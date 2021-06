Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

SPD gegen höhere Benzinpreise: Klimaschutz, rufen die Grünen. Soziale Gerechtigkeit, fordert die SPD. Wie weit liegen die Parteien auseinander? Der Benzinpreis-Streit als Exempel.

Münchner Kardinal Marx bietet Papst seinen Rücktritt an: Kardinal Reinhard Marx will Mitverantwortung tragen für sexuellen Missbrauch durch Kirchenvertreter. Den Papst bittet er, seinen Amtsverzicht anzunehmen.

Millionen Türken warten auf Impfung – aber Erdogan hat schon die dritte Dosis: Während die Impfkampagne in der Türkei schleppend verläuft, prahlt Erdogan mit seinem Immunschutz. Hat seine Partei zudem unter der Hand Impfstoff verteilt?

Die grüne Angst vor der Deutschland-Koalition: In Sachsen-Anhalt könnten die Grünen an Stimmen gewinnen und trotzdem aus der Regierung fliegen. Ein Szenario mit Strahlkraft für den Bund?

Publikum bei der EM zugelassen: Zu den EM-Spielen in München will Bayern bis zu 14.000 Zuschauer zulassen, das entspricht rund 20 Prozent der Kapazität der Allianz-Arena. Das gab Bayerns Ministerpräsident Markus Söder auf einer Pressekonferenz am Freitag bekannt. Mehr Corona-News vom Freitag finden Sie in unserem Blog.

Was wurde diskutiert?

Darf man Juden raten, an „Nakba“ keinen Davidstern zu tragen? Menschen sollten „situativ klug“ handeln, forderte Malte Lehming im Tagesspiegel kürzlich. Auch Juden in Berlin, wenn Palästinenser an dem Tag demonstrieren. Das kann keine Lösung sein, schreibt Anna Sauerbrey.

Demokratie und Verfassungsgericht: Wenn Deutschlands höchste deutsche Richter verstärkt politische Aufgaben übernehmen, muss über ihre Besetzung öffentlich verhandelt werden. Schluss mit den Hinterzimmerentscheidungen, fordert Ursula Weidenfeld.

Seltsame Auftritte bei der Eishockey-WM in Riga: In Lettland trüben Fehlentscheidungen der Schiedsrichter die ganze Veranstaltung. Der Weltverband sollte das Problem deshalb angehen,kommentiert Claus Vetter.

Die Kirche hat jetzt eine seltene Chance für eine Revolution. Weil das ganze System falsch ist, will Kardinal Marx aufhören. Das ist ein Anfang - aber eben auch nur ein Anfang. Was jetzt folgen muss. Ein Kommentar von Stephan-Andreas Casdorff.

Was können Abonnent:innen lesen?

Was der CO2-Preis die Bürger kosten kann: Der Benzinpreis und die Heizkosten werden stark steigen – doch es gibt auch neue Ideen, wie die Bürger an anderer Stelle genauso stark entlastet werden können.

Die wütende Jüdin von Berlin: Debora Antmann wehrt sich dagegen, sich ständig rechtfertigen zu müssen: sogar für die eigene Existenz – als Jüdin in Deutschland.

Diese Aktien profitieren vom Ende des Lockdowns: Restaurants werden geöffnet, Reisen wieder ermöglicht. Vielen Firmen beschert das steigende Umsätze. Mit welchen Papieren Anleger dabei mitverdienen können.

Wird Emmanuel Macron der mächtigste Mann Europas? Immer stand Frankreichs Staatspräsident im Schatten der deutschen Kanzlerin. Jetzt könnte er heraustreten – sofern er wiedergewählt wird. Wir haben ihn vor beim Wahlkampfauftakt begleitet.

Was können wir unternehmen?

Kultur-Ausflug nach Brandenburg: In grüner Landschaft können Besucher ab heute wieder den Skulpturengarten im Havelland besuchen. Er ist ein inspirierendes Ausflugsziel – auch für Kinder. (T+)

Ein Buch lesen: Der Literaturnobelpreisträger Kazuo Ishiguro erzählt seinen Zukunftsroman aus der Sicht einer höchst liebenswürdigen Maschine. Und stellt dabei wichtige existentielle Fragen.

Eine Ausstellung besuchen: Das Jüdische Museum in Berlin ist wieder geöffnet und widmet der israelischen Videokünstlerin Yael Bartana eine große Werkschau.

Musik hören: Jeden Freitag stellen Popkritiker/innen ab 21 Uhr auf Radio eins die Alben der Woche vor. Diesmal mit Lukas Akintaya, Black Midi und Mustafa.

Eine Serie schauen: Am 4. Juni startet die Netflix-Verfilmung des Comics „Sweet Tooth“. Ein Interview mit Zeichner Jeff Lemire über Parallelen und Unterschiede von Film und Comic.

Was sollte ich für die kommenden Tage wissen?

Am Sonntag wird inSachsen-Anhalt gewählt. Wir halten Sie das ganze Wochenende mit Berichten und Nachrichten auf dem Laufenden und natürlich am Wahlabend mit allen Stimmen zur Wahl, Analysen, Datenrecherchen und Kommentaren. Am Montag fällt die Impfpriorisierung. Bricht dann das große Terminchaos aus? Wie Sie zumindest in der Hauptstadt dann an einen Impftermin kommen, erklären wir am Sonntag auf tagesspiegel.de.

Auch am Montag beginnt das Hauptverfahren zum Abschuss von Flug MH17. Die Maschine der Malaysia Airlines war am 17. Juli 2014 über umkämpftem Gebiet in der Ostukraine abgestürzt. Alle 298 Menschen an Bord wurden getötet. Drei Russen und ein Ukrainer sind angeklagt. Sie sind bisher flüchtig.

Zahl der Tages

120 UFO-Sichtungen aus den vergangenen zwanzig Jahren haben die US-Geheimdienste in den vergangenen Monaten einer eingehenden Prüfung unterzogen. Vor der Veröffentlichung des Reportsberichtet die "New-York-Times" unter Berufung auf Geheimdienstvertreter, dass die Experten keine Belege für UFOs gefunden hätten – allerdings können sie einige der Sichtungen auch nicht mit anderen Phänomenen erklären. ET bleibt also unentdeckt.

