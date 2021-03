Was ist passiert?

• Schon bald 10 Millionen Impfungen pro Woche? Die Ankündigung von Vizekanzler Scholz, die Impfkapazitäten massiv auszubauen, erscheint ambitioniert. Gänzlich unrealistisch ist sie allerdings nicht.

• Die lange Liste der Vorwürfe von Harry und Meghan an das Königshaus: Harte Aussagen nach ihrem Rückzug: Einem Millionenpublikum im Fernsehen haben die beiden von ihrer Leidenszeit bei den Royals erzählt. Sie fühlten sich „gefangen“. Auch über Rassismus sprachen sie.

• Konsequenzen aus fragwürdigen Maskendeals: Die Unions-Politiker Nikolaus Löbel und Georg Nüßlein treten aus ihren Parteien aus. Löbel legte heute zudem sein Bundestagsmandat mit sofortiger Wirkung nieder. Die Oppositonsparteien und auch die SPD fordern weitergehende Schritte.

• Wenn eine ganze Familie plötzlich positiv ist: Seit Montag bietet Berlin kostenlose Schnelltests an. In vier der Zentren kommt man auch ohne Termin an die Reihe. Wie läuft der Start? Ein Besuch.

Was wurde diskutiert?

• Der Weltfrauentag: Frauen durften lange nicht studieren, mussten mit vielen Widerständen kämpfen. Trotzdem gibt es große Erfinderinnen in der Geschichte. Meine Kollegin Marie Rövekamp hat Beispiele gesammelt, mit welchen Erfindungen Frauen das Leben verbessert haben.

• Die Bundeswehr als Corona-Helfer: Plötzlich sind überall Uniformen. Das stärkt das Militär als Institution, verdrängt aber die Frage nach einer "schlagkräftigen" Gesundheitspolitik, kritisieren Hanna L. Mühlenhoff und Marijn Hoijtink in ihrem Gastbeitrag.

• Deutschland bewegt sich auf einen Abgrund an Verdrossenheit zu: Beim Impfen oder Testen - es ruckelt in der Coronapolitik. Es wird aufgeschoben statt gehandelt. Das könnte zu einem Demokratie-Problem werden.Ein Kommentar von Stephan-Andreas Casdorff.

Was können Abonnenten lesen?

• „Meine kleine Tochter suche ich noch immer“: Erdbeben, Tsunami, Reaktorunfall. Vier Menschen erzählen nach der Katastrophe von Fukushima, wie sie mit der Erschütterung leben, die die Welt veränderte. Die Bilder für diesen Beitrag stammen vom japanischen Fotografen Yuki Iwanami.

• „Menschen mit vielen Kontakten sollten zuerst geimpft werden“: Der Helmholtz-Forscher Michael Meyer-Hermann berät die Bundesregierung zur Pandemiebekämpfung. Er warnt vor den Folgen der Lockerungen des Infektionsschutzes und plädiert dafür, die Impfordnung anzupassen.

• Eine Berliner Busfahrerin packt aus: Der große Gelbe fährt sich wie Buttercremetorte, sagt die ausgebildete Busfahrerin. Ein Gespräch über Stress, Drohungen, Sexismus und Leberwurst am Lenkrad.

• Davon kommen die Corona-Pfunde: Die Pandemie verändert unser Ess- und Bewegungsverhalten. Das verstärkt einen gefährlichen Trend. Welche Verantwortung tragen Politik und Wirtschaft?

Was können wir unternehmen?

Kochen: Die "Kalbsleber Berliner Art" ist eines der letzten Überbleibsel der einst so vielfältigen Innereienküche. Hier erfährt sie eine würdige Neuauflage.

Eine Stadttour durch den Berliner Westen machen: Der Westen Berlins ist geprägt von den markanten Beton-Bauten Werner Düttmanns. Eine Tour mit seinem Sohn Hans von Wedding bis ins Märkische Viertel. (T+)

Ein Buch lesen: Balestrinis "Der Verleger" war ein Nachhall der wilden 60er Jahre und wirkt heute wie ein Vorschein aktueller Konflikte.

Was sollte ich für morgen wissen?

In der Fußball-Champions-League kämpfen Borussia Dortmund und RB Leipzig um den Einzug ins Achtelfinale.

Eröffnung der großen Andy-Warhol-Ausstellung in Köln. Die Ausstellung im Museum Ludwig war wegen Corona ein Vierteljahr den Blicken entzogen. Die Freigabe der ersten Zeitfenster für die vorab zu buchenden Tickets ließ am Samstag den Server des Museums abstürzen.

Zahl des Tages



40 Prozent der Eltern fällt die Doppelbelastung aus Homeschooling und Homeoffice schwer, hat nun eine Umfrage ergeben. Vor allem Familien mit kleinen Kindern klagen. Durchaus überraschend: Die oft gescholtenen Lehrer und die Technik, die beim Homeschooling zum Einsatz kommt, erhalten überraschend gute Noten.