „I Follow Rivers“ sein persönlichstes Buch vor.

Was sollte ich für morgen wissen?

In der Fußball-Championsleague stehen zwei Partien mit deutscher Beteiligung an. Der FC-Bayern trifft auf Salzburg, Borussia Mönchengladbach auf Donezk.

In Schweden dürfen sich nur noch maximal acht Menschen für öffentliche Zusammenkünfte und Veranstaltungen versammeln. Das hatte Ministerpräsident Stefan Löfven am 16.11. bekanntgegeben. Grund dafür sind die rapide steigenden Infektionszahlen in Schweden.

Zahl des Tages:

37.420 Kilogramm Weißfisch wurden in diesem Jahr in Berlin gefangen und vernichtet, wie meine Kollegen vom Checkpoint-Newsletter wissen. Der Grund: Sie fressen zu viel Zooplankton. Die Fische landeten in der Biogasanlage und dienten der Energieversorgung der Hauptstadt. Bevor Sie jetzt denken, so eine Verschwendung!... Die Tiere sind wegen der vielen Gräten angeblich für den Menschen ungenießbar.