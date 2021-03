Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• Impfung mit Astrazeneca in Deutschland ausgesetzt: Nach Meldungen über Hirnthrombosen verzichtet auch Deutschland vorerst auf Impfungen mit Astrazeneca. Die EMA soll nun entscheiden, wie es weitergeht.

• Reaktionen auf den Impfstopp: SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach übt scharfe Kritik an der Entscheidung die Impfungen auszusetzen. Die Details gibt es in unserem Corona-Newsblog.

• Ampel-Debatte im bürgerlichen Lager: Die Debatte über eine Ampel-Koalition im Bund vergrößert die Kluft zwischen Union und FDP. Seit dem Jamaika-Aus 2017 ist das Verhältnis ohnehin angespannt.

• Laschet zur CDU-Wahlklatsche: Der CDU-Chef hat sich heute zu den Gründen für das schlechte Abschneiden seiner in Rheinland-Pfalz und BaWü geäußert. Ganz nebenbei kündigte er seine Kanzlerkandidatur an - glaubten zumindest einige politische Beobachter. Aber es war wohl eher ein Versprecher.

• Intensivärzte fordern Rückkehr in Lockdown: Zum fünften Mal in Folge ist die Zahl der Neuinfektionen zum Wochenbeginn deutlich angestiegen.Jetzt schlagen Intensivmediziner Alarm.

Was wurde diskutiert?

• Der Astrazeneca-Impfstopp: Unter der verordneten Pause für das Covid-19-Vakzin von Astrazeneca leiden das Impfprogramm und Menschen, die eigentlich geschützt werden sollen, kommentiert Patrick Eickemeier.

• Der Start ins Superwahljahr 2021: Die Landtagswahlen im Südwesten zeigen: Die CDU hat kein Abo aufs Kanzleramt. Das Rennen um die Ampel ist eröffnet, schreibt Stephan-Andreas Casdorff.

• Die Stimmen für die radikalen Rechten: Die AfD hat mittlerweile eine Stammwählerschaft, die sie nicht trotz, sondern wegen ihrer radikal rechten Positionen wählt. Die schlechten Wahlergebnisse der AfD sollten niemanden beruhigen, mahnt Maria Fiedler.

• Alle nach Malle? Die Urlaubsinsel empäfngt wieder Besucher und ist kein Risikogebiet mehr. In der Corona-Depression öffnet sich damit ein Ventil - und das ist auch gut so, findet Bernd Matthies.

Was können Abonnent:innen lesen?

• Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz: Bei den ersten beiden Landtagswahlen dieses Jahres ging es um mehr als nur um einen Stimmungstest. Für das Spitzenpersonal von Union, SPD, FDP und Grünen stellen sich sechs Monate vor der Entscheidung im Bund ganz neue Fragen.

• Aus dem WG-Zimmer zum Chronisten der Coronakrise: Als die Pandemie beginnt, zieht Ingmar Nolting mit der Kamera durch Deutschland. Er dokumentiert die Krise. Heute erkennt er das Land kaum wieder. Ein Porträt.

• Eine Kriegserklärung an den guten Geschmack erobert die Vorgärten: Grundstücke werden neuerdings mit bedruckten Plastikbändern im Zaun gehalten. Unsere Autorin Susanne Wiborg weiß: Grenzen waren noch nie zimperlich. Doch das geht ihr zu weit.

• Sind dicht vorbeilaufende Jogger im Park eine Gefahr? Der Aerosolforscher Christof Asbach erklärt, warum generelle Verweilverbote im Freien unnötig sind und in welcher Situation Masken auch im Park schützen.

Was können wir unternehmen?

Kochen: Kleiner Aufwand, großer Genuss... Folge 32 kombiniert Lamm, Rind und Kräuter – und gönnt uns noch ein Dessert.

Oper schauen: Christof Loy inszeniert Zandonais „Francesca da Rimini“ als Streaming-Premiere an der Deutschen Oper. Ein tröstliches Vorspiel für eine Zeit voller Entbehrungen.

Ein Buch lesen: Wie Unterdrückungssysteme funktionieren, und warum Minderheiten zugehört werden sollte: Emilia Roigs biografischer Essay „Why We Matter“.

Was sollte ich für morgen wissen?

Griechenland und die Türkei werden ihre Sondierungsgespräche zur Beilegung des Erdgasstreits im östlichen Mittelmeer fortsetzen. Die Gespräche zwischen den Delegationen beider Länder werden diesmal in Athen stattfinden.

Parlamentswahl in den Niederlanden läuft: Wegen der Corona-Pandemie sind bereits zwei Tage vor dem Wahltag, 17.3., einige Wahllokale geöffnet. Die 150 Abgeordneten der Zweiten Kammer des Parlaments werden gewählt.

Zahl des Tages:

6 Zellfabriken will VW bis 2030 mit Partnern in Europa bauen. Damit bläst der deutsche Autobauer endgültig zur Jagd auf Tesla. Die Hintergründe der Initiative lesen Sie an dieser Stelle.