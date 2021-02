Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

Wie Berlin den Ausstieg aus dem Lockdown vorbereitet: Die Infektionszahlen sinken, das Verlangen nach Lockerungen wächst: Der Senat arbeitet deshalb an Wegen aus dem Lockdown. Schulen und Kitas machen den Anfang.

Impfstoff-Krach in der Großen Koalition schwelt weiter: Im Kanzleramt reißen sich die Koalitionsspitzen beim ersten Ausschusstreffen dieses Jahres zusammen. Aber der schöne Schein trügt. Der Streit um den stotternden Impfstart schwelt weiter. Olaf Scholz haute mit folgendem Satz auf den Tisch: „Wir müssen aufpassen, dass beim Impfen nicht die nächste Scheiße passiert“

Corona-Auflagen sollen zunächst auch für Geimpfte gelten: Gibt es künftig weniger Regeln für Menschen, die bereits gegen Corona geimpft sind? Der Deutsche Ethikrat hat dazu zum jetzigen Zeitpunkt eine klare Meinung.

Hälfte der AfD-Anhänger missachtet Corona-Regeln: Mit großer gemeinsamer Disziplin hat die Bevölkerung die Corona-Inzidenz gedrückt.Doch es gibt eine Gruppe, die absichtlich querschießt.

Rechte Straftaten erreichen offenbar neuen Höchststand: Rechtsextremisten haben 2020 aller Voraussicht nach so viele Angriffe verübt wie nie zuvor seit 2001. Die Polizei hat bereits mehr als 23.000 Delikte gemeldet.

Was wurde diskutiert?

Sonderrechte nach dem Piks: Der Deutsche Ethikrat spricht sich gegen Privilegien für Geimpfte aus. Ist das gerecht?, fragt Christiane Peitz.

Wer zu früh lockert, den bestraft das Virus: Wann der richtige Zeitpunkt für Lockerungen gekommen ist, hängt nicht allein an einer Zahl. Wichtiger ist, was nach einer frühen oder späten Öffnung folgt, analysiert von Otto Wöhrbach.

Koalitionsgipfel zu Corona: Beim gestrigen Koalitionstreffen kriegt jede Partei etwas. Für die Menschen ist das diesmal sogar eine gute Nachricht, findet Robert Birnbaum.

Kein Bruch mit dem extremen Flügel: „Standing Ovations“ für eine gewaltverherrlichende Kongressabgeordnete: Die US-Republikaner schaffen die Abkehr vom Trumpismus nicht, beobachtet unsere US-Korrespondentin Juliane Schäuble. Der Fall der Verschwörungstheoretikerin Marjorie Taylor Greene steht für sie für ein größeres Problem.

Was können Abonennten lesen?

Kulturkampf um Berlins Hochhäuser: An der einen Stelle entsteht der Amazon-Tower des US-Großkonzerns. Sechs Kilometer weiter wächst ein angebliches Vorzeigehochhaus in den Himmel. Trennen diese zwei Türme Kreuzberg in gut und böse? So einfach ist es nicht.

Keine Angst vor dem Küchenumbau! Noch nie waren wir so viel drinnen. Das Einrichtungsduo Jäll & Tofta gibt Tipps fürs Leben auf wenig Raum. Heute geht’s ums Herz der Wohnung.

So wird die neue Homeoffice-Regel kontrolliert: Seit Ende Januar überprüfen die Arbeitsschutzbehörden der Länder, ob die neue Verordnung eingehalten wird. Eine Auswertung aus 16 Bundesländern.

„Wir sind Privatjet geflogen - so unnötig“: Die Zwillinge Heiko und Roman Lochmann beendeten mit 19 freiwillig ihre erfolgreiche Youtube-Karriere. Ein Interview übers Erwachsenwerden, falsche Freunde und fehlende Demut.

Was können wir unternehmen?

Kochen: Einfache Rezeptideen aus unserer Redaktion. In Folge 10 verleihen Sahne und Zitrone langen Nudeln Sämigkeit.

Ein Buch lesen: Megan Cooley Peterson autofiktionaler Jungendthriller „Lügentochter" erzählt, wie sich Gehirnwäsche überwinden lässt.

Was sollte ich für morgen wissen?

Treffen des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow (bis 06.02.). Es ist der erste Besuch Borrells in Moskau seit seinem Amtsantritt - und der erste eines EU-Außenbeauftragten seit vier Jahren.

Heute Abend deutscher Zeit skizziert Joe Biden die Eckpunkte seiner Außenpolitik. Regierungschefs in aller Welt werden gespannt zuhören.

Erneute Anhörung des Kremlkritikers Alexej Nawalny vor einem russischen Gericht. Der Oppositionspolitiker muss sich wegen des Vorwurfs der Verleumdung eines Weltkriegsveteranen verantworten.

In der Fußball-Bundesliga trifft um 20 Uhr Hertha BSC auf den FC Bayern. Eine der Fragen vor dem Spiel: Laufen die Berliner schon mit dem neuverpflichteten Weltmeister Sami Khedira auf?

In Teilen Deutschlands wird es richtig kalt, dazu gibt es viel Schnee. Was auf Berliner und Brandenburger zukommt, erklären wir hier.

Zahl des Tages

5000 Meter Tiefe erreichte das Polarmeer im Norden Europas in der letzten Eiszeit. Das Besondere, wie Forscher aus Bremerhavenjetzt in detektivischer Analysearbeit herausgefunden haben: Das Meer bestand nicht aus Salz-, sondern aus Süßwasser. Und es war von einem Eispanzer bedeckt, der Leben weitgehend unmöglich machte.



Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend!



Herzliche Grüße

Benjamin Reuter

Leiter Newsroom



