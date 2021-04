Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• Armin Laschet ist Kanzlerkandidat der Union: Der CDU-Bundesvorstand hat sich in der Nacht zu Dienstag für Armin Laschet als Kanzlerkandidat der Union entschieden. CSU-Chef Markus Söder hat das Votum am Dienstagmittag akzeptiert. Alle Entwicklungen des Tages im Liveblog.

• Berliner Senat beschließt Millionenhilfen für Mieter: Wohnen-Senator Scheel hatte es versprochen, nachdem das Verfassungsgericht das Gesetz kippte: Nun sollen „Sicher-Wohnen-Hilfen“ für Mieter kommen.

• EU-Behörde gibt grünes Licht für Impfstoff von Johnson & Johnson: Der Corona-Impfstoff des US-Herstellers Johnson & Johnson kann in der EU nach Prüfung der EU-Arzneimittelbehörde (EMA) uneingeschränkt verwendet werden.

• Hitlergruß und rassistische Chats: Der Chef des Bundeskriminalamts hat Personenschützer seiner Behörde wegen Fehlverhaltens angezeigt. Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt.

• Privatpatienten bei Corona-Impfung benachteiligt: Privatärzte ohne Kassensitz dürfen bisher nicht gegen Covid-19 impfen. Bei Betroffenen und ihren Patienten stößt das auf Ärger und Unverständnis. Manche Ärzte impfen inzwischen trotzdem.

Was wurde diskutiert?

Karikatur: Klaus Stuttmann

• K-Frage in der Union ist gelöst: Auch wenn der Prozess holprig war – Armin Laschet wird Kanzlerkandidat der Union. Doch an der Basis rumort es, der Schatten Markus Söders liegt über der Kandidatur, analysiert Georg Ismar.

• Bundesnotbremse kommt: Die Polizei will die neuen Coronaregeln „mit Augenmaß“ durchsetzen. Das klingt nett – aber auch nach Willkür. Augenmaß ist anderswo nötiger. Eine Kolumne von Ariane Bemmer.

• Muskelspiele in Moskau: Putins Aufmarsch gegen die Ukraine will Unterwerfung schaffen ohne Waffen, schreibt Josef Joffe in seinem Gastbeitrag.

• Planspiele für eine europäische Superliga: Dass sich Uefa und Fifa als Hüter des echten Fußballs hinstellen, ist an Scheinheiligkeit kaum zu überbieten. Die Super League wäre eine Stärkung der europäischen Idee, schreibt Sebastian Rauball.

Was können Abonnent:innen lesen?

Annalena Baerbock, Kanzlerkandidatin der Grünen Foto: REUTERS/Annegret Hilse/Pool

• Wie gefährlich wird Baerbock der Union? Annalena Baerbock wird den Bundestagswahlkampf der Grünen anführen. Armin Laschet steigt für die Union in den Ring. Was das für die Wahl im September bedeutet.

• Jetzt packen die Rocker aus – aber warum tun sie das? Normalerweise ist Schweigen Bruderpflicht. Doch im Lockdown geben einige Rocker plötzlich überraschende Interna preis. Ein Risiko, wie Sebastian Leber schreibt.

• Ursprung des Lebens: Eine deutsches Forschungsteam hat in 3,5 Milliarden Jahre altem Gestein organische Spuren entdeckt. Demnach gab es bereits zu dieser Urzeit mikrobielles Leben.

• Das sind die spannendsten Food-Podcasts: Neue Erkenntnisse der Katerforschung, Mythen der Mikrowelle und Spitzenpolitiker im Streitgespräch. Ein Überblick über Podcasts über Essen und Trinken.

Was können wir unternehmen?

Kochen: Kleiner Aufwand, großer Genuss... in Folge 51 treten mit Fleisch gefüllte Tortillas gegen vegetarische an.

Ein Buch lesen: Gegen die Meinungsdeutschen und das Wichtigkeits- und Glamourkartell: Joachim Lottmanns Schelmenroman „Sterben war gestern“.

Was sollte ich für morgen wissen?

Im Bundestag werden die Änderungen im Infektionsschutzgesetz debattiert und abgestimmt. Danach geht das Gesetz in den Bundesrat.

Der russische Präsident Wladimir Putin hält seine Rede an die Nation. Der Kremlchef dürfte sich vor allem zur schweren sozialen und wirtschaftlichen Lage in seinem Land im Zuge der Corona-Pandemie äußern.

Zahl des Tages

13 Prozent. So viel könnten Eigentumswohnungen und Häuser in Berlin bis Ende des Jahres im Schnitt teurer werden. Damit ist Berlin Spitzenreiter beim Anstieg der Immobilienpreise in Deutschland.